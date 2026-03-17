81 % croient que l'achat d'une maison constitue un jalon financier déterminant

37 % des propriétaires québécois craignent de prendre la mauvaise décision au moment de renouveler leur prêt hypothécaire

RBC propose des conseils personnalisés sur l'abordabilité, le bon moment pour agir et le renouvellement

TORONTO, le 17 mars 2026 /CNW/ - Même dans un marché difficile, les Québécois restent attachés à leur rêve d'accéder à la propriété, qu'ils voient comme bien plus qu'un simple lieu où vivre. Selon l'Enquête RBC du printemps sur les tendances du marché résidentiel, 66 % des Québécois ont toujours rêvé d'acheter une maison et 31 % devraient acheter une maison ou une copropriété d'ici deux ans, un résultat stable par rapport à l'an dernier. De plus, 81 % voient l'achat d'une propriété comme un jalon financier majeur, et une majorité l'associe à l'indépendance financière (73 %) ou à un élément essentiel pour leur avenir (62 %).

« Malgré un marché complexe et incertain, le désir de devenir propriétaire reste très fort, indique Janet Boyle, première vice-présidente, Financement sur valeur nette immobilière, RBC. La mentalité des acheteurs a toutefois évolué : la crainte de manquer une occasion laisse place au souci de prendre la bonne décision au bon moment. Un conseiller en prêts hypothécaires peut aider les Québécois à y voir plus clair et à se rapprocher de leurs objectifs d'accès à la propriété. »

Malgré leurs objectifs d'accès à la propriété, les préoccupations et l'incertitude demeurent

44 % des Québécois estiment que les pressions entourant l'achat d'une propriété sont trop élevées.

43 % disent se demander constamment s'ils peuvent se permettre d'acheter une maison (comparativement à 35 % en 2025).

Près de la moitié (48 %) considèrent que le marché demeure favorable aux vendeurs, tandis que 19 % ne sont pas certains et seulement 12 % considèrent qu'il s'agit d'un marché d'acheteur.

Stratégies des acheteurs d'une première propriété pour réaliser leur rêve

Parmi les répondants canadiens prévoyant acheter leur première maison au cours des deux prochaines années, 62 % se sentent plus près de réaliser leur rêve d'accéder à la propriété et 71 % ont un plan d'épargne en place, avec une épargne moyenne de 110 339 $. 70 % prévoient utiliser le CELIAPP (compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété).

Préoccupations liées à l'abordabilité chez les acheteurs d'une première propriété à l'échelle nationale :

La majorité (66 %) s'inquiète de savoir si c'est le bon moment pour acheter, et 63 % craignent de prendre une mauvaise décision.

65 % se sentent prêts à acheter, mais estiment que leurs finances ne le sont pas.

Beaucoup anticipent des sacrifices : 58 % disent qu'ils feraient tout pour acheter une propriété, 46 % s'attendent à devoir vivre plus longtemps chez leurs parents, 42 % retardent le projet d'avoir des enfants et 64 % estiment devoir occuper un deuxième emploi pour pouvoir acheter une maison.

Les connaissances hypothécaires demeurent un obstacle, près des deux tiers affirmant ne pas savoir combien ils peuvent réellement se permettre (64 %) ni ce qui est requis pour obtenir une approbation (64 %), tandis que 57 % ne savent pas par où commencer.

Acheteurs d'une nouvelle propriété : confiants dans la valeur de l'immobilier et prêts à monter en gamme

Le rêve d'accéder à la propriété ne s'arrête pas à l'achat d'une première maison. Parmi les propriétaires canadiens qui envisagent d'acheter une nouvelle propriété d'ici deux ans :

75 % estiment que l'achat d'une maison ou d'une copropriété est un bon investissement, et 70 % estiment que les avantages d'être propriétaire l'emportent sur les inconvénients.

42 % songent à acheter leur prochaine maison plus tôt en raison de la baisse des taux d'intérêt.

