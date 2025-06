MONTRÉAL, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le premier vol de la toute dernière liaison internationale d'Air Canada au départ de Montréal a décollé hier soir et est maintenant arrivé à Édimbourg, en Écosse.

Le premier vol de la toute dernière liaison internationale d’Air Canada au départ de Montréal a décollé hier soir et est maintenant arrivé à Édimbourg, en Écosse. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes très fiers de lancer la desserte d'Édimbourg au départ de Montréal, notre plus récente liaison stratégiquement ajoutée à notre vaste réseau transatlantique, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret. Ce nouveau service entre le Canada et l'Écosse renforce nos liens et notre engagement à l'égard du marché britannique. Nos vols entre Montréal et Édimbourg permettent d'offrir à nos clients en Amérique du Nord un accès pratique à Édimbourg et des correspondances sans tracas via notre plaque tournante de Montréal. Que vous souhaitiez visiter l'Écosse pour rejoindre vos amis et vos proches, explorer ses châteaux historiques et profiter de sa scène artistique vivante ou que vous soyez des visiteurs de l'Écosse impatients de connaître la beauté et la diversité immenses du Canada, il est plus facile que jamais de découvrir ce que nos deux nations ont à offrir grâce à nos vols. »

« Ayant eu le privilège de vivre à Édimbourg et à Montréal, je suis ravi de voir cette nouvelle liaison rapprocher deux villes reconnues pour leur histoire, leur créativité et leur vitalité culturelle, a déclaré Dave Jones, consul général du Royaume-Uni à Montréal. Ces services resserreront les liens entre nos communautés et créeront de nouvelles occasions de partenariat et de découverte. »

« Je suis très heureux qu'Air Canada ait inauguré une nouvelle liaison Montréal-Édimbourg, qui s'ajoute au réseau de vols sans escale reliant l'Écosse et le Canada et consolide les avantages économiques et les liens d'amitié qui existent entre nos deux nations, a déclaré John Devine, chef du bureau du gouvernement écossais au Canada. Compte tenu du marché concurrentiel de l'industrie de l'aviation, je me réjouis de l'engagement continu d'Air Canada envers l'Écosse et j'espère que de nombreux Canadiens profiteront de l'occasion pour y voyager, que ce soit pour le tourisme, les études ou les affaires. »

Montréal-Édimbourg est la plus récente des nouvelles liaisons européennes lancées par Air Canada cet été. La société aérienne a inauguré ses liaisons Montréal-Porto et Toronto-Prague en début de mois et a célébré le lancement de son service pour Naples en mai, ainsi que le retour de sa desserte de Londres Heathrow au départ d'Ottawa en avril.

Horaire

Vol Départ Arrivée Jours d'exploitation Dates d'exploitation en 2025 AC936 Montréal 21:40 Édimbourg 9:05 (+1 jour) Lundi, jeudi et samedi Du 26 juin au 7 septembre AC937 Édimbourg 11:15 Montréal 13:35 Mardi, vendredi, dimanche Du 27 juin au 7 septembre

Air Canada assurera la desserte d'Édimbourg par 737 MAX 8 de Boeing.

Visitez le site aircanada.com pour réserver des vols à destination d'Édimbourg!

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]