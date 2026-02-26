TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui ses résultats du premier trimestre clos le 31 janvier 2026.

Points saillants du premier trimestre



T1 2026 T1 2025 T4 2025 Variation

d'un exercice

à l'autre Variation

d'un trimestre

à l'autre Produits 8 398 M$ 7 281 M$ 7 576 M$ +15 % +11 % Résultat net comme présenté 3 100 M$ 2 171 M$ 2 180 M$ +43 % +42 % Résultat net ajusté1 2 685 M$ 2 179 M$ 2 188 M$ +23 % +23 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 4 079 M$ 3 415 M$ 3 408 M$ +19 % +20 % Résultat dilué par action comme présenté 3,21 $ 2,19 $ 2,20 $ +47 % +46 % Résultat dilué par action ajusté1 2,76 $ 2,20 $ 2,21 $ +25 % +25 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux

porteurs d'actions ordinaires comme présenté2 20,2 % 15,2 % 14,1 %

RCP ajusté1 17,4 % 15,3 % 14,1 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3 1,61 % 1,50 % 1,59 %

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen

(non détenu à des fins de négociation)2, 3 2,06 % 1,89 % 2,00 %

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires4 13,4 % 13,5 % 13,3 %



Les résultats du premier trimestre de 2026 ont été touchés par les éléments d'importance suivants qui ont donné lieu à une incidence positive de 0,45 $ par action :

un montant de 422 M$ au titre de recouvrements d'impôt sur le résultat en lien avec une distribution de gains en capital et l'utilisation de pertes en capital;

un montant de 10 M$ (7 M$ après impôt) au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Notre ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires4 s'est établi à 13,4 % au 31 janvier 2026, comparativement à 13,3 % à la fin du trimestre précédent. Au 31 janvier 2026, le ratio de levier4 et le ratio de liquidité à court terme4 de la Banque CIBC étaient respectivement de 4,4 % et 133 %.

« Nous avons dégagé des résultats financiers robustes au premier trimestre de 2026, dont des produits d'un niveau record pour toutes les unités d'exploitation et un rendement des capitaux propres plus élevé, alors que nous avons accéléré la mise en œuvre de notre stratégie client dans le but de renforcer notre dynamisme et d'en offrir davantage à nos parties intéressées, a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Nous stimulons la croissance grâce aux relations solides que nous entretenons avec notre clientèle, tout en maintenant notre solidité financière et en gérant rigoureusement le risque, et nous travaillons en étroite collaboration avec les clients qui doivent composer avec un environnement opérationnel plus instable. Bon nombre de nos clients sont des chefs de file de leur secteur, et nous nous engageons à nous tenir à leur côté alors qu'ils investissent dans l'avenir afin de soutenir des secteurs clés de l'économie. »

Rendement de nos activités essentielles

Services bancaires personnels et PME, région du Canada a enregistré un résultat net de 960 M$ au premier trimestre, en hausse de 195 M$, ou 25 %, par rapport à celui du premier trimestre il y a un an, du fait surtout de l'accroissement des produits, en partie contrebalancé par la hausse des charges autres que d'intérêts et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 s'est chiffré à 1 743 M$, en hausse de 273 M$ par rapport à celui du premier trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées1. La progression des produits s'explique essentiellement par la hausse de la marge d'intérêts nette et la croissance des prêts. L'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées1 est principalement attribuable à la hausse des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques et de la rémunération des employés.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR du rapport de gestion pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR comme présentées et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 4 à 6, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 7. 2) Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire du Rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil/. 3) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 4) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF, ces deux lignes directrices étant fondées sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité du Rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil/, pour plus de précisions.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada a enregistré un résultat net de 647 M$ au premier trimestre, en hausse de 56 M$, ou 9 %, par rapport à celui du premier trimestre il y a un an, du fait surtout de l'accroissement des produits, en partie contrebalancé par la hausse des charges autres que d'intérêts et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 s'est établi à 982 M$, en hausse de 132 M$ par rapport à celui du premier trimestre il y a un an, l'augmentation des produits ayant été contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en lien avec la croissance des volumes et la hausse de la marge d'intérêts nette. Les produits de Gestion des avoirs ont augmenté en lien avec la progression des produits tirés des honoraires, attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion et des biens administrés sous l'effet de l'appréciation des marchés, l'augmentation des produits nets d'intérêts attribuable à la croissance des volumes et la hausse des produits tirés des commissions liée à l'intensification des activités des clients. Les charges ont augmenté du fait surtout de la hausse de la rémunération liée au rendement et des autres formes de rémunération des employés, ainsi que de l'accroissement des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis a enregistré un résultat net de 294 M$ (212 M$ US) au premier trimestre, en hausse de 38 M$ (34 M$ US ou 19 %) par rapport à celui du premier trimestre il y a un an, du fait essentiellement de la progression des produits et de la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 s'est chiffré à 395 M$ (285 M$ US), en hausse de 13 M$ (18 M$ US ou 7 %) comparativement à celui du premier trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées1. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté en raison essentiellement de l'accroissement du volume, de la hausse de la marge d'intérêts nette et de la progression des honoraires de consultation. Les produits de Gestion des avoirs ont diminué en raison principalement du recul des honoraires annuels liés au rendement des fonds communs de placement, contrebalancé en partie par la hausse des produits tirés des honoraires attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion sous l'effet de l'appréciation des marchés. L'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées1 est surtout attribuable à la progression de la rémunération des employés, y compris l'augmentation des coûts liés aux cessations d'emploi, le tout neutralisé en partie par une reprise de provision.