75 % se disent prêts à déménager en banlieue ou dans une zone rurale pour obtenir une maison plus grande et davantage d'espace.

Le renouvellement hypothécaire demeure une préoccupation majeure pour les propriétaires québécois

La hausse des coûts inquiète plusieurs ménages : 47 % des propriétaires québécois disent craindre de ne pas pouvoir assumer les dépenses liées à la propriété. Malgré cela, 39 % profitent de la baisse des taux d'intérêt pour rembourser davantage leur capital et 33 % remboursent leur prêt hypothécaire plus rapidement que prévu.

37 % des propriétaires québécois craignent de prendre la mauvaise décision au moment de renouveler leur prêt hypothécaire.

53 % estiment avoir besoin d'un conseiller en prêts hypothécaires pour les aider à s'y retrouver dans le processus.

« Il règne beaucoup d'optimisme prudent chez nos clients ces temps-ci, souligne Brad Evjen, premier conseiller en prêts hypothécaires à RBC. Bien qu'il soit impossible de prédire l'évolution du marché, il est tout à fait possible de prendre des décisions éclairées. La gestion des liquidités, les stratégies de gestion de l'endettement et les objectifs futurs sont autant d'éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'on achète ou qu'on possède une propriété. Avoir accès aux bons outils, à des conseils d'expert et à des solutions hypothécaires adaptées peut réellement aider les acheteurs à se sentir préparés et confiants pour avancer dans leur projet d'achat à leur rythme et selon leurs besoins. »

FAQ à l'intention des acheteurs québécois

RBC répond aux principales questions que se posent les Québécois pour les aider à planifier, à se préparer et à prendre des décisions éclairées liées à l'achat d'une propriété et à l'obtention d'un prêt hypothécaire :

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En bref : Enquête RBC sur les tendances du marché résidentiel

Quelques résultats - Données nationales et régionales

RÉPONSE « D'ACCORD » QC CAN. C.-B. Alb. SASK./MAN. Ont. ATL. Acheter sa première maison est l'un des événements financiers les plus importants de la vie 81 % 80 % 74 % 84 % 74 % 81 % 82 % Être propriétaire est un signe d'indépendance financière 73 % 73 % 70 % 72 % 65 % 74 % 75 % Posséder une maison est essentiel pour mon avenir 62 % 62 % 55 % 62 % 71 % 62 % 62 % J'ai toujours rêvé d'être propriétaire d'une maison/d'un bien immobilier 66 % 67 % 70 % 68 % 61 % 66 % 64 % Il y a aujourd'hui trop de pression pour acheter une maison 44 % 46 % 44 % 39 % 48 % 49 % 40 % Je me demande constamment si je peux me permettre d'acheter une maison 43 % 44 % 52 % 38 % 46 % 44 % 30 % RÉPONSE « PROBABLE » QC CAN. C.-B. Alb. SASK./MAN. Ont. ATL. Prévoit acheter une maison ou une copropriété d'ici deux ans 31 % 32 % 37 % 28 % 39 % 33 % 22 % LAQUELLE DES OPTIONS SUIVANTES REFLÈTE LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER ? QC CAN. C.-B. Alb. SASK./MAN. Ont. ATL. Marché favorable aux vendeurs 48 % 33 % 24 % 32 % 48 % 23 % 49 % Marché favorable aux acheteurs 12 % 27 % 37 % 21 % 11 % 39 % 12 % RÉPONSE - PERSONNES ACTUELLEMENT PROPRIÉTAIRES QC CAN. C.-B. Alb. SASK./MAN. Ont. ATL. Inquiet - À propos de la capacité de couvrir les frais associés à la propriété 47 % 59 % 63 % 64 % S. O. 60 % 63 % Inquiet au cours des derniers mois - De prendre une mauvaise décision au renouvellement de mon prêt hypothécaire 37 % 39 % 35 % 36 % S. O. 42 % 40 % D'accord - Je profite de la baisse des taux d'intérêt pour rembourser davantage le capital de mon prêt hypothécaire 39 % 38 % 42 % 39 % S. O. 35 % 35 % D'accord - Je suis en train de rembourser mon prêt hypothécaire plus rapidement que prévu 33 % 29 % 28 % 28 % S. O. 28 % 22 % D'accord - J'ai besoin/J'ai eu besoin d'un conseiller hypothécaire pour m'aider à naviguer le processus 53 % 50 % 52 % 48 % S. O. 51 % 43 %

