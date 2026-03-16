TORONTO, le 16 mars 2026 /CNW/ - Erica Nielsen, Cheffe de groupe, Services bancaires aux particuliers de la Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) doit prendre la parole à la 24e conférence annuelle sur les services financiers de la Banque Nationale le 24 mars 2026. La diffusion web commencera à 9 h 30 (HE).

Un lien vers la diffusion web en direct sera disponible sur le site web de RBC à l'adresse https://www.rbc.com/investisseurs/evenements-et-presentations.html le 24 mars 2026. La diffusion web sera conservée en archives durant trois mois.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux plus de 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

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SOURCE Banque Royale du Canada