TORONTO, le 9 avril 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 10 février 2026 ont été élus administrateurs de la Banque Royale du Canada lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui a eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs se trouvent ci-dessous.

Chacun des 13 candidats suivants a été élu à un poste d'administrateur.

Candidat Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Mirko Bibic 703 713 924 98,92 % 7 664 724 1,08 % Andrew A. Chisholm 702 869 082 98,80 % 8 509 487 1,20 % Jacynthe Côté 694 809 114 97,67 % 16 569 404 2,33 % Toos N. Daruvala 704 234 858 99,00 % 7 143 740 1,00 % Cynthia Devine 701 334 165 98,59 % 10 044 433 1,41 % Roberta L. Jamieson 704 016 336 98,97 % 7 362 261 1,03 % David McKay 708 199 754 99,55 % 3 178 844 0,45 % Amanda Norton 708 542 126 99,60 % 2 831 437 0,40 % Barry Perry 708 759 905 99,63 % 2 618 693 0,37 % Maryann Turcke 696 808 654 97,95 % 14 569 944 2,05 % Thierry Vandal 702 577 187 98,76 % 8 801 410 1,24 % Frank Vettese 708 665 298 99,62 % 2 712 299 0,38 % Jeffery Yabuki 706 982 575 99,38 % 4 395 023 0,62 %

Les résultats définitifs du vote sur les questions soumises au vote à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires seront affichés sous peu au www.rbc.com/assembleesannuelles et seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

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SOURCE Banque Royale du Canada