Marchés des capitaux a présenté un résultat net de 877 M$ au premier trimestre, en hausse de 258 M$, ou 42 %, par rapport à celui du premier trimestre il y a un an, ce qui découle surtout de la hausse des produits et de la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'accroissement des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 a augmenté de 312 M$, ou 36 %, par rapport à celui du premier trimestre il y a un an, la hausse des produits ayant été contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial, ont augmenté à l'échelle de notre plateforme, en lien surtout avec la progression des produits tirés des opérations sur titres et sur marchandises et l'augmentation des produits tirés des activités de financement. Les produits de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement ont augmenté sous l'effet de l'intensification des activités de prise ferme de titres de participation et de créance, de la hausse des honoraires de consultation au titre de nos services de Banque d'investissement et de l'augmentation des produits tirés des activités de prêts et de dépôts pour les entreprises clientes. Les charges ont augmenté en lien avec la progression de la rémunération liée au rendement et de la rémunération des employés et la hausse des dépenses liées à la technologie et aux autres initiatives stratégiques.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 568 M$, en baisse de 5 M$ comparativement à celle pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs a diminué du fait d'une évolution favorable de nos perspectives économiques et de l'incidence moins négative de la mise à jour des paramètres des modèles, le tout contrebalancé en partie par une migration du crédit désavantageuse. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a augmenté, ce qui découle surtout d'une hausse de la dotation à la provision dans Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada, et Services bancaires personnels et PME, région du Canada, contrebalancée en partie par une baisse de la dotation à la provision dans Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.

Voici quelques-unes des principales réalisations de notre banque au premier trimestre de 2026 :

Gestion d'actifs CIBC a généré de solides résultats au chapitre des distributions et des rentrées d'actifs au premier trimestre. Selon la Securities and Investment Management Association (SIMA), Gestion d'actifs CIBC se classait au premier rang des six grandes banques pour ce qui est des ventes nettes de fonds communs de placement à long terme en novembre et en décembre 2025 établies sur une base cumulée depuis le début de l'exercice.

Marchés des capitaux CIBC a été nommé Conseiller financier de l'année en Amérique du Nord lors des prix IJInvestor pour la troisième année consécutive.

La Banque CIBC a lancé un nouveau site Web qui propose à la clientèle autochtone un éventail de produits bancaires personnels, y compris des prêts à l'habitation pour les clients des Premières Nations, des renseignements sur les partenariats en matière de durabilité et des outils numériques d'ouverture de compte qui permettent aux clients de profiter d'offres exclusives. C'est une façon de plus pour la CIBC de s'assurer que ses clients autochtones reçoivent des conseils personnalisés, ainsi que des solutions et services bancaires sur mesure.

CIBC Bank USA a été récompensée par Wolters Kluwer pour son initiative pour le logement (The CIBC Housing Initiative), un programme qui vise à stabiliser les quartiers par la remise en valeur de maisons unifamiliales inoccupées, saisies ou abandonnées dans les collectivités à revenu faible ou modeste.

La Banque CIBC a été désignée comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens par Mediacorp Canada Inc., ces deux marques de distinction lui étant ainsi attribuées pour la quatorzième année consécutive.

La Banque CIBC a été reconnue par le magazine Global Banking & Finance Review comme la meilleure banque pour les jeunes et les étudiants du Canada en 2025 et a reçu le prix d'excellence en innovation dans le secteur des services bancaires aux étudiants au Canada en 2025.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, s'il y a lieu.

Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

la Banque CIBC a annoncé, après la tenue de la 41 e Journée du miracle CIBC le 3 décembre 2025, qu'une somme de plus de 7 M$ serait affectée à des organismes de bienfaisance au profit des enfants à l'échelle du globe, grâce à la générosité des membres de son équipe et de ses clients. Cette année, la Journée du miracle CIBC a élargi sa portée aux centres bancaires, et la Fondation CIBC a versé 1 000 $ par centre bancaire à des causes locales touchant les enfants dans les collectivités partout au Canada et aux États-Unis;

Journée du miracle CIBC le 3 décembre 2025, qu'une somme de plus de 7 M$ serait affectée à des organismes de bienfaisance au profit des enfants à l'échelle du globe, grâce à la générosité des membres de son équipe et de ses clients. Cette année, la Journée du miracle CIBC a élargi sa portée aux centres bancaires, et la Fondation CIBC a versé 1 000 $ par centre bancaire à des causes locales touchant les enfants dans les collectivités partout au Canada et aux États-Unis; la 21 e Journée annuelle de hockey a permis de recueillir une somme de 2,45 M$ grâce aux 28 équipes qui ont enfilé leurs patins au bénéfice de Centraide. Depuis 2004, plus de 19,5 M$ ont été recueillis durant la Journée de hockey CIBC au bénéfice de Centraide;

Journée annuelle de hockey a permis de recueillir une somme de 2,45 M$ grâce aux 28 équipes qui ont enfilé leurs patins au bénéfice de Centraide. Depuis 2004, plus de 19,5 M$ ont été recueillis durant la Journée de hockey CIBC au bénéfice de Centraide; la Banque CIBC fait équipe avec ses employés, ses clients et ses collectivités pour faire la promotion de la santé masculine, en recueillant des fonds et en sensibilisant l'opinion publique à trois problèmes pressants liés à la santé masculine, soit le cancer de la prostate et le cancer des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide. Lors de la dernière édition de Movember, les membres de l'Équipe CIBC ont amassé plus de 430 000 $;

la Banque CIBC a agi à titre de commanditaire principal du programme Le hockey pour vaincre le cancer en collaboration avec les Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa et les Blackhawks de Chicago. Divers événements ont notamment permis de recueillir 175 000 $ pour le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, et un don de 25 000 $ US a aussi été remis à l'organisme Cancer for College à Chicago.

Mesures non conformes aux PCGR

Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité, comme il est décrit ci-dessous. Certaines mesures sont calculées conformément aux PCGR (Normes internationales d'information financière), tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR, qui comprennent des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières, peuvent permettre aux investisseurs de mieux comprendre la façon dont la direction évalue le rendement des activités sous-jacentes.

La direction évalue les résultats comme présentés et ajustés et juge que ces mesures de performance sont toutes deux utiles. Les mesures ajustées, qui comprennent le total des produits ajusté, la dotation à la provision pour pertes sur créances ajustée, les charges autres que d'intérêts ajustées, le résultat avant impôt sur le résultat ajusté, l'impôt sur le résultat ajusté, le résultat net ajusté et le résultat avant impôt et provisions ajusté, excluent les éléments d'importance des résultats comme présentés aux fins du calcul de nos résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent au moins un élément qui constitue une mesure ajustée. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le résultat dilué par action ajusté, le coefficient d'efficacité ajusté, le levier d'exploitation ajusté, le ratio de versement de dividendes ajusté, le rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté et le taux d'impôt effectif ajusté.

Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Mesures non conformes aux PCGR du Rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026, lequel se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil/.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs, région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région des

États‑Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et

autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs, région des

États-Unis (en millions

de $ US)

































En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 janvier 2026



Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

3 295 $ 1 923 $ 874 $ 2 017 $ 289 $ 8 398 $

630 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

446

84

21

7

10

568



15

Charges autres que d'intérêts

1 558

941

483

836

511

4 329



348

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

1 291

898

370

1 174

(232)

3 501



267

Impôt sur le résultat

331

251

76

297

(554)

401



55

Résultat net

960

647

294

877

322

3 100



212

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

7

7



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de

capitaux propres

12

6

5

41

42

106



3



Porteurs d'actions ordinaires

948

641

289

836

273

2 987



209

Résultat net applicable aux actionnaires

960

647

294

877

315

3 093



212

Résultat dilué par action ($)





















