Malgré l'incertitude du marché, l'intérêt des Québécois pour l'accès à la propriété demeure : Enquête RBC du printemps sur les tendances du marché résidentiel English
Nouvelles fournies parBanque Royale du Canada
17 mars, 2026, 06:14 ET
- 81 % croient que l'achat d'une maison constitue un jalon financier déterminant
- 37 % des propriétaires québécois craignent de prendre la mauvaise décision au moment de renouveler leur prêt hypothécaire
- RBC propose des conseils personnalisés sur l'abordabilité, le bon moment pour agir et le renouvellement
TORONTO, le 17 mars 2026 /CNW/ - Même dans un marché difficile, les Québécois restent attachés à leur rêve d'accéder à la propriété, qu'ils voient comme bien plus qu'un simple lieu où vivre. Selon l'Enquête RBC du printemps sur les tendances du marché résidentiel, 66 % des Québécois ont toujours rêvé d'acheter une maison et 31 % devraient acheter une maison ou une copropriété d'ici deux ans, un résultat stable par rapport à l'an dernier. De plus, 81 % voient l'achat d'une propriété comme un jalon financier majeur, et une majorité l'associe à l'indépendance financière (73 %) ou à un élément essentiel pour leur avenir (62 %).
« Malgré un marché complexe et incertain, le désir de devenir propriétaire reste très fort, indique Janet Boyle, première vice-présidente, Financement sur valeur nette immobilière, RBC. La mentalité des acheteurs a toutefois évolué : la crainte de manquer une occasion laisse place au souci de prendre la bonne décision au bon moment. Un conseiller en prêts hypothécaires peut aider les Québécois à y voir plus clair et à se rapprocher de leurs objectifs d'accès à la propriété. »
Malgré leurs objectifs d'accès à la propriété, les préoccupations et l'incertitude demeurent
- 44 % des Québécois estiment que les pressions entourant l'achat d'une propriété sont trop élevées.
- 43 % disent se demander constamment s'ils peuvent se permettre d'acheter une maison (comparativement à 35 % en 2025).
- Près de la moitié (48 %) considèrent que le marché demeure favorable aux vendeurs, tandis que 19 % ne sont pas certains et seulement 12 % considèrent qu'il s'agit d'un marché d'acheteur.
Stratégies des acheteurs d'une première propriété pour réaliser leur rêve
Parmi les répondants canadiens prévoyant acheter leur première maison au cours des deux prochaines années, 62 % se sentent plus près de réaliser leur rêve d'accéder à la propriété et 71 % ont un plan d'épargne en place, avec une épargne moyenne de 110 339 $. 70 % prévoient utiliser le CELIAPP (compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété).
Préoccupations liées à l'abordabilité chez les acheteurs d'une première propriété à l'échelle nationale :
- La majorité (66 %) s'inquiète de savoir si c'est le bon moment pour acheter, et 63 % craignent de prendre une mauvaise décision.
- 65 % se sentent prêts à acheter, mais estiment que leurs finances ne le sont pas.
- Beaucoup anticipent des sacrifices : 58 % disent qu'ils feraient tout pour acheter une propriété, 46 % s'attendent à devoir vivre plus longtemps chez leurs parents, 42 % retardent le projet d'avoir des enfants et 64 % estiment devoir occuper un deuxième emploi pour pouvoir acheter une maison.
- Les connaissances hypothécaires demeurent un obstacle, près des deux tiers affirmant ne pas savoir combien ils peuvent réellement se permettre (64 %) ni ce qui est requis pour obtenir une approbation (64 %), tandis que 57 % ne savent pas par où commencer.
Acheteurs d'une nouvelle propriété : confiants dans la valeur de l'immobilier et prêts à monter en gamme
Le rêve d'accéder à la propriété ne s'arrête pas à l'achat d'une première maison. Parmi les propriétaires canadiens qui envisagent d'acheter une nouvelle propriété d'ici deux ans :
- 75 % estiment que l'achat d'une maison ou d'une copropriété est un bon investissement, et 70 % estiment que les avantages d'être propriétaire l'emportent sur les inconvénients.
