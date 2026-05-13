À peine 9 % des parents canadiens s'entendent pour dire que leur enfant serait prêt à gérer son argent de façon autonome s'il quittait le nid familial.

TORONTO, le 13 mai 2026 /CNW/ - Même si les jeunes Canadiens connaissent déjà certains principes financiers, davantage peut être fait pour renforcer leurs compétences pratiques et leur confiance en vue de leur autonomie financière. C'est ce que révèle le tout premier rapport sur la résilience financière de Mydoh, qui met en lumière un écart entre les connaissances financières et la préparation concrète des jeunes Canadiens.

Le sondage national réalisé auprès de 1 000 parents canadiens révèle que, même si la grande majorité des parents affirment inculquer des notions financières à leur enfant, à peine 9 % estiment que leur enfant serait prêt à gérer ses finances de façon autonome s'il quittait le nid familial et entrait dans la vie adulte.

« Bien que de nombreuses familles abordent déjà la question de l'argent, la recherche indique que l'expérience pratique demeure un aspect à développer, déclare Angelique de Montbrun, chef de la direction de Mydoh. La confiance financière se construit par l'adoption d'habitudes et d'expériences pratiques au quotidien. Lorsque les enfants et les adolescents ont rapidement l'occasion de gérer leur argent, ils acquièrent des compétences qui leur serviront toute leur vie. »

Mydoh est conçu pour aider les enfants et les adolescents à développer ces compétences grâce à des expériences concrètes, comme gagner de l'argent, épargner, dépenser et gérer leurs finances, avec une supervision parentale intégrée.

Les bases sont bien comprises, mais l'application reste irrégulière

La résilience financière, ce n'est pas seulement avoir des connaissances en finances, c'est aussi savoir les appliquer avec confiance dans la vraie vie.

Le nouveau rapport de Mydoh met en évidence un décalage entre ces deux aspects.

90 % des parents disent qu'ils parlent régulièrement d'argent à leurs enfants.

83 % des répondants disent que leur enfant comprend comment épargner pour atteindre un objectif.

Mais seuls 64 % d'entre eux affirment que leur enfant s'efforce régulièrement d'atteindre ces objectifs - c'est un écart de 19 % entre la compréhension et l'action.

Selon Saskia Thuot, animatrice et entrepreneuse, « la résilience financière ne se développe pas seulement en apprenant à gérer l'argent ; elle se construit en passant à l'action. Lorsque les enfants participent activement aux décisions en matière de revenus, d'épargne et de dépenses, ils développent les aptitudes et l'assurance dont ils ont besoin pour prendre, au fil du temps, de meilleures décisions financières. »

Les habitudes quotidiennes des enfants mettent en lumière leur manière d'apprendre

Le rapport révèle également comment ces écarts se manifestent dans les habitudes financières de tous les jours des enfants :

à peine 55 % des enfants sont capables de gérer leur argent de façon autonome avant l'âge de 12 ans, que ce soit pour faire des achats, gérer leurs allocations ou décider de la façon de dépenser leur épargne.

16 % des parents canadiens disent que leurs enfants n'ont jamais eu à renoncer à un achat faute d'argent.

Un parent canadien sur cinq affirme intervenir lorsque son enfant commet une erreur financière, comme un achat impulsif qu'il regrette par la suite.

Renforcer sa résilience financière par l'expérience pratique

Pour réduire cet écart, Mydoh travaille avec Mme Thuot à la création d'un guide pour gagner en confiance grâce à la pratique, qui propose quatre façons simples d'aider les parents à développer la résilience financière de leurs enfants :

Rendre l'expérience concrète : permettre aux enfants de gagner, de dépenser et d'épargner de l'argent dans la vie de tous les jours.

Rendre l'approche collaborative : consacrer cinq à dix minutes par semaine à l'analyse en famille des dépenses, de l'épargne ou d'une décision financière simple.

Laisser le droit à l'erreur : seuls 46 % des parents disent revenir avec leur enfant sur les causes d'une erreur financière. Offrir un espace de réflexion permet aux enfants de gagner en assurance, de tirer des enseignements de leur expérience et de développer la résilience nécessaire pour prendre de meilleures décisions à long terme.

Garder le dialogue ouvert : plus d'un parent sur cinq craint que parler d'argent ne soit une source de stress pour ses enfants. Pourtant, éviter le sujet signifie aussi passer à côté d'importantes leçons de vie. Des conversations sans pression sur l'argent aident les enfants à être plus à l'aise avec le sujet et à gagner en confiance au fil du temps.

« Quand les enfants ont l'occasion de prendre des décisions, d'apprendre de leurs erreurs et d'expérimenter, ils acquièrent la confiance et la capacité nécessaires pour gérer leur argent de façon autonome, ajoute Mme Thuot.

Pour consulter la version intégrale du rapport sur la résilience financière au Canada de Mydoh et obtenir des conseils de Saskia Thuot, visitez le site mydoh.ca/fr/apprendre/rapport-sur-la-resilience-financiere/.

Le présent bulletin vise uniquement à offrir des renseignements généraux et n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers ni d'autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne devraient pas être considérés comme constituant une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement de leur auteur à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

À propos de l'étude

Ces résultats sont fondés sur un sondage Ipsos mené entre le 30 mars et le 2 avril 2026 pour le compte de Mydoh, auprès de 1 000 parents canadiens d'enfants de 6 à 17 ans. Les résultats ont été pondérés afin d'être représentatifs de la population du Canada. L'indice de crédibilité du sondage est de ± 3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Aperçu de RBC

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À propos de Mydoh

Depuis 2021, Mydoh aide les parents à inculquer de saines habitudes financières aux jeunes. Mydoh a été fondée sur la conviction commune que la gestion financière est non seulement quelque chose qui s'enseigne, mais aussi quelque chose qui s'apprend par l'expérience - et que cette expérience doit commencer tôt. Mydoh défend cette conviction depuis sa création, et a pu aider plus de 300 000 Canadiens à bâtir une assise financière plus solide pour la nouvelle génération. Mydoh fait partie de RBCx, la division de technologie et d'innovation de RBC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Holly Losinger, Craft Public Relations (pour Mydoh)

[email protected] | 902 717 8582

SOURCE RBC