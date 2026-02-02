TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC a confirmé aujourd'hui son rôle en tant que banque partenaire du Groupe de développement de la Banque de défense, de sécurité et de résilience.

Le groupe soutient le développement de la Banque de défense, de sécurité et de résilience (BDSR), une nouvelle institution financière multilatérale axée sur le financement de projets liés à la défense, à la sécurité et à l'infrastructure pour les membres de l'OTAN et les nations alliées.

« À mesure que de nouvelles occasions émergent dans les secteurs de la défense et de la sécurité, la Banque CIBC est fière de travailler aux côtés de ses clients et de ses leaders du secteur pour faire progresser ces efforts », a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Notre équipe s'engage à renforcer la puissance économique du Canada et à créer les conditions d'un avenir plus résilient et prospère dans les secteurs clés de l'économie, comme nous l'avons toujours fait au cours de notre histoire. »

« La participation de la Banque CIBC renforce l'élan croissant en faveur d'une nouvelle architecture financière pour la défense et la sécurité », a déclaré Kevin Reed, chef de l'exploitation et président du Groupe de développement de la BDSR. « La BDSR est conçue comme une solution pratique et multilatérale qui complète l'expertise et les capacités des banques partenaires comme la Banque CIBC et contribue à assurer des flux de capitaux à l'échelle et à la vitesse requises pour soutenir la défense, la sécurité et la résilience des alliés. »