- 42 % songent à acheter leur prochaine maison plus tôt en raison de la baisse des taux d'intérêt.
- 75 % se disent prêts à déménager en banlieue ou dans une zone rurale pour obtenir une maison plus grande et davantage d'espace.
Le renouvellement hypothécaire demeure une préoccupation majeure pour les propriétaires québécois
- La hausse des coûts inquiète plusieurs ménages : 47 % des propriétaires québécois disent craindre de ne pas pouvoir assumer les dépenses liées à la propriété. Malgré cela, 39 % profitent de la baisse des taux d'intérêt pour rembourser davantage leur capital et 33 % remboursent leur prêt hypothécaire plus rapidement que prévu.
- 37 % des propriétaires québécois craignent de prendre la mauvaise décision au moment de renouveler leur prêt hypothécaire.
- 53 % estiment avoir besoin d'un conseiller en prêts hypothécaires pour les aider à s'y retrouver dans le processus.
« Il règne beaucoup d'optimisme prudent chez nos clients ces temps-ci, souligne Brad Evjen, premier conseiller en prêts hypothécaires à RBC. Bien qu'il soit impossible de prédire l'évolution du marché, il est tout à fait possible de prendre des décisions éclairées. La gestion des liquidités, les stratégies de gestion de l'endettement et les objectifs futurs sont autant d'éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'on achète ou qu'on possède une propriété. Avoir accès aux bons outils, à des conseils d'expert et à des solutions hypothécaires adaptées peut réellement aider les acheteurs à se sentir préparés et confiants pour avancer dans leur projet d'achat à leur rythme et selon leurs besoins. »
FAQ à l'intention des acheteurs québécois
RBC répond aux principales questions que se posent les Québécois pour les aider à planifier, à se préparer et à prendre des décisions éclairées liées à l'achat d'une propriété et à l'obtention d'un prêt hypothécaire :
- Quel budget puis‑je consacrer à l'achat d'une propriété au Québec ?
Le montant qu'un acheteur québécois peut se permettre dépend de son revenu, de sa situation financière et de sa mise de fonds. L'utilisation d'une calculatrice de prêt hypothécaire et la connaissance de sa capacité d'emprunt hypothécaire peuvent aider à déterminer la bonne fourchette de prix. Les acheteurs peuvent également se préparer en se renseignant sur l'ensemble des coûts liés à la propriété, en se posant les bonnes questions en vue de l'achat d'une nouvelle maison et en obtenant une préapprobation de prêt hypothécaire.
- Combien dois‑je prévoir pour la mise de fonds au Québec ?
La mise de fonds minimale dépend du prix de la propriété : 5 % pour les maisons de moins de 500 000 $, 10 % pour la portion du prix au-delà de 500 000 $ (pour les maisons de 500 000 $ à 1,5 million de dollars), et 20 % pour les maisons de plus de 1,5 million de dollars.
- Devrais-je opter pour un prêt hypothécaire à taux fixe ou variable ?
Un taux fixe offre des paiements prévisibles, tandis qu'un taux variable procure davantage de flexibilité. Comprendre les différences entre les deux types de taux et leurs avantages peut aider les acheteurs à prendre des décisions adaptées à leur situation financière et à leurs objectifs.
- Que devrais‑je savoir au sujet du renouvellement de mon prêt hypothécaire ?
Beaucoup de propriétaires ressentent une certaine incertitude à l'approche du renouvellement de leur prêt hypothécaire. Adopter une approche proactive en amorçant tôt le processus de renouvellement, en consultant un conseiller et en comprenant les caractéristiques de son prêt hypothécaire peut aider les propriétaires à prendre des décisions éclairées.
- Acheteurs d'une nouvelle propriété : vaut‑il mieux acheter ou vendre en premier ?
