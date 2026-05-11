Le Programme de renforcement du secteur sans but lucratif RBC aidera les organismes de bienfaisance et sans but lucratif à renforcer la résilience des équipes de direction et des talents et à perfectionner leurs aptitudes numériques

RBC s'engage à verser plus de huit millions de dollars sur trois ans pour aider à renforcer la capacité du secteur sans but lucratif au Canada dans le cadre du nouveau Programme de renforcement du secteur sans but lucratif RBC.

À ce jour, 23 organismes sans but lucratif (OSBL) canadiens ont été sélectionnés pour recevoir un financement dans le cadre du programme, ce qui les aidera à remédier à l'épuisement professionnel, aux lacunes en matière d'aptitudes numériques et à l'instabilité financière que connaît le secteur.

TORONTO, le 11 mai 2026 /CNW/ - Alors que le secteur sans but lucratif canadien fait face à des contraintes sans précédent (augmentation de la demande de services, instabilité financière et épuisement de la main-d'œuvre1), RBC et RBC Fondation ont dévoilé aujourd'hui le Programme de renforcement du secteur sans but lucratif RBC et un site Web, dans le cadre de leur engagement constant à aider à renforcer les capacités et la résilience du secteur sans but lucratif. Le nouvel espace en ligne permettra aux organismes de bienfaisance canadiens d'accéder à des ressources, à des programmes et à du soutien essentiels pour renforcer leurs capacités, de sorte qu'ils puissent continuer d'apporter une contribution déterminante à leurs collectivités.

Les organismes sans but lucratif, qui contribuent chaque année à hauteur de plus de 200 milliards de dollars à l'économie canadienne2 et emploient plus de Canadiens que tout autre secteur3, forment partout au pays le pilier des collectivités, en offrant des services essentiels et en contribuant à stimuler le changement dans toutes les couches de la société.

« Partout au Canada, les organismes sans but lucratif jouent un rôle vital au sein des communautés en favorisant leur essor et leur résilience. Le travail qu'ils accomplissent a une incidence sur la vie de presque tout le monde, explique Andrea Barrack, première vice-présidente, Impact et développement durable, RBC. Nous tenons compte soigneusement des échos de nos partenaires d'investissement dans la collectivité et nous comprenons les défis réels auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leurs activités, alors qu'ils offrent des services et des programmes vitaux dont dépendent les bénéficiaires. C'est pourquoi RBC s'engage à investir dans la santé, la résilience et les capacités du secteur sans but lucratif. Les organismes peuvent ainsi continuer à se consacrer à ce qu'ils font de mieux : concrétiser leur raison d'être. »

Une approche à deux volets pour le renforcement des capacités

Depuis son lancement en octobre 2025, le Programme de renforcement du secteur sans but lucratif RBC s'est engagé à verser plus de huit millions de dollars sur trois ans à vingt-trois organismes canadiens travaillant à renforcer les OSBL dans deux secteurs clés :

Résilience des équipes de direction et des talents : aider les dirigeants d'organismes sans but lucratif à développer des aptitudes essentielles, à améliorer le bien-être des membres de leur équipe et le leur, à augmenter la résilience de chacun et à accéder aux ressources et aux outils dont ils ont besoin pour réussir dans des contextes difficiles. Cela passe notamment par des programmes d'accompagnement, de mentorat et d'apprentissage entre pairs visant à combattre l'isolement et l'épuisement professionnel ;

Perfectionnement des aptitudes numériques : aider les organismes sans but lucratif à combler leurs lacunes en matière d'aptitudes numériques et à améliorer leur efficacité opérationnelle en leur donnant accès à des outils, à des formations et à des systèmes dans des domaines comme l'adoption de l'IA, la gestion des données et la cybersécurité.

« Quand les organismes de bienfaisance se développent, nous bâtissons un monde où chacun peut s'épanouir, déclare M. Chang, président et chef de la direction, CanaDon. Grâce au généreux soutien de RBC et à son programme unique, qui répond aux besoins actuels non comblés des organismes de bienfaisance, nous lançons Ensemble CanaDon afin d'aider à combler l'écart en matière de capacité numérique et renforcer la cyberrésilience. Cette solution audacieuse combine une infrastructure numérique de pointe et une autonomisation à l'échelle du secteur pour permettre aux organismes de bienfaisance de se développer dans un monde mené par la technologie. »

« Le Programme de renforcement du secteur sans but lucratif RBC aide Volunteer Manitoba à offrir des programmes adaptés aux secteurs permettant de renforcer les capacités de leadership dans toute la province, explique Ashley Seymour, directrice générale, Volunteer Manitoba. Grâce à notre réseau des directeurs généraux - un espace où les dirigeants peuvent nouer des relations, apprendre et échanger sur leurs expériences - et à une formation avancée sur la gouvernance axée sur le leadership stratégique, la gestion du risque et la planification de la relève, nous donnons aux personnes dirigeant des OSBL au Manitoba les outils et la confiance dont elles ont besoin pour réussir. »

Une portée nationale

Le Programme de renforcement du secteur sans but lucratif RBC appuie actuellement 23 partenaires d'investissement dans la collectivité contribuant à fortifier le secteur sans but lucratif partout au Canada :

Résilience des équipes de direction et

des talents



Perfectionnement des

aptitudes numériques



Échelle nationale Fondation canadienne de recherche sur la

gouvernance* Imagine Canada (y compris le Centre canadien

pour la résilience numérique des organismes

sans but lucratif) Lawson Foundation (à la tête du fonds de

collaboration pour les réseaux provinciaux et

territoriaux d'OSBL)* LEAP : Pecaut Centre for Social Impact Regroupement LGBT en Technologie (QueerTech) Sustainable Capacity Solutions



Échelle nationale CanaDon Cyber Nations Foundation Blueprint ADE GoodBot LogicalOutcomes Canada Alberta Calgary Chamber of Voluntary

Organizations (The Nonprofit Chamber) FuseSocial Wood Buffalo Society IntegralOrg



Québec Immigrant Québec Manitoba Volunteer Manitoba



Provinces de l'Atlantique Pictou County Partnership Nunavut Annaumakkaijiit Community Foundation





Ontario EPIC Leadership Pillar Nonprofit Network





Québec L'Alliance des maisons d'hébergement de

2e étape pour femmes et enfants victimes

de violence conjugale (Alliance MH2)





Provinces de l'Atlantique Business & Arts Inc. Canadian Mental Health Association of

New Brunswick Inc.





* Fonds versés par RBC Fondation



Au-delà du financement : une approche collaborative

Le Programme de renforcement du secteur sans but lucratif RBC apporte plus qu'un simple soutien financier au secteur sans but lucratif canadien. Dans le cadre du programme, des employés RBC mettront leur temps et leur expertise au service d'occasions de bénévolat et de mentorat axées sur les aptitudes, en aidant des organismes sans but lucratif à relever des défis fondamentaux pour renforcer leur confiance face aux technologies numériques, leurs capacités en matière de gestion de données et leurs aptitudes en leadership.

Le programme s'appuie sur l'engagement global pris par RBC, RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U. de consacrer deux milliards de dollars à l'investissement dans la collectivité d'ici 2035. En tant que l'une des plus importantes entreprises donatrices au Canada, RBC collabore avec des milliers d'organismes de bienfaisance et d'OSBL partout au pays et à l'étranger pour contribuer à la consolidation des collectivités.

Pour en savoir plus sur le programme et accéder à des ressources supplémentaires, rendez-vous à rbc.com/renforcement-du-secteur-sans-but-lucratif.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ema Asler, Communications, RBC

SOURCE RBC