TORONTO, le 23 févr. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour le mois de février 2026 des FNB CIBC et des séries FNB des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC et des solutions d'investissement durable CIBC.

Les porteurs de parts inscrits en date du 27 février 2026 recevront des distributions en espèces payables le 4 mars 2026. Voici les détails des montants finaux distribués « par part » :

FNB CIBC Symboles

boursiers Bourse Distributions en

espèces

par part ($) FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC CFRN TSX 0,050 $ FNB actif d'obligations de sociétés de qualité CIBC CACB TSX 0,074 $ FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) CFLX TSX 0,072 $ Fonds commun prudent de titres à revenu fixe CIBC - série FNB CCNS TSX 0,062 $ Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC - série FNB CCRE TSX 0,075 $ Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe CIBC - série FNB CPLS TSX 0,080 $ FNB indiciel obligataire canadien CIBC CCBI TSX 0,051 $ FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) CGBI TSX 0,035 $ Fonds durable d'obligations canadiennes de base Plus CIBC - Série FNB CSCP CBOE 0,053 $ FNB de dividendes canadien à faible volatilité Qx CIBC CQLC CBOE 0,068 $ FNB de dividendes américain à faible volatilité Qx CIBC CQLU CBOE 0,030 $ FNB de dividendes international à faible volatilité Qx CIBC CQLI CBOE 0,069 $ FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC CSBI TSX 0,050 $ Fonds d'obligations de première qualité 2026 CIBC - Série FNB CTBB CBOE 0,024 $ Fonds d'obligations de première qualité 2027 CIBC - Série FNB CTBC CBOE 0,029 $ Fonds d'obligations de première qualité 2028 CIBC - Série FNB CTBD CBOE 0,031 $ Fonds d'obligations de première qualité 2029 CIBC - Série FNB CTBE CBOE 0,040 $ Fonds d'obligations de première qualité 2030 CIBC - Série FNB CTBF CBOE 0,031 $ Fonds d'obligations américaines de première qualité 2026 CIBC - Série FNB (en dollars américains) CTUD.U CBOE 0,021 $ Fonds d'obligations américaines de première qualité 2027 CIBC - Série FNB (en dollars américains) CTUE.U CBOE 0,023 $ FNB de gestion de trésorerie Plus CIBC CCAD TSX 0,103 $ FNB de gestion de trésorerie Plus en dollars américains CIBC ($ US)* CUSD.U TSX 0,155 $ FNB d'obligations gouvernementales canadiennes à long terme CIBC CALB TSX 0,051 $ Fonds de revenu avantage CIBC - Série FNB CCLO CBOE 0,083 $ FNB d'option d'achat couverte des banques canadiennes CIBC CCCB TSX 0,115 $ FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé canadien CIBC CCDC TSX 0,130 $ FNB CIBC vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés CUDC TSX 0,125 $ FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé américain CIBC (couvert en $ CA) CUDC.F TSX 0,125 $



* Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds CUSD.U, CTUD.U et CTUE.U

Les FNB CIBC, la série FNB de titres à revenu fixe CIBC et les Fonds d'obligations de première qualité CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire les prospectus des FNB CIBC ou les documents Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez le www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

L'indice Morningstar® Mondial excluant le Canada Obligations (couvert en $ CA)MC est une marque de commerce ou de service de Morningstar, Inc. que Gestion d'actifs CIBC est autorisée à utiliser à certaines fins aux termes de licences. Le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA).

L'Indice des obligations à court terme FTSE Canada™ et l'Indice des obligations universelles FTSE Canada™ n'ont aucun lien avec le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « groupe LSE »). Le groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant de l'utilisation de l'indice des obligations à court terme FTSE CanadaTM et de l'indice des obligations universelles FTSETM ou des données sous-jacentes.