La décision d'acheter ou de vendre sa maison en premier dépend de sa situation financière et des conditions actuelles du marché. Acheter en premier permet de prendre son temps et d'éviter un logement temporaire, mais peut entraîner des coûts plus élevés et la prise en charge de deux hypothèques. Vendre en premier peut simplifier la gestion de son budget et libérer des fonds pour la mise de fonds. Une planification rigoureuse, une bonne connaissance de sa capacité financière et les conseils d'un professionnel de l'immobilier ou d'un conseiller en prêts hypothécaires peuvent aider à choisir la meilleure stratégie.
Vous souhaitez être mieux outillé pour votre achat immobilier ?
- Accédez à des conseils fiables sur l'achat d'une propriété et à des ressources d'éducation financière pour prendre des décisions plus éclairées en matière d'accession à la propriété grâce à un nouveau partenariat entre Realtor.ca et RBC.
- Explorez les options hypothécaires, obtenez des ressources et des conseils d'expert et communiquez avec un conseiller en prêts hypothécaires à la page Hypothèques du site de RBC.
- Déterminez rapidement si votre prêt hypothécaire est préapprouvé ou découvrez la valeur estimative de votre maison en seulement 60 secondes grâce à la Calculatrice de préapprobation numérique et à l'Estimateur de propriété RBC.
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En bref : Enquête RBC sur les tendances du marché résidentiel
Quelques résultats - Données nationales et régionales
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RÉPONSE « D'ACCORD »
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QC
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CAN.
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C.-B.
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Alb.
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SASK./MAN.
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Ont.
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ATL.
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Acheter sa première maison est l'un des événements financiers les plus importants de la vie
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81 %
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80 %
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74 %
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84 %
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74 %
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81 %
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82 %
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Être propriétaire est un signe d'indépendance financière
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73 %
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73 %
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70 %
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72 %
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65 %
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74 %
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75 %
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Posséder une maison est essentiel pour mon avenir
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62 %
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62 %
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55 %
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62 %
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71 %
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62 %
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62 %
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J'ai toujours rêvé d'être propriétaire d'une maison/d'un bien immobilier
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66 %
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67 %
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70 %
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68 %
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61 %
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66 %
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64 %
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Il y a aujourd'hui trop de pression pour acheter une maison
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44 %
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46 %
|
44 %
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39 %
|
48 %
|
49 %
|
40 %
|
Je me demande constamment si je peux me permettre d'acheter une maison
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43 %
|
44 %
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52 %
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38 %
|
46 %
|
44 %
|
30 %
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RÉPONSE « PROBABLE »
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QC
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CAN.
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C.-B.
|
Alb.
|
SASK./MAN.
|
Ont.
|
ATL.
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Prévoit acheter une maison ou une copropriété d'ici deux ans
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31 %
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32 %
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37 %
|
28 %
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39 %
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33 %
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22 %
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LAQUELLE DES OPTIONS SUIVANTES REFLÈTE LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER ?
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QC
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CAN.
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C.-B.
|
Alb.
|
SASK./MAN.
|
Ont.
|
ATL.
|
Marché favorable aux vendeurs
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48 %
|
33 %
|
24 %
|
32 %
|
48 %
|
23 %
|
49 %
|
Marché favorable aux acheteurs
|
12 %
|
27 %
|
37 %
|
21 %
|
11 %
|
39 %
|
12 %
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RÉPONSE - PERSONNES ACTUELLEMENT PROPRIÉTAIRES
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QC
|
CAN.
|
C.-B.
|
Alb.
|
SASK./MAN.
|
Ont.
|
ATL.
|
Inquiet - À propos de la capacité de couvrir les frais associés à la propriété
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47 %
|
59 %
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63 %
|
64 %
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S. O.
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60 %
|
63 %
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Inquiet au cours des derniers mois - De prendre une mauvaise décision au renouvellement de mon prêt hypothécaire
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37 %
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39 %
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35 %
|
36 %
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S. O.
