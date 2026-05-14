RBC est classée au 55e rang à l'échelle mondiale et au 7e rang dans le secteur mondial des services financiers, tout en conservant sa position de marque canadienne la mieux cotée, selon Kantar BrandZ.

Points saillants :

RBC figure parmi les 100 marques les plus valorisées au monde pour une 20 e année consécutive.

année consécutive. RBC se classe au 55 e rang mondial et au 7 e rang du secteur mondial des services financiers, et demeure la marque canadienne la mieux cotée.

rang mondial et au 7 rang du secteur mondial des services financiers, et demeure la marque canadienne la mieux cotée. La valeur de la marque atteint 51,5 milliards de dollars américains, en hausse de 17 % par rapport à l'an dernier.

RBC a progressé de quatre rangs au classement mondial depuis 2025.

TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) figure parmi les 100 marques les plus valorisées au monde pour une 20e année consécutive. Selon le classement BrandZ 2026 des marques mondiales les plus valorisées de Kantar, RBC occupe le 55e rang mondial et le 7e rang du secteur mondial des services financiers. Elle demeure également la marque canadienne la mieux cotée, sa valeur de marque atteignant 51,5 milliards de dollars américains, en hausse de 17 % par rapport à l'an dernier.

« La solidité reconnue de notre marque à l'échelle mondiale repose sur l'engagement collectif de nos employés qui la font vivre à chaque interaction avec les clients, dans chacun de nos partenariats et par nos investissements dans la collectivité, a déclaré Mary DePaoli, vice-présidente directrice et cheffe du marketing, RBC. Nous sommes fiers de demeurer la marque canadienne la mieux cotée et d'occuper le 55e rang parmi toutes les marques à l'échelle mondiale. »

Ce qui alimente la force de la marque RBC

En gagnant quatre places au classement Brandz de Kantar depuis 2025, RBC consolide sa position parmi les chefs de file mondiaux des services financiers, reflet de plusieurs années de développement de marque cohérent et guidé par une raison d'être claire, axée sur la création de valeur concrète pour les clients et les collectivités. Le solide positionnement de la banque au classement BrandZ 2026 de Kantar témoigne de son engagement constant envers ses clients, de son envergure mondiale et de sa solidité financière, renforçant ainsi sa crédibilité et sa pertinence dans un contexte économique de plus en plus incertain. La croissance de la valeur de la marque RBC est également soutenue par le renforcement de sa position dans le secteur des services bancaires aux particuliers au Canada, où elle a accru sa différenciation et sa visibilité de marque.

Pourquoi RBC se démarque dans les services financiers à l'échelle mondiale

L'élan mondial de la marque RBC repose sur des engagements significatifs en matière de leadership technologique, de partenariats de premier plan et d'impact dans les collectivités :

Leadership en IA : En octobre 2025, RBC a été reconnue pour une quatrième année consécutive comme la banque numéro 1 au Canada et numéro 3 à l'échelle mondiale pour la maturité de ses capacités en intelligence artificielle, selon l'indice Evident AI.

En octobre 2025, RBC a été reconnue pour une quatrième année consécutive comme la banque numéro 1 au Canada et numéro 3 à l'échelle mondiale pour la maturité de ses capacités en intelligence artificielle, selon l'indice Evident AI. Partenariats stratégiques : RBC a renouvelé ses commandites en titre du tournoi RBC Heritage et de l'Omnium canadien RBC et a conclu un partenariat avec le Galaxy de Los Angeles.

: RBC a renouvelé ses commandites en titre du tournoi RBC Heritage et de l'Omnium canadien RBC et a conclu un partenariat avec le Galaxy de Los Angeles. Leadership dans le domaine de la musique : RBC a renommé l'un des amphithéâtres les plus achalandés d'Amérique du Nord, situé sur les rives de Toronto, l'Amphithéâtre RBC jusqu'en 2038, et soutient sa transformation en destination ouverte à l'année d'ici 2030. Par le biais de sa plateforme RBCxMusique, RBC renforce son positionnement comme banque de soutien à la musique grâce à un investissement sur huit ans visant à rendre la musique plus accessible et immersive. Cette initiative a permis à plus de 8 millions d'amateurs de musique de profiter d'un accès privilégié à des billets, des rabais et des surclassements, de remettre plus de 1 million de dollars en économies aux Canadiens grâce à Concert Cash ® , ainsi que de verser plus de 140 millions de dollars à des organismes artistiques et musicaux au Canada.

