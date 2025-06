YELLOWKNIFE, NT, le 20 juin 2025 /CNW/ - La Garde côtière canadienne (GCC) a amorcé sa saison estivale annuelle des opérations dans l'Arctique. Dans le cadre de sa nouvelle Stratégie pour l'Arctique, la Garde côtière canadienne collabore avec des partenaires inuits, métis et des Premières Nations afin d'offrir des services et des programmes dans le Nord, par le Nord, pour le Nord.

NGCC Vincent Massey près de Salluit (nord du Québec), juillet 2024. (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

Au total, sept brise-glaces de la Garde côtière canadienne devraient être déployés de juin à novembre pour permettre le ravitaillement annuel des communautés nordiques, les opérations de recherche et de sauvetage, la surveillance des incidents de pollution en milieu marin, la sécurité dans l'Arctique canadien et d'autres engagements opérationnels et liés aux programmes.

11 juin - Le NGCC Pierre Radisson a quitté Québec (Qc) pour des opérations de déglaçage, des activités de soutien aux sciences de l'Arctique, une mission de reconnaissance et d'évaluation des navires d'Intervention environnementale et dangers maritimes (IEDM), des opérations de balisage et le ravitaillement de la station de communication éloignée de Killiniq.

- Le NGCC a quitté Québec (Qc) pour des opérations de déglaçage, des activités de soutien aux sciences de l'Arctique, une mission de reconnaissance et d'évaluation des navires d'Intervention environnementale et dangers maritimes (IEDM), des opérations de balisage et le ravitaillement de la station de communication éloignée de Killiniq. 26 juin - Le NGCC Henry Larsen quittera St. John's (T.-N.-L.) pour des opérations de déglaçage, des activités de soutien aux sciences de l'Arctique, l'Opération Pacer Goose - pour soutenir la mission annuelle de ravitaillement de la base spatiale des États-Unis à Pituffik, au Groenland.

- Le NGCC quittera (T.-N.-L.) pour des opérations de déglaçage, des activités de soutien aux sciences de l'Arctique, l'Opération - pour soutenir la mission annuelle de ravitaillement de la base spatiale des États-Unis à Pituffik, au Groenland. 27 juin - Le NGCC Amundsen quittera Québec (Qc) pour la mission scientifique de 2025 d'Amundsen.

- Le NGCC quittera Québec (Qc) pour la mission scientifique de 2025 d'Amundsen. 1 er juillet - Le NGCC Des Groseilliers quittera Québec (Qc) pour des opérations de déglaçage, des activités de soutien aux sciences de l'Arctique, une mission de reconnaissance et d'évaluation des navires d'IEDM et le ravitaillement de la station météorologique d'Eureka, au Nunavut .

- Le NGCC quittera Québec (Qc) pour des opérations de déglaçage, des activités de soutien aux sciences de l'Arctique, une mission de reconnaissance et d'évaluation des navires d'IEDM et le ravitaillement de la station météorologique d'Eureka, au . 9 juillet - Le NGCC Jean Goodwill quittera Dartmouth (N.-É.) pour des opérations de déglaçage dans le sud et le centre de l'Arctique, ainsi que dans l'Extrême-Arctique, au besoin.

- Le NGCC quittera (N.-É.) pour des opérations de déglaçage dans le sud et le centre de l'Arctique, ainsi que dans l'Extrême-Arctique, au besoin. 17 juillet - Le NGCC Sir Wilfrid Laurier quittera Nome , en Alaska (à la suite de son déploiement pour l'opération North Pacific Guard), pour des opérations de déglaçage, des activités de soutien aux sciences de l'Arctique, une mission de reconnaissance et d'évaluation des navires d'IEDM et des opérations de balisage dans l'Arctique de l'Ouest.

- Le NGCC quittera , en (à la suite de son déploiement pour l'opération North Pacific Guard), pour des opérations de déglaçage, des activités de soutien aux sciences de l'Arctique, une mission de reconnaissance et d'évaluation des navires d'IEDM et des opérations de balisage dans l'Arctique de l'Ouest. 18 septembre - Le NGCC Louis S. St-Laurent quittera Cambridge Bay (Nt) pour participer aux études conjointes de la glace de mer dans la mer de Beaufort et fournir du soutien en matière de déglaçage de l'Extrême-Arctique et du Bas-Arctique. Ce sera le dernier navire à naviguer dans l'Arctique, jusqu'à la fin de novembre 2025.

Par sa présence, son aide et ses opérations, la Garde côtière canadienne continue de démontrer et de renforcer la souveraineté bien établie du Canada dans le Nord.

Faits en bref

La Garde côtière canadienne assure une navigation maritime sûre et efficace dans les eaux arctiques en fournissant des services de déglaçage à l'industrie du transport maritime et à d'autres navires, ainsi que des séances d'information quotidiennes sur les glaces et les opérations dans le Nord.

Le centre des Services de communications et de trafic maritimes d' Iqaluit a rouvert ses portes le 16 mai 2025 et assure une navigation sécuritaire dans la région en surveillant le trafic maritime dans l'Arctique, en répondant aux appels de détresse maritime, en diffusant des renseignements sur les conditions météorologiques et les glaces, et en émettant des avertissements de navigation.

a rouvert ses portes le 16 mai assure une navigation sécuritaire dans la région en surveillant le trafic maritime dans l'Arctique, en répondant aux appels de détresse maritime, en diffusant des renseignements sur les conditions météorologiques et les glaces, et en émettant des avertissements de navigation. Dans l'ensemble de l'Arctique, les unités de la Garde côtière auxiliaire canadienne donnent une formation en recherche et sauvetage afin d'acquérir des connaissances locales approfondies sur des risques précis et d'améliorer la capacité de recherche et de sauvetage dans l'Arctique.

La Station saisonnière d'intervention maritime dans l'Arctique située à Rankin Inlet , au Nunavut , rouvrira ses portes le 25 juin 2025 pour offrir des services de recherche et de sauvetage en mer à l'échelle locale pendant la saison estivale.

, au , rouvrira ses portes le 25 juin 2025 pour offrir des services de recherche et de sauvetage en mer à l'échelle locale pendant la saison estivale. Les équipes d'IEDM et de la surveillance et de la conformité dans l'Arctique maintiennent une présence permanente dans l'Arctique, avec un réseau de 28 caches d'équipement, une capacité d'intervention de secours 24 heures pour jour, 7 jours par semaine en cas d'incidents de pollution en milieu marin dans le Nord, et des installations à temps plein à Iqaluit (Nt) ainsi qu'à Yellowknife et à Hay River (T.N.-O.).

(Nt) ainsi qu'à et à (T.N.-O.). Les deux baliseurs spécialisés de la Garde côtière canadienne, le NGCC Dumit et le NGCC Eckaloo, effectuent des opérations saisonnières de balisage sur le Grand lac des Esclaves et le fleuve Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest, pour aider la navigation commerciale et le ravitaillement des communautés le long du fleuve, si les niveaux d'eau le permettent.

Produits connexes

Liens connexes :

Restés branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Pour obtenir de plus amples renseignements : Relations avec les médias, Pêches, Océans et Garde côtière canadienne, Région de l'Arctique, 204-984-4715, [email protected]