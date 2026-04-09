La Banque Royale du Canada annonce l'élection d'administrateurs English

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Banque Royale du Canada

09 avr, 2026, 14:37 ET

TORONTO, le 9 avril 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 10 février 2026 ont été élus administrateurs de la Banque Royale du Canada lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui a eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs se trouvent ci-dessous.

Chacun des 13 candidats suivants a été élu à un poste d'administrateur.

Candidat

Votes pour

% pour

Abstentions

% d'abstentions

Mirko Bibic

703 713 924

98,92 %

7 664 724

1,08 %

Andrew A. Chisholm

702 869 082

98,80 %

8 509 487

1,20 %

Jacynthe Côté

694 809 114

97,67 %

16 569 404

2,33 %

Toos N. Daruvala

704 234 858

99,00 %

7 143 740

1,00 %

Cynthia Devine

701 334 165

98,59 %

10 044 433

1,41 %

Roberta L. Jamieson

704 016 336

98,97 %

7 362 261

1,03 %

David McKay

708 199 754

99,55 %

3 178 844

0,45 %

Amanda Norton

708 542 126

99,60 %

2 831 437

0,40 %

Barry Perry

708 759 905

99,63 %

2 618 693

0,37 %

Maryann Turcke

696 808 654

97,95 %

14 569 944

2,05 %

Thierry Vandal

702 577 187

98,76 %

8 801 410

1,24 %

Frank Vettese

708 665 298

99,62 %

2 712 299

0,38 %

Jeffery Yabuki

706 982 575

99,38 %

4 395 023

0,62 %

Les résultats définitifs du vote sur les questions soumises au vote à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires seront affichés sous peu au www.rbc.com/assembleesannuelles et seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

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SOURCE Banque Royale du Canada

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