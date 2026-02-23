La reconnaissance comprend des prix dans les catégories « meilleure plateforme », « transition » et « obligations vertes ».

TORONTO, le 23 févr. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC a été récompensée par Global Finance pour son leadership en matière de finance durable lors des Sustainable Finance Awards de 2026. Voici certains des prix reçus :

Meilleure banque pour la finance durable - Canada.

Meilleure banque pour les obligations vertes - Amérique du Nord.

Meilleure banque pour les prêts liés à la transition/au développement durable - Amérique du Nord.

Meilleure plateforme/technologie facilitant la finance durable - Amérique du Nord.

Meilleure plateforme/technologie facilitant la finance durable - Monde.

« Cette reconnaissance reflète l'engagement et l'expertise dont fait preuve la CIBC dans chacune de ses relations avec ses clients », a déclaré Jacqueline Green, directrice générale et chef, Services financiers aux entreprises canadiennes, CIBC. « En tant que leader de longue date dans le secteur de la finance durable, nous sommes impatients de tirer parti de ces réalisations pour offrir des conseils et des solutions sur mesure qui aideront nos clients à saisir de nouvelles occasions de croissance. »

Cela fait suite aux prix décernés à la Banque CIBC par le magazine Global Finance en 2025, c'est-à-dire celui de la meilleure banque d'investissement au Canada et les trois prix en financement de la durabilité environnementale et sociale. La CIBC a également été nommée « Conseiller financier de l'année 2025 en Amérique du Nord » par IJInvestor, pour son innovation de pointe et son expertise dans les transactions et les services-conseils dans le domaine de l'énergie et des infrastructures.

« La CIBC est fière de contribuer à façonner l'avenir de la finance durable », a déclaré James Wright, directeur général et chef des Services financiers aux entreprises aux États-Unis, CIBC. « En améliorant continuellement notre plateforme et en exploitant des technologies innovantes, nous permettons à nos clients de prendre des décisions qui ont des répercussions, soutenant ainsi leur croissance et leur résilience à long terme. »

Les prix de Global Finance récompensent le leadership en matière de financement de la durabilité environnementale et sociale et soulignent l'expertise, les conseils et l'innovation des institutions financières de premier plan pour les clients des marchés des capitaux. Les activités de 2025 ont été prises en compte pour les deux prix.

