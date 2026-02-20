TORONTO, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouveaux FNB Avantis CIBC dans sa gamme croissante d'offres de FNB. Élaborés en collaboration avec Avantis Investors, une société de gestion de fonds d'American Century Investments Inc., ces nouveaux FNB comportent des mandats d'actions canadiennes et américaines. Les offres initiales de parts ont été clôturées et ces quatre FNB commenceront à être négociés dès aujourd'hui à la Bourse de Toronto (la TSX). De plus, quatre FNB Avantis CIBC axés sur les actions internationales devraient être cotés à la TSX au cours des prochaines semaines.

« Les Canadiens recherchent des solutions qui complètent parfaitement leurs placements actuels, et les FNB Avantis CIBC sont spécialement conçus pour s'intégrer facilement à leurs portefeuilles », a déclaré Greg Gipson, directeur général et chef, Équipe des fonds négociés en bourse chez GAC. « Notre alliance stratégique avec Avantis Investors élargit la gamme de solutions de FNB offertes à nos clients en leur donnant accès à de nouvelles occasions de placement conçues pour leur permettre de répondre à leurs besoins financiers en constante évolution sans avoir à se questionner. »

Les FNB Avantis CIBC lancés aujourd'hui sont les suivants :

Symbole du fonds à la TSX Nom du FNB CACE FNB d'actions canadiennes Avantis CIBC CAUS FNB d'actions américaines toutes capitalisations Avantis CIBC CALV FNB de valeur américaine à forte capitalisation Avantis CIBC CAUV FNB de valeur américaine à faible capitalisation Avantis CIBC

« C'est un privilège de collaborer avec Gestion d'actifs CIBC pour mettre nos capacités en matière de FNB au service des investisseurs au Canada. Notre alliance stratégique avec Gestion d'actifs CIBC offre aux investisseurs canadiens un plus large choix de solutions de FNB rentables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Nous sommes fiers de notre relation avec la Banque CIBC, qui souligne son engagement à offrir des options de placement innovantes à ses clients », a déclaré Philip McInnis, stratège en chef des placements chez Avantis Investors.

Avantis Investors, une société de gestion de fonds du gestionnaire d'actifs mondial American Century Investments, est l'un des fournisseurs de FNB actifs à la croissance la plus rapide, qui a dépassé les 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion le 9 décembre 2025.



Pour en savoir plus sur les nouveaux FNB Avantis CIBC, visitez la page cibc.com/fnb.



Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc. (« GACI »), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.



Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.



Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d'actifs CIBC inc.

MD Le logo CIBC est une marque déposée de commerce de la Banque CIBC, utilisée sous licence.

American Century Investment Management, Inc. (« ACIM ») est un conseiller en placement inscrit aux États-Unis en vertu de l'Investment Advisers Act of 1940 de la Securities and Exchange Commission. ACIM n'est pas inscrit en vertu de la Loi canadienne sur les valeurs mobilières et s'appuie sur des dispenses à l'obligation de s'inscrire en tant que conseiller au Canada.

À propos de la Banque CIBC



La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient les 288* G$ au 31 décembre 2025, GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada.

*Actifs sous gestion en date du 31 décembre 2025. Ce chiffre comprend 59 G$ de mandats d'actifs multiples et d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 45 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens.

SOURCE CIBC

Pour plus de renseignements: Renseignements: Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416-980-2949 ou [email protected]