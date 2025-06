Ce partenariat permet des correspondances ferroviaires fluides et pratiques à l'aéroport de Francfort

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui une prolongation de son accord d'exploitation à code multiple avec Lufthansa afin d'inclure les services de Lufthansa Express Rail à l'aéroport de Francfort, assurés par Deutsche Bahn. Cet accord permet de disposer d'un itinéraire intermodal fluide avec une seule réservation, ce qui offre plus de flexibilité, plus de choix et plus de commodité en matière de correspondance, alors qu'Air Canada offre jusqu'à cinq vols quotidiens desservant l'aéroport de Francfort. L'expansion de l'exploitation à code multiple améliore le réseau intermodal par train et par autocar d'Air Canada dans le monde, lequel inclut des partenariats interlignes intermodaux dans sept pays d'Europe, ainsi qu'en Corée du Sud.

« Air Canada est ravie d'élargir son offre ferroviaire en Allemagne grâce à son exploitation à code multiple avec Lufthansa Express Rail, assurée par Deutsche Bahn, le premier partenaire intermodal du réseau Star Alliance, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret. Nos correspondances intermodales offrent plus d'options de voyage aux clients et leur permettent de se rendre plus facilement à leur destination finale. En bonifiant notre partenariat par le recours à une exploitation à code multiple, nous améliorons l'expérience de voyage de nos clients en leur permettant d'effectuer leurs réservations d'avion et de train auprès d'Air Canada. Parmi les nombreux avantages que confère cet arrangement, soulignons l'enregistrement et les correspondances sans tracas et une garantie pour les correspondances, ce qui assure aux clients un soutien et une aide pour effectuer de nouvelles réservations si leur voyage devait être perturbé. »

Les clients peuvent réserver leur voyage combinant avion et train en Allemagne directement, que ce soit à partir du site Web d'Air Canada ou auprès de leur agent de voyages. Ceux qui prennent un vol au départ ou à destination de l'aéroport de Francfort pourront faire correspondance avec les services de Lufthansa Express Rail desservant jusqu'à 24 gares dans le cadre de leur itinéraire d'avion. Francfort est une destination importante pour Air Canada, qui exploitera jusqu'à cinq vols quotidiens pour cette ville en 2025. L'accord complète le partenariat interlignes intermodal actuel d'Air Canada avec Lufthansa Express Rail, ainsi qu'avec les produits Rail&Fly de Deutsche Bahn.

Service intermodal d'Air Canada

En 2023, Air Canada a lancé des options de réservation permettant aux clients d'effectuer des correspondances intermodales dans les aéroports de huit pays. Les services ferroviaires concernés sont les suivants : TGV-SNCF Voyageurs en France, Deutsche Bahn en Allemagne, Chemins de fer fédéraux suisses, Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB), Trenitalia en Italie, Renfe en Espagne et KTX de KORAIL en Corée du Sud. En Grande-Bretagne, les clients ont accès à London North Eastern Railway (LNER), Avanti West Coast, Great Western Railway et TransPennine Express, en plus du principal service d'autocar du Royaume-Uni, National Express.

Grâce au partenariat d'Air Canada avec Lufthansa Group pour son produit Lufthansa Express Rail et à ses nouvelles collaborations avec AccesRail et WorldTicket, les clients d'Air Canada peuvent profiter d'un processus de réservation simplifié à aircanada.com pour créer un itinéraire de voyage fluide qui leur permet de combiner leur vol avec des voyages en train ou en autocar. Consultez le site www.aircanada.com pour en savoir plus.

Consultez ceci pour en savoir plus sur le service intermodal d'Air Canada.

Le portefeuille de partenariats d'Air Canada a doublé au cours de la dernière décennie, avec trois accords de coentreprise, 40 exploitations à code multiple, 120 liaisons interlignes, 13 options ferroviaires intermodales et une option en autocar, pour plus de 1 200 destinations, et offre aujourd'hui aux clients un éventail diversifié d'options de voyage.

Vous voyagez à l'étranger?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Il incombe aux clients de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée. Par ailleurs, ils doivent détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils achètent des billets.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