3,21 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(6) $ - $ (4) $ - $ - $ (10) $

(3) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts

(6)

-

(4)

-

-

(10)



(3)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

6

-

4

-

-

10



3

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

2

-

1

-

-

3



1



Recouvrements d'impôt sur le résultat en lien avec une distribution de

gains en capital et l'utilisation de pertes en capital

-

-

-

-

422

422



-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

2

-

1

-

422

425



1

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

4 $ - $ 3 $ - $ (422) $ (415) $

2 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2





















(0,45) $





Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté

3 295 $ 1 923 $ 874 $ 2 017 $ 289 $ 8 398 $

630 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

446

84

21

7

10

568



15

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 552

941

479

836

511

4 319



345

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

1 297

898

374

1 174

(232)

3 511



270

Impôt sur le résultat - ajusté

333

251

77

297

(132)

826



56

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

964

647

297

877

(100)

2 685



214

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

ajusté

-

-

-

-

7

7



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres - ajusté

12

6

5

41

42

106



3



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

952

641

292

836

(149)

2 572



211

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

964

647

297

877

(107)

2 678



214

Résultat dilué par action ajusté ($)





















2,76 $









































1) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 2) Tient compte de l'incidence des écarts découlant de l'arrondissement entre le résultat dilué par action et le résultat dilué par action ajusté. 3) Montant ajusté pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs, région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et

autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région des

États-Unis (en millions de $ US)

































En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 octobre 2025



Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

3 188 $ 1 836 $ 810 $ 1 523 $ 219 $ 7 576 $

584 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

503

52

(33)

77

6

605



(24)

Charges autres que d'intérêts

1 612

957

500

710

400

4 179



360

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

1 073

827

343

736

(187)

2 792



248

Impôt sur le résultat

277

224

68

188

(145)

612



49

Résultat net (perte nette)

796

603

275

548

(42)

2 180



199

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

6

6



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

-

-

-

-

116

116



-



Porteurs d'actions ordinaires

796

603

275

548

(164)

2 058



199

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

796

603

275

548

(48)

2 174



199

Résultat dilué par action ($)





















2,20 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(7) $ - $ (4) $ - $ - $ (11) $

(3) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que d'intérêts

(7)

-

(4)

-

-

(11)



(3)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net

7

-

4

-

-

11



3

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

2

-

1

-

-

3



1

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

2

-

1

-

-

3



1

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net

5 $ - $ 3 $ - $ - $ 8 $

2 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par action ($)2





















0,01 $





Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté

3 188 $ 1 836 $ 810 $ 1 523 $ 219 $ 7 576 $

584 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances - ajustée

503

52

(33)

77

6

605



(24)

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 605

957

496

710

400

4 168



357

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

1 080

827

347

736

(187)

2 803



251

Impôt sur le résultat - ajusté

279

224

69

188

(145)

615



50

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

801

603

278

548

(42)

2 188



201

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle - ajusté

-

-

-

-

6

6



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres - ajusté

-

-

-

-

116

116



-



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

801

603

278

548

(164)

2 066



201

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

801

603

278

548

(48)

2 182



201

Résultat dilué par action ajusté ($)





















2,21 $









































Se reporter aux notes de bas de page de la page précédente.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.



Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et

autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs, région des

États-Unis (en millions de $ US)

































En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 janvier 2025



Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

2 923 $ 1 703 $ 847 $ 1 574 $ 234 $ 7 281 $

592 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

428

39

68

21

17

573



48

Charges autres que d'intérêts

1 460

853

470

705

390

3 878



329

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

1 035

811

309

848

(173)

2 830



215

Impôt sur le résultat

270

220

53

229

(113)

659



37

Résultat net (perte nette)

765

591

256

619

(60)

2 171



178

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

8

8



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de

capitaux propres

-

-

-

-

88

88



-



Porteurs d'actions ordinaires

765

591

256

619

(156)

2 075



178

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

765

591

256

619

(68)

2 163



178

Résultat dilué par action ($)





















2,19 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(7) $ - $ (5) $ - $ - $ (12) $

(4) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts

(7)

-

(5)

-

-

(12)



(4)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

7

-

5

-

-

12



4

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

2

-

2

-

-

4



2

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

2

-

2

-

-

4



2

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

5 $ - $ 3 $ - $ - $ 8 $

2 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par action ($)2





















0,01 $





Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté

2 923 $ 1 703 $ 847 $ 1 574 $ 234 $ 7 281 $

592 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

428

39

68

21

17

573



48

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 453

853

465

705

390

3 866



325

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

1 042

811

314

848

(173)