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42 %
|
40 %
|
D'accord - Je profite de la baisse des taux d'intérêt pour rembourser davantage le capital de mon prêt hypothécaire
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39 %
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38 %
|
42 %
|
39 %
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S. O.
|
35 %
|
35 %
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D'accord - Je suis en train de rembourser mon prêt hypothécaire plus rapidement que prévu
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33 %
|
29 %
|
28 %
|
28 %
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S. O.
|
28 %
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22 %
|
D'accord - J'ai besoin/J'ai eu besoin d'un conseiller hypothécaire pour m'aider à naviguer le processus
|
53 %
|
50 %
|
52 %
|
48 %
|
S. O.
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51 %
|
43 %
Résultats sélectionnés - acheteurs d'une première maison et acheteurs d'une nouvelle maison*
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RÉPONSE
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Acheteurs d'une première maison
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Acheteurs d'une nouvelle maison
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D'accord - J'ai l'impression de me rapprocher de mon rêve d'acheter une maison
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62 %
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44 %
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D'accord - J'ai un plan pour épargner suffisamment d'argent afin d'acheter une maison
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71 %
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51 %
|
D'accord - J'ai l'intention d'utiliser le Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) afin d'économiser pour la mise de fonds nécessaire à l'achat d'une maison
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70 %
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S. O.
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Inquiet au cours des derniers mois - Au sujet du meilleur moment pour acheter une maison
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66 %
|
49 %
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Inquiet au cours des derniers mois - De prendre une mauvaise décision concernant l'achat d'une maison
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63 %
|
50 %
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D'accord - Je suis prêt à acheter une maison, mais mes finances ne le permettent pas
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65 %
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34 %
|
D'accord - Je ferais n'importe quoi pour acheter une maison
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58 %
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42 %
|
D'accord - J'ai dû/Je vais devoir continuer à habiter chez mes parents afin d'épargner suffisamment pour acheter une maison
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46 %
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28 %
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D'accord - J'ai dû/Je vais devoir retarder mon projet d'avoir un enfant pour pouvoir me permettre d'acheter une maison
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42 %
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28 %
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D'accord - J'aurais besoin d'une source de revenu supplémentaire ou d'un deuxième emploi pour me permettre d'acheter une maison
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64 %
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45 %
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D'accord - Je ne sais pas quel montant de prêt hypothécaire je peux me permettre
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64 %
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43 %
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D'accord - Je ne sais pas ce que je dois faire pour que mon prêt hypothécaire soit approuvé
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64 %
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39 %
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D'accord - Je ne sais pas par où commencer pour obtenir un prêt hypothécaire
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57 %
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30 %
|
Bon investissement - Acheter une maison ou un condo est, en ce moment, un bon investissement
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78 %
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75 %
|
D'accord - Pour moi, les avantages liés à l'achat d'une maison l'emportent sur les inconvénients
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67 %
|
70 %
|
D'accord - J'envisage d'acheter une maison plus tôt que prévu à cause de la baisse des taux d'intérêt
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55 %
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42 %
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D'accord - Je suis disposé à déménager en banlieue/dans une zone rurale car les propriétés y sont plus grandes et offrent plus d'espace
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78 %
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75 %
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Montant moyen mis de côté jusqu'à présent pour l'achat d'une maison (excluant 0 $)
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110 339 $
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135 708 $
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*Les acheteurs d'une première maison ne possèdent pas actuellement de maison, mais ont l'intention d'acheter d'ici deux ans. Les acheteurs d'une nouvelle maison sont déjà propriétaires d'une maison et prévoient en acheter une nouvelle dans les deux prochaines années.
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Aperçu de l'Enquête RBC 2026 sur les tendances du marché résidentiel
Du 7 au 25 janvier 2026, on a mené un sondage auprès de 1 719 Canadiens âgés entre 18 et 64 ans, dont 360 Québécois, par l'intermédiaire du panel en ligne de Léger. À l'échelle nationale, le bassin de répondants en ligne de Léger Opinion comprend environ 400 000 membres, qui sont fidèles à 90 %. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel en ligne dans ce cas-ci). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 719 répondants aurait une marge d'erreur de ± 2,4 %, 19 fois sur 20.
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Personne-ressource, médias :
Matt Trocchi, RBC
SOURCE Banque Royale du Canada
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