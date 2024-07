Le tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada est le principal événement de collecte de fonds de la Fondation

En 2023, la Fondation a octroyé 1,3 million de dollars à des organismes qui aident les enfants à déployer leurs ailes

Au cours des douze dernières années, la Fondation a amassé plus de 11 millions de dollars pour la santé et le bien-être des enfants et des jeunes

MONTRÉAL, le 31 juill. 2024 /CNW/ - La communauté des affaires et le secteur du transport aérien ont uni leurs efforts pour soutenir le 12e tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada, qui a permis d'amasser le montant record de 1,4 million de dollars pour la santé et le bien-être d'enfants et de jeunes de partout au Canada.

Air Canada annonce que le 12e tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada atteint un nouveau jalon dans la collecte de fonds pour la santé des enfants (Groupe CNW/Air Canada)

Cette année, l'événement a accueilli 296 invités et plus de 100 commanditaires, dont des entreprises partenaires et des fournisseurs d'Air Canada. Grâce à leur soutien généreux, le tournoi a permis d'amasser la somme impressionnante de 1,4 million de dollars. Ces fonds seront redistribués au cours de la prochaine année dans le cadre des nombreux programmes et partenariats de la Fondation qui aident des enfants à déployer leurs ailes.

En 2023, la Fondation Air Canada a fait don de plus de 1,3 million de dollars à des organismes caritatifs du Canada, dont la majeure partie a été amassée lors de ce même tournoi l'an dernier. Ces dons ont permis d'aider des enfants malades à accéder à des soins médicaux spécialisés, de veiller à ce que les besoins élémentaires des enfants soient comblés et protégés, et de donner de l'espoir à des enfants confrontés à l'adversité, en mettant davantage l'accent sur les partenariats de bienfaisance ayant une incidence positive directe sur les enfants issus de populations en quête d'équité.

« Cet événement est bien plus qu'un simple tournoi de golf, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. C'est un moment où nous unissons nos efforts à ceux de nos partenaires, de nos employés et de nos fournisseurs pour défendre une cause qui nous tient tous à cœur : aider les enfants à déployer leurs ailes. En tant que gardiens de l'avenir, nous reconnaissons l'importance de soutenir la prochaine génération. C'est pour nous une grande fierté de savoir que la Fondation Air Canada appuie de nombreux organismes caritatifs partout au Canada afin d'apporter de l'espoir aux enfants de notre pays, et de contribuer à leur protection et à leur bien-être. »

Le tournoi a été géré et organisé par des employés d'Air Canada, et certains d'entre eux ont fait profiter les invités de leurs talents, comme Miguel Brito-Lopez, pianiste, et Stéphane Picard, encanteur. Ce tournoi a donné aux employés l'occasion de faire part de leurs passions dans un cadre différent de celui de leur travail quotidien. Capri, Ophélia et Jade, ambassadrices de la Fondation Air Canada et représentantes de Voyage de rêves, se sont occupées du très populaire kiosque de limonade et ont amassé 13 824 $.

« Le succès de ce tournoi résulte du dévouement et de la contribution de nos partenaires, bénévoles et participants, a souligné Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. Que ce soit par la voie d'une commandite, d'un don en argent, d'un achat à notre encan de classe mondiale ou de bénévolat, chaque personne et partenaire, par son implication dans cet événement, contribue concrètement à améliorer la vie de milliers d'enfants pour l'année à venir. Nous ne saurions trop vous en remercier ».

En début de mois, la Fondation Air Canada a fièrement dévoilé son Rapport d'impact 2023[AL1] , qui met en lumière les remarquables contributions apportées aux collectivités tout au long de l'année. Ce rapport souligne les réalisations de la Fondation dans divers domaines, notamment ses programmes, ses partenariats, ses activités de collecte de fonds et ses initiatives de mobilisation du personnel.

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]