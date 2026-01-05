L'ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis vient renforcer le Bureau du chef de la direction de la Banque CIBC, qui se concentre sur les relations avec les clients les plus importants de la banque

TORONTO, le 5 janv. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que David MacNaughton s'est joint à la banque à titre de conseiller stratégique. À ce titre, il renforcera davantage le Bureau du chef de la direction de la Banque CIBC en offrant des perspectives aux cadres supérieurs de l'entreprise dans des domaines tels que les politiques publiques, l'évolution de la réglementation et les relations avec les parties prenantes. Il collaborera également avec le groupe de vice-présidents du conseil chevronnés de la banque pour offrir aux clients de la Banque CIBC un niveau d'expertise et de connaissances inégalé sur les occasions de croissance stratégique dans un contexte opérationnel très fluide.

M. MacNaughton est l'une des voix les plus respectées du monde des affaires au Canada. En tant que l'un des diplomates les plus expérimentés du pays, il a été ambassadeur du Canada aux États-Unis de 2016 à 2019. Au cours de cette période importante, qui a vu la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain, la vision stratégique et l'approche constructive de M. MacNaughton pour faire progresser les relations transfrontalières ont été essentielles pour obtenir une valeur durable pour les principaux secteurs partout au Canada. Il possède également une vaste expérience en matière de politiques publiques et d'opinion, ayant été président du conseil d'administration de StrategyCorp, où il a travaillé en étroite collaboration avec des organisations de premier plan pour les aider à comprendre l'évolution des politiques publiques et à répondre aux besoins de leurs parties intéressées.

« Le point de vue très éclairé de David sur les principaux enjeux qui façonnent le contexte opérationnel de demain aura une valeur stratégique pour notre banque, alors que nous travaillons avec nos clients pour les aider à réaliser leurs ambitions de croissance », a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Ses observations inégalées dans des domaines comme le commerce mondial et les politiques publiques aideront notre équipe à mettre en œuvre notre stratégie de croissance axée sur le client au-delà des frontières, et aideront nos clients à composer avec un environnement complexe avec plus de certitude et de réussite. »

M. MacNaughton se joint à nous à titre de conseiller stratégique au Bureau du chef de la direction de la Banque CIBC récemment établi. Ce groupe réunit une équipe éminente et hautement connectée de cadres supérieurs de toute la banque afin d'offrir le plus haut niveau d'expertise et de perspectives aux relations stratégiques avec la clientèle de la banque, tout en adoptant une vision à l'échelle de l'entreprise.

« Notre développement stratégique du Bureau du chef de la direction vise à renforcer la position de la Banque CIBC en tant que banque la plus axée sur la clientèle du secteur et à offrir une expérience inégalée pour aider les clients et les partenaires stratégiques à repérer des occasions et à faire croître leurs activités, a déclaré M. Culham. « J'ai rencontré des centaines de clients de tous les secteurs de notre économie au cours des derniers mois, et il ressort clairement de ces échanges que nous vivons un moment charnière de l'histoire de notre pays. Alors que nous effectuons des investissements générationnels pour façonner notre avenir économique, notre équipe collaborera avec nos clients pour veiller à ce qu'ils aient un accès inégalé aux renseignements et à l'expérience qui leur permettront de réussir et de créer un avenir économique plus prospère. »

À propos de la Banque CIBC

