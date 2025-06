La Stratégie vise à offrir des rendements supérieurs ajustés au risque en investissant dans des actions cotées sur la Bourse du Qatar (QSE)

(QSE) Cette initiative reflète l'engagement de QIA à élargir son horizon financier en favorisant des collaborations avec des gestionnaires d'actifs de premier plan, tant sur le plan mondial que local

Il s'agit du deuxième partenariat annoncé dans le cadre de l'Initiative de gestion active des actifs de QIA

QIA joue un rôle d'ancrage pour la Stratégie, en y apportant du capital sous forme d'espèces et d'actions.

DOHA, Qatar et LONDRES et MONTRÉAL, le 25 juin 2025 /CNW/ - Qatar Investment Authority (QIA) et Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (Fiera Capital) ont annoncé aujourd'hui le lancement de la Stratégie d'actions Fiera Qatar (la Stratégie). Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan, comptant 112,3 G$ US d'actifs sous gestion au 31 mars 2025.

Avec 200 M$ US d'actifs sous gestion, la Stratégie vise à générer des rendements supérieurs ajustés au risque en investissant dans des actions cotées à la Bourse du Qatar (QSE). Structurée sous forme de fonds collectif avec une valeur liquidative quotidienne, elle sera accessible aux institutions internationales et locales qui souhaitent une exposition active au marché des actions qatari.

QIA agit à titre d'investisseur principal de la Stratégie, en y injectant des capitaux tant en liquidités qu'en titres de sociétés cotées au QSE. Cette réallocation stratégique d'actifs illustre l'engagement durable de QIA envers le marché qatari des actions, visant à en renforcer la profondeur, à améliorer sa liquidité, et à contribuer au développement économique du pays.

Mohammed Saif Al-Sowaidi, PDG de QIA a déclaré : « L'un des piliers du mandat de QIA consiste à favoriser le développement d'une économie qatarienne dynamique et concurrentielle. L'arrivée de gestionnaires d'actifs internationaux sur le marché des actions qatari permettra d'accroître la participation institutionnelle, d'améliorer la liquidité et d'élargir la base des investisseurs. Le lancement de cette Stratégie constitue une deuxième étape clé dans notre Initiative de gestion active des actifs et souligne notre engagement continu envers le renforcement du marché financier du Qatar. »

Klaus Schuster, directeur exécutif et chef de la direction, Fiera EMOA, a commenté : « Notre mandat confié par QIA pour la gestion de ces actifs témoigne de la robustesse et de la constance de nos stratégies d'investissement sur les marchés d'actions. Il nous revient désormais d'optimiser ce capital en le gérant avec rigueur, dans le respect des objectifs à long terme de QIA. »

La Stratégie d'actions Fiera Qatar marque une avancée importante pour l'Initiative de gestion active des actifs de QIA, qui établit des partenariats avec des gestionnaires d'actifs mondiaux de premier plan possédant une expertise dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG) ainsi qu'avec des gestionnaires d'actifs locaux répondant aux critères d'investissement de QIA. Ce deuxième partenariat fait suite à celui réussi avec le groupe Ashmore.

À propos de QIA

Qatar Investment Authority (« QIA ») est le fonds souverain de l'État du Qatar. Fondé en 2005, QIA a pour mission d'investir et de gérer les fonds de réserve de l'État. QIA compte parmi les plus grands et les plus actifs fonds souverains au monde. Le fonds investit dans un large éventail de catégories d'actifs et de régions, et collabore avec des institutions de premier plan à travers le monde afin de constituer un portefeuille d'investissements mondial et diversifié, avec une vision à long terme visant à générer des rendements durables et à contribuer à la prospérité de l'État du Qatar.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque société affiliée de Fiera Capital fournit des services de conseil ou de gestion de placement ou offre des fonds d'investissement uniquement dans les juridictions où elle est autorisée à exercer ou bénéficie d'une exemption d'inscription

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE Fiera Capital Corporation

Media: Yasmine Sardouk, [email protected], 1-514-299-1669