TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 1,07 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 30 avril 2026. Ce dividende sera versé le 28 avril 2026 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 27 mars 2026.

Actions privilégiées de catégorie A

Le conseil d'administration a également déclaré les dividendes par action suivants :

Pour le trimestre se terminant le 30 avril 2026, payables le 28 avril 2026 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 27 mars 2026 :

Série 47 - 0,367375 $

Pour le trimestre se terminant le 30 avril 2026, payables le 28 avril 2026 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 20 avril 2026 :

Série 56 - 36,825000 $

Série 61 - 31,845000 $

Pour le trimestre se terminant le 30 avril 2026, payables le 13 avril 2026 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 2 avril 2026 :

Série 57 - 36,685000 $