2 842



219

Impôt sur le résultat - ajusté

272

220

55

229

(113)

663



39

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

770

591

259

619

(60)

2 179



180

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

ajusté

-

-

-

-

8

8



-



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux

propres - ajusté

-

-

-

-

88

88



-



Porteurs d'actions ordinaires - ajusté

770

591

259

619

(156)

2 083



180

Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

770

591

259

619

(68)

2 171



180

Résultat dilué par action ajusté ($)





















2,20 $









































Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le résultat net (comme présenté) conforme aux PCGR et le résultat avant impôt et provisions (ajusté) non conforme aux PCGR par secteur.









Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs, région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs, région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social et

autres Total CIBC

Groupe

Entreprises et Gestion des avoirs, région des

États-Unis (en millions de $ US)

















































En millions de dollars, pour les trois mois clos les



31 janv.

2026 Résultat net

960 $ 647 $ 294 $ 877 $ 322 $ 3 100 $

212 $ Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

446

84

21

7

10

568



15



Ajouter : impôt sur le résultat

331

251

76

297

(554)

401



55





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1

1 737

982

391

1 181

(222)

4 069



282





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

6

-

4

-

-

10



3





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté(e)3

1 743 $ 982 $ 395 $ 1 181 $ (222) $ 4 079 $

285 $ 31 oct. 2025 Résultat net (perte nette)

796 $ 603 $ 275 $ 548 $ (42) $ 2 180 $

199 $ Ajouter : dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

503

52

(33)

77

6

605



(24)

Ajouter : impôt sur le résultat

277

224

68

188

(145)

612



49





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1

1 576

879

310

813

(181)

3 397



224





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

7

-

4

-

-

11



3





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté(e)3

1 583 $ 879 $ 314 $ 813 $ (181) $ 3 408 $

227 $ 31 janv. 2025 Résultat net (perte nette)

765 $ 591 $ 256 $ 619 $ (60) $ 2 171 $

178 $ Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

428

39

68

21

17

573



48



Ajouter : impôt sur le résultat

270

220

53

229

(113)

659



37





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1

1 463

850

377

869

(156)

3 403



263





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

7

-

5

-

-

12



4





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté(e)3

1 470 $ 850 $ 382 $ 869 $ (156) $ 3 415 $

267 $









1) Mesure non conforme aux PCGR.

2) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés.

3) Montant ajusté pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR.



