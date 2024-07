MONTRÉAL, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La Fondation Air Canada a publié son Rapport d'impact 2023 dans lequel sont présentés ses programmes et ses partenariats qui ont changé la vie de nombreux enfants au Canada. Ce rapport décrit les programmes clés, les partenariats avec des organismes de bienfaisance, l'aide humanitaire et les activités de bénévolat des employés d'Air Canada.

La Fondation Air Canada a publié son Rapport d’impact 2023 dans lequel sont présentés ses programmes et ses partenariats qui ont changé la vie de nombreux enfants au Canada. (Groupe CNW/Air Canada)

La Fondation aide les enfants à déployer leurs ailes selon trois axes d'intervention : la santé, en appuyant des organismes qui permettent d'améliorer la santé et le bien-être des enfants; la protection, en satisfaisant les besoins élémentaires des enfants et en protégeant l'enfance; et le rêve, en travaillant avec des organismes vecteurs d'espoir et de résilience pour les enfants confrontés à l'adversité.

« Le Rapport d'impact 2023 reflète admirablement l'objectif de la Fondation Air Canada, qui est d'offrir un soutien aux organismes de bienfaisance enregistrés au Canada voués à la santé et au bien-être des enfants, a déclaré Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. De toutes les initiatives que nous avons soutenues en 2023, c'est le fait d'avoir pu donner de l'espoir aux enfants en leur faisant vivre des expériences uniques et amusantes qui nous remplit de fierté. Ces enfants ont notamment fait l'expérience de voyages à bord d'un train de Rocky Mountaineer dans les Rocheuses canadiennes grâce à la Fondation pour l'enfance Starlight Canada, de jours magiques dans un parc thématique grâce à Voyage de rêves, et ont eu l'occasion d'aller soutenir leur équipe sportive préférée sur la route grâce au Vol de fan Air Canada. »

« En 2023, nous avons été en mesure de donner plus de 1,3 million de dollars, des points Aéroplan et plus de 2 000 billets d'avion à des organismes qui aident les enfants dans le besoin partout au Canada, a révélé Valérie Durand, responsable - Relations avec les investisseurs et Développement durable et porte-parole de la Fondation Air Canada. Nous sommes reconnaissants envers nos membres Aéroplan et nos clients qui ont contribué à rendre ces choses possibles, et envers nos nombreux partenaires de bienfaisance qui effectuent un travail essentiel dans nos collectivités partout au pays. Nous tenons aussi à remercier tous les employés dévoués d'Air Canada : d'un océan à l'autre, environ 1 100 d'entre eux ont donné de leur temps pour redonner à leurs collectivités en participant aux causes qui leur tiennent à cœur. »

Pour de plus amples renseignements sur la Fondation Air Canada et sur les retombées de ses programmes et de ses partenaires de bienfaisance, suivez @fondation_aircanada_foundation sur Instagram ou visitez www.aircanada.com/fondation.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige également des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le rapport d'impact 2023 ou le rapport de développement durable 2022 d'Air Canada intitulé « Citoyens du monde » à aircanada.com/citoyensdumonde.

