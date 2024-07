Cet investissement découle de l'engagement de la CDPQ à soutenir l'expertise financière et la croissance des gestionnaires d'actifs du Québec

D'ici à 2028, la CDPQ souhaite plus que doubler les sommes confiées à des gestionnaires de fonds québécois

MONTRÉAL, le 31 juill. 2024 /CNW/ - La CDPQ, un groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui avoir accordé 600 M$ à Fiera Capital, une société québécoise d'investissement de premier plan, dans le cadre de son ambition de porter à 8 G$ les sommes confiées à des gestionnaires québécois d'ici 2028.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la CDPQ à soutenir l'expertise financière locale et à stimuler la croissance de l'industrie de la gestion d'actifs au Québec. D'ici quatre ans, la CDPQ souhaite ainsi plus que doubler les sommes confiées à divers gestionnaires de fonds d'ici. Cet engagement est complémentaire à l'objectif global que s'est fixé la CDPQ d'atteindre 100 G$ d'investissements au Québec d'ici 2026.

Les 600 M$ confiés à Fiera Capital permettront notamment d'appuyer le développement de la firme à l'international, et seront répartis dans ses stratégies Revenu fixe actif et stratégique et Fiera Atlas de sociétés mondiales. Parallèlement, la CDPQ a aussi réalisé au cours des derniers mois des investissements dans le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ) et dans les fonds Investi et Inovia Capital, auxquels s'ajoutent des sommes confiées en gestion externe à des firmes québécoises en portefeuille telles que Gestion d'actifs Bastion, Placements Montrusco Bolton et Van Berkom Gestion mondiale d'actifs.

« Contribuer au développement économique du Québec est au cœur de la mission de la CDPQ. En confiant 600 M$ à Fiera Capital, un gestionnaire bien établi et performant, nous tirons parti de l'expertise financière locale et soutenons la croissance de l'industrie de la gestion d'actif au Québec, tout en contribuant à la diversification et à la performance de notre portefeuille », a déclaré Vincent Delisle, premier vice-président et chef des Marchés liquides de la CDPQ.

« La confiance renouvelée de la CDPQ envers Fiera Capital, un pilier de la finance au Québec, souligne notre rôle de leader en investissement. Fiera Capital se distingue par sa capacité à offrir des solutions de portefeuille optimisées, conjuguant innovation et précision dans la gestion du risque et du rendement. Notre engagement envers l'excellence nous permet de satisfaire les besoins variés de nos clients », a déclaré Maxime Ménard, président et chef de la direction de Fiera Capital Canada et Gestion privée mondiale.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE FIERA

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Elle offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

SOURCE CDPQ