Résultats sélectionnés - acheteurs d'une première maison et acheteurs d'une nouvelle maison*

RÉPONSE Acheteurs d'une première maison Acheteurs d'une nouvelle maison D'accord - J'ai l'impression de me rapprocher de mon rêve d'acheter une maison 62 % 44 % D'accord - J'ai un plan pour épargner suffisamment d'argent afin d'acheter une maison 71 % 51 % D'accord - J'ai l'intention d'utiliser le Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) afin d'économiser pour la mise de fonds nécessaire à l'achat d'une maison 70 % S. O. Inquiet au cours des derniers mois - Au sujet du meilleur moment pour acheter une maison 66 % 49 % Inquiet au cours des derniers mois - De prendre une mauvaise décision concernant l'achat d'une maison 63 % 50 % D'accord - Je suis prêt à acheter une maison, mais mes finances ne le permettent pas 65 % 34 % D'accord - Je ferais n'importe quoi pour acheter une maison 58 % 42 % D'accord - J'ai dû/Je vais devoir continuer à habiter chez mes parents afin d'épargner suffisamment pour acheter une maison 46 % 28 % D'accord - J'ai dû/Je vais devoir retarder mon projet d'avoir un enfant pour pouvoir me permettre d'acheter une maison 42 % 28 % D'accord - J'aurais besoin d'une source de revenu supplémentaire ou d'un deuxième emploi pour me permettre d'acheter une maison 64 % 45 % D'accord - Je ne sais pas quel montant de prêt hypothécaire je peux me permettre 64 % 43 % D'accord - Je ne sais pas ce que je dois faire pour que mon prêt hypothécaire soit approuvé 64 % 39 % D'accord - Je ne sais pas par où commencer pour obtenir un prêt hypothécaire 57 % 30 % Bon investissement - Acheter une maison ou un condo est, en ce moment, un bon investissement 78 % 75 % D'accord - Pour moi, les avantages liés à l'achat d'une maison l'emportent sur les inconvénients 67 % 70 % D'accord - J'envisage d'acheter une maison plus tôt que prévu à cause de la baisse des taux d'intérêt 55 % 42 % D'accord - Je suis disposé à déménager en banlieue/dans une zone rurale car les propriétés y sont plus grandes et offrent plus d'espace 78 % 75 % Montant moyen mis de côté jusqu'à présent pour l'achat d'une maison (excluant 0 $) 110 339 $ 135 708 $

*Les acheteurs d'une première maison ne possèdent pas actuellement de maison, mais ont l'intention d'acheter d'ici deux ans. Les acheteurs d'une nouvelle maison sont déjà propriétaires d'une maison et prévoient en acheter une nouvelle dans les deux prochaines années.

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Le présent communiqué vise à offrir des renseignements généraux seulement et n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d'autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne devraient pas être considérés comme constituant une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement de leur auteur à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

Aperçu de l'Enquête RBC 2026 sur les tendances du marché résidentiel

Du 7 au 25 janvier 2026, on a mené un sondage auprès de 1 719 Canadiens âgés entre 18 et 64 ans, dont 360 Québécois, par l'intermédiaire du panel en ligne de Léger. À l'échelle nationale, le bassin de répondants en ligne de Léger Opinion comprend environ 400 000 membres, qui sont fidèles à 90 %. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel en ligne dans ce cas-ci). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 719 répondants aurait une marge d'erreur de ± 2,4 %, 19 fois sur 20.

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Personne-ressource, médias :

Matt Trocchi, RBC

SOURCE Banque Royale du Canada