TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) annoncera le jeudi 26 février 2026 ses résultats du premier trimestre de 2026, terminé le 31 janvier 2026. Les résultats devraient être communiqués vers 5 h 30 (HE); suivront une webdiffusion audio en direct et une conférence téléphonique à l'intention des analystes, investisseurs et médias à 7 h 30 (HE).

Conférence téléphonique et webdiffusion sur les résultats

En anglais, prière de composer le 647 557-5624 ou le 1 888 440-4413 (sans frais), code d'accès 9991770 #

# En français, prière de composer le 438 799-5050 ou le 1 888-440-6444 (sans frais), code d'accès 1744685 #

Les participants sont priés de composer le numéro environ 10 minutes avant le début de l'appel. Tout de suite après les présentations officielles, des membres de la haute direction de la Banque CIBC répondront aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera aussi accessible, en français et en anglais, à l'adresse : https://www.cibc.com/ca/investor-relations/quarterly-results.html.

Résultats financiers et présentation aux investisseurs

Les résultats financiers du premier trimestre de 2026 de la Banque CIBC ainsi que la présentation aux investisseurs seront accessibles, en français et en anglais, sur la page Résultats trimestriels de notre site Web Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion.

Enregistrement et archivage de la conférence téléphonique et de la webdiffusion

Une reprise téléphonique sera disponible jusqu'à 23 h 59 (HE) le 12 mars 2026.

En anglais, prière de composer le 647 362-9199 ou le 1 800 770-2030, code d'accès 9991770 #

# En français, prière de composer le 800-770-2030, code d'accès 1744685 #

La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse : https://www.cibc.com/ca/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Renseignements additionnels : Jason Patchett, Relations avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 980-8691, [email protected]; Erica Belling, Communications financières et Communications avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 594-7251, [email protected]