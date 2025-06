SYDNEY, NS, le 7 juin 2025 /CNW/ - Au cours des six dernières décennies, le Collège de la Garde côtière canadienne a été un chef de file en matière de formation maritime, dotant les étudiants des compétences nécessaires pour protéger les eaux canadiennes.

Aujourd'hui, le Collège célèbre ses tout récents diplômés, accueillant 51 nouveaux officiers au sein de la Garde côtière canadienne. L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a rendu hommage aux diplômés de 2025 lors d'une cérémonie, qui s'est déroulée au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse. La ministre Thompson était accompagnée de la sous-ministre, Annette Gibbons, et du commissaire de la Garde côtière canadienne, Mario Pelletier.

Le Programme de formation des officiers joue un rôle important pour s'assurer que la Garde côtière dispose des employés professionnels dont elle a besoin pour fournir des services essentiels aux Canadiens. Les diplômés ont passé les quatre dernières années à étudier et à acquérir une expérience pratique de l'exploitation des navires et des connaissances de pointe en technologie marine. Maintenant, ils rejoindront des navires de partout au pays dans divers postes pour mettre leurs compétences à profit pour protéger les Canadiens, l'environnement, et assurer la sécurité de la navigation.

Le Collège de la Garde côtière canadienne est un établissement de formation maritime reconnu à l'échelle internationale qui offre de la formation et des services dans les deux langues officielles. Cette année, le Collège célèbre son 60e anniversaire de formation du personnel de la Garde côtière canadienne. Depuis sa création, plus de 1 500 officiers de la Flotte ont obtenu leur diplôme du Collège.

Citations

« Au cours des 60 dernières années, le Collège de la Garde côtière canadienne a été l'une des institutions les plus fiables, les plus respectées et les plus appréciées de notre pays. Félicitations à nos nouveaux diplômés alors qu'ils entament une longue carrière enrichissante et aventureuse au sein de la Garde côtière canadienne. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Garde côtière canadienne est fière d'accueillir dans ses rangs les diplômés de cette année. Étant moi-même diplômé du Collège, je peux témoigner de l'engagement de ces étudiants au cours des quatre dernières années et les féliciter pour leur succès. Ces diplômés mettront maintenant leur dévouement et leurs compétences au service des Canadiens au sein de notre famille de la Garde côtière. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

Fondé en septembre 1965, le Collège de la Garde côtière canadienne offre la possibilité de suivre une formation en navigation maritime ou en génie maritime dans le cadre de son Programme de formation des officiers d'une durée de quatre ans. Le Programme permet aux élèves-officiers d'acquérir une compréhension approfondie des opérations des navires et les dernières technologies maritimes.

Tous les étudiants du Collège de la Garde côtière canadienne reçoivent une scolarité gratuite, une allocation de formation, et le gîte et le couvert également gratuits.

Les diplômés du Programme de formation des officiers obtiennent un baccalauréat en technologie (sciences nautiques) de l'Université du Cap-Breton et un diplôme du Collège de la Garde côtière canadienne. Les officiers de navigation reçoivent un certificat d'officier de pont de quart de Transports Canada, et les officiers en mécanique maritime reçoivent un certificat de mécanicien de marine de quatrième classe de Transports Canada.

Liens connexes

Restez branchés

