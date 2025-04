Première journée d'une série d'événements prévus dans six villes au Canada en 2025

La Fondation Air Canada et Air Canada collaborent pour la première fois avec Autism Edmonton et l'aéroport international d' Edmonton

Air Canada a fait don de sièges d'avion pour la nouvelle salle sensorielle de l'aéroport

MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - La Fondation Air Canada et Air Canada collaborent avec l'aéroport international d'Edmonton (YEG) et l'association Autism Edmonton à l'occasion d'un événement tenu dans le cadre des Journées de l'aviation pour l'autisme, qui aura lieu cette fin de semaine à YEG. Il s'agit de la première journée d'une série d'événements sur l'autisme organisés par Air Canada partout au pays en 2025. Cette activité vise à offrir un cadre rassurant où les enfants aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme peuvent se familiariser avec les voyages en avion, dont l'ensemble du processus avant vol, les aidant ainsi à atténuer leur anxiété et à acquérir la confiance nécessaire pour leurs prochains voyages. Une expérience qui profite non seulement à ces enfants, mais aussi à leurs parents!

La Fondation Air Canada et Air Canada collaborent avec l’aéroport international d’Edmonton (YEG) et l’association Autism Edmonton à l’occasion d’un événement tenu dans le cadre des Journées de l’aviation pour l’autisme, qui aura lieu cette fin de semaine à YEG. (Groupe CNW/Air Canada)

Air Canada a également donné une rangée de sièges pour la nouvelle salle sensorielle de l'aéroport. Dévoilée aujourd'hui, cette salle offrira un moment de répit aux passagers neuroatypiques. Elle accueillera également les personnes ayant un trouble autistique, de l'anxiété ou d'autres formes de troubles du traitement sensoriel.

« Les Journées de l'aviation pour l'autisme ne sont pas que de simples séances de pratique : ce sont de véritables tremplins pour gagner en confiance, affirme Rebecca Smillie-Nedelec, directrice - Engagement envers les collectivités à Air Canada. La possibilité de simuler les procédures à l'aéroport et pendant le vol dans un cadre rassurant et flexible peut permettre à de nombreuses familles de concrétiser leur rêve de voyager en avion. Cette activité aura des répercussions durables, en aidant les enfants à se sentir plus à l'aise et en améliorant ainsi la qualité de vie de leur famille, qui autrement, aurait peut-être évité de voyager. »

« YEG s'engage à être un aéroport accessible à tous. Nous croyons que les personnes neuroatypiques et leur famille devraient pouvoir vivre les procédures à l'aéroport et en vol en toute confiance et en tout confort, souligne Carmen Donnelly, vice-présidente, Expérience des passagères et passagers et Activités de l'aérogare à YEG. Nous sommes ravis de participer aux Journées de l'aviation pour l'autisme, en collaboration avec la Fondation Air Canada, Air Canada, Autism Edmonton et plusieurs autres organismes qui partagent leur vision en vue de créer une expérience aux aéroports accueillante et accessible à tous. Nous avons hâte d'ouvrir nos portes à de nouvelles expériences et aventures pour les personnes qui appréhendent de voyager en avion. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à la Fondation Air Canada, à Air Canada et à l'aéroport d'Edmonton pour permettre à nos membres de vivre cette expérience aéroportuaire. Les voyages occupent une place importante dans la vie de beaucoup de personnes, mais pour de nombreuses personnes autistes, ils peuvent représenter un cauchemar sensoriel et/ou transitionnel. La préparation au vol, l'expérience à l'aéroport et l'expérience en vol peuvent être un défi pour n'importe qui, a déclaré Morine Rossi, chef des programmes d'Autism Edmonton. En donnant aux familles et aux individus la possibilité de mettre en pratique les préparatifs de voyage de manière sécuritaire et planifiée, nous ouvrons la porte à des possibilités illimitées de voyages et d'aventures. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes autistes et neuroatypiques, et d'enseigner au personnel et aux bénévoles qui participent à ce processus comment être utiles et apporter leur soutien pendant ces transitions. Cette journée du 2 avril, célébrée dans le monde entier, marque une étape importante vers l'acceptation de l'autisme. »

En 2024, Air Canada et la Fondation Air Canada ont organisé quatre Journées de l'aviation pour l'autisme, aidant plus de 125 enfants et leur famille à en apprendre davantage sur les voyages en avion.

La prochaine activité à venir dans le cadre des Journées de l'aviation pour l'autisme aura lieu le 10 mai, à Kamloops.