Le conseil d'administration de la Banque CIBC a passé en revue le présent communiqué de presse avant sa publication. Le président et chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC s'appuient sur les procédures et contrôles de la Banque CIBC pour leur attestation du rapport financier du premier trimestre et des procédures et contrôles de la Banque CIBC. Le chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC présenteront volontairement une attestation à la Securities and Exchange Commission des États-Unis quant à l'information financière du premier trimestre de la Banque CIBC, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités. Ils présenteront les mêmes attestations aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont fondés sur les états financiers préparés selon la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, sauf indication contraire.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans d'autres rapports à l'intention des actionnaires et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur nos activités, nos secteurs d'activité, notre situation financière, notre gestion du risque, nos priorités, nos cibles et nos engagements en matière de durabilité (dont ceux visant nos ambitions en matière de durabilité et les activités connexes), nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et nos perspectives pour l'année civile 2026 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « prévision », « cible », « engagement », « ambition », « objectif », « s'efforcer de », « projet » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. Par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Compte tenu des retombées économiques négatives que peuvent potentiellement engendrer les tarifs douaniers réellement imposés ou projetés par les États-Unis à l'endroit du Canada et d'autres pays et les contre-mesures tarifaires de ces pays, l'essoufflement du marché du travail et la situation politique incertaine aux États-Unis, les effets persistants des ententes de travail hybride et les taux d'intérêt élevés dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis, ainsi que l'incidence de la guerre en Ukraine et du conflit au Moyen-Orient sur l'économie mondiale et les marchés financiers ainsi que sur nos activités, nos résultats d'exploitation, notre réputation et notre situation financière, une plus grande part d'incertitude est forcément associée à nos hypothèses par comparaison avec les périodes précédentes. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : les politiques commerciales, dont les tarifs douaniers et les politiques gouvernementales pour réduire le risque tarifaire, et les tensions connexes, les pressions inflationnistes aux États-Unis; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; les risques géopolitiques, y compris ceux découlant de la guerre en Ukraine et du conflit au Moyen‑Orient; les effets des ententes de travail hybride mises en place après la pandémie; le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, le risque de réputation, le risque lié au comportement et les risques juridiques, le risque de réglementation et le risque environnemental; les fluctuations de change et de taux d'intérêt, y compris celles découlant de la volatilité du marché et du prix du pétrole; l'efficacité et la pertinence de nos processus et modèles de gestion et d'évaluation des risques; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, les normes mondiales concernant la réforme relative aux fonds propres et à la liquidité élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et la réglementation concernant la recapitalisation des banques, le système bancaire ouvert et le système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information, et les lignes directrices réglementaires en matière de taux d'intérêt et de liquidité, et leur interprétation; l'exposition à des litiges ou à des questions réglementaires d'importance et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires; l'incidence de modifications des normes, règles et interprétations comptables; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos notes de crédit; la situation politique et son évolution, y compris les modifications aux questions d'ordre économique; l'incidence possible sur nos activités des conflits internationaux, comme la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, et d'actes terroristes; les catastrophes naturelles, les perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et toute autre catastrophe; l'avènement d'urgences de santé publique ainsi que les politiques et mesures gouvernementales en découlant; la dépendance envers des tiers qui fournissent les infrastructures nécessaires à nos activités; les perturbations potentielles à l'égard de nos systèmes de technologies de l'information et de nos services; l'augmentation des risques liés à la cybersécurité pouvant comprendre le vol ou la divulgation d'actifs, l'accès non autorisé à de l'information sensible ou une perturbation des activités; le risque lié aux médias sociaux; les pertes découlant de fraudes internes ou externes; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie en ce qui a trait à nos clients et à nos contreparties; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous et nos sociétés affiliées ou nos entreprises associées; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, notamment les services bancaires en ligne et mobiles; l'évolution des technologies, y compris l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle (IA) dans nos activités; la place importante accordée aux dépenses d'investissement liées à l'IA pour stimuler la croissance aux États‑Unis et les conséquences incertaines sur l'emploi qui en découleront; la tenue des marchés des capitaux mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; la conjoncture économique et commerciale générale mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays où nous menons nos activités, y compris l'augmentation du niveau d'endettement des ménages au Canada et des risques de crédit à l'échelle mondiale; les risques environnementaux et sociaux, y compris notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives en matière de durabilité en interne et avec nos clients dans les délais attendus et notre capacité à accroître la portée de nos produits et services de finance durable; notre capacité à élaborer et à lancer des produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les produits que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'épargne; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés; notre capacité à réaliser nos stratégies et à mener à terme nos acquisitions et à intégrer les sociétés acquises et les coentreprises; le risque que les avantages attendus d'une acquisition, d'une fusion ou d'un dessaisissement ne se concrétisent pas dans les délais prévus ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs se fient indûment à ces énoncés prospectifs. Des précisions sur ces facteurs sont présentées à la section Gestion du risque de notre Rapport annuel 2025 et ont été mises à jour dans nos rapports trimestriels. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider nos actionnaires et les analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs, nos priorités et nos attentes en matière de rendement financier aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué de presse ou d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La conférence téléphonique aura lieu à 7 h 30 HE et est offerte en français (438-799-5050 ou numéro sans frais 1-888-440-6444, code d'accès 1744685#) et en anglais (647-557-5624 ou numéro sans frais 1-888-440-4413, code d'accès 9991770#). Les participants doivent se joindre à la conférence téléphonique 10 minutes avant le début. Immédiatement après les présentations officielles, les membres de la direction de la Banque CIBC seront disponibles pour répondre aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera également offerte en français et en anglais à l'adresse

www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

Les renseignements sur les résultats financiers du premier trimestre de 2026 de la Banque CIBC ainsi qu'une présentation destinée aux investisseurs pourront être consultés en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/francais : Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion. Nous n'intégrons pas de renseignements présentés sur le site Web dans le présent communiqué de presse.

L'enregistrement de la conférence sera accessible en français (647-362-9199 ou numéro sans frais 1-800-770-2030, code d'accès 1744685#) et en anglais (647-362-9199 ou numéro sans frais 1-800-770-2030, code d'accès 9991770#) jusqu'au 12 mars 2026, à 23 h 59 HE. La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about‑cibc/media-centre.html.

dont des produits d'un niveau record pour toutes les unités d'exploitation et un rendement des capitaux propres plus élevé,

