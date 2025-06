MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - La Fondation Air Canada a publié son rapport d'impact 2024, dans lequel elle présente les programmes et les partenariats qui ont exercé une incidence positive sur la vie d'enfants partout au Canada. Le rapport met en lumière les initiatives clés, les collaborations avec des organismes caritatifs, les efforts humanitaires et les contributions bénévoles des employés d'Air Canada.

La Fondation Air Canada a publié son rapport d’impact 2024, dans lequel elle présente les programmes et les partenariats qui ont exercé une incidence positive sur la vie d’enfants partout au Canada. (Groupe CNW/Air Canada)

La Fondation aide les enfants à s'épanouir selon trois grands axes d'intervention : la santé, en collaborant avec des hôpitaux pédiatriques et des organisations communautaires pour améliorer la santé des enfants et des jeunes; la protection, en veillant à ce que les besoins fondamentaux des enfants soient satisfaits et en préservant l'essence de l'enfance; et le rêve, en collaborant avec des groupes porteurs d'espoir qui renforcent la résilience des enfants aux prises avec des difficultés.

« La Fondation Air Canada est plus que jamais déterminée à aider les enfants et les jeunes à s'épanouir, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude aux clients, aux partenaires, aux employés en service actif et retraités ainsi qu'aux bénévoles d'Air Canada dont le soutien inébranlable permet à la Fondation d'apporter de l'espoir, du soutien et des changements significatifs là où les besoins sont les plus grands. »

En 2024, la Fondation a remis 1,8 million de dollars pour soutenir le bien-être des collectivités, une augmentation de 38 % par rapport à 2023. Le tournoi de golf de la Fondation Air Canada a permis de recueillir un montant net record de 1,4 million de dollars, une somme qui est distribuée de manière stratégique pour soutenir la santé et le bien-être des enfants au Canada. Le Programme de transport hospitalier a permis de transporter 129 patients à bord de plus de 370 vols afin de leur permettre d'accéder à des soins médicaux, tandis que 400 billets d'avion ont été donnés à des hôpitaux pédiatriques. Tout au long de l'année, la Fondation a contribué à la lutte contre l'insécurité alimentaire en fournissant environ 900 000 repas au Club des petits déjeuners, à Banques alimentaires Canada et à Deuxième Récolte.

La Fondation a également su réagir en période de crise par l'établissement de partenariats avec des organismes d'aide humanitaire et par l'organisation de campagnes de collecte de fonds auprès des employés pour appuyer les efforts de secours à la suite des ouragans Beryl, Milton et Hélène, ainsi que lors des feux de forêt en Alberta et de la crise humanitaire au Moyen-Orient.

« Je suis fière de faire le bilan d'une autre année de contributions significatives pour la Fondation Air Canada, une année marquée par des mesures fermes, par notre détermination sans faille et par notre capacité d'adaptation face à des défis en constante évolution, afin de mieux servir les enfants et les jeunes », a déclaré Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada.

Pour de plus amples renseignements sur la Fondation Air Canada et sur les retombées de ses programmes et de ses partenariats de bienfaisance, suivez @fondation_aircanada_foundation sur Instagram ou visitez www.aircanada.com/fondation.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le rapport d'impact 2024.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]