RBC a renommé l'un des amphithéâtres les plus achalandés d'Amérique du Nord, situé sur les rives de Toronto, l'Amphithéâtre RBC jusqu'en 2038, et soutient sa transformation en destination ouverte à l'année d'ici 2030. Par le biais de sa plateforme RBCxMusique, RBC renforce son positionnement comme banque de soutien à la musique grâce à un investissement sur huit ans visant à rendre la musique plus accessible et immersive. Cette initiative a permis à plus de 8 millions d'amateurs de musique de profiter d'un accès privilégié à des billets, des rabais et des surclassements, de remettre plus de 1 million de dollars en économies aux Canadiens grâce à Concert Cash , ainsi que de verser plus de 140 millions de dollars à des organismes artistiques et musicaux au Canada. Reconnaissance de la marque au Canada : En octobre 2025, RBC a été désignée comme la marque la plus valorisée au Canada pour une septième année consécutive dans le cadre du classement des 40 marques ayant le plus de valeur au Canada de Kantar BrandZ.

« L'ère des marques a changé. Les consommateurs interagissent désormais avec les marques de milliers de façons différentes. Bon nombre de ces interactions sont façonnées par l'intelligence artificielle, notamment par les fils de contenu personnalisés ou les grands modèles de langage qui influencent ce que nous voyons. Les machines jouent un rôle croissant dans la mise en avant et la priorisation du contenu. Les marques doivent donc redoubler d'efforts pour se démarquer de façon significative et distinctive, a déclaré Martin Guerrieria, chef de Kantar BrandZ. Le rendement de RBC cette année démontre sa capacité à demeurer pertinente et à renforcer la confiance des consommateurs dans un marché en constante évolution. »

À propos de la méthodologie Kantar BrandZ

Le classement BrandZ met en lumière la façon dont les marques mondiales continuent d'évoluer et d'innover. Maintenant à sa 21e édition, il souligne l'importance de bâtir une différenciation porteuse de sens lorsqu'une marque répond aux besoins des consommateurs, se démarque de la concurrence et demeure présente à l'esprit dans son secteur sur une longue période. Kantar BrandZ est un classement mondial qui évalue la valeur des marques en combinant des données financières et une vaste recherche sur le capital de marque, offrant ainsi une analyse approfondie de plus de 22 000 marques dans 54 marchés.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de Kantar

Kantar est un chef de file mondial des données et analyses marketing. L'entreprise fournit l'information nécessaire pour stimuler la croissance des marques et offre des indicateurs qui permettent aux organisations d'agir rapidement et avec confiance, tout en aidant les marques à prendre des décisions marketing efficaces fondées sur des données prédictives. Kantar accompagne également les entreprises dans l'élaboration de stratégies de croissance solides, ancrées dans le lien entre les consommateurs, les marques et la valeur de l'entreprise. Cette expertise repose sur des données humaines et synthétiques d'une grande robustesse, une propriété intellectuelle inégalée, une plateforme conçue à l'ère de l'IA ainsi qu'une équipe mondiale d'experts en marques qui réunit l'ensemble de ces capacités.

À propos de Kantar BrandZ

Kantar BrandZ constitue la référence mondiale en matière d'évaluation des marques, en mesurant la contribution des marques à la performance financière des entreprises. Les classements annuels mondiaux et locaux de valorisation des marques de Kantar combinent des données financières rigoureusement analysées à une vaste recherche sur le capital de marque. Depuis 1998, BrandZ partage avec les dirigeants d'entreprise des perspectives sur le développement des marques fondées sur les réponses de 4,6 millions de consommateurs, couvrant plus de 22 000 marques dans 54 marchés. Pour en savoir plus sur Kantar BrandZ, cliquez ici.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Nicole Aarssen White, Communications, RBC, [email protected]

SOURCE RBC