L'application permet aux résidents de collectivités éloignées d'accéder aux programmes éprouvés de l'IFS afin d'améliorer leur santé mentale et leur bien-être

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause et l'Institut des Familles Solides (IFS) ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle application mobile sécurisée. Celle-ci a pour but d'accroître la capacité de l'IFS à offrir aux personnes vivant dans les collectivités éloignées ses programmes éprouvés en vue d'améliorer leur santé mentale et leur bien-être en tirant parti des avantages provenant de conseillers hautement qualifiés et d'une technologie novatrice.

« Bell Cause pour la cause est fière de renforcer son partenariat avec l'Institut des Familles Solides en offrant une application mobile sécurisée pour aider encore plus de Canadiens à accéder aux programmes et aux services de l'organisme, notamment en raison d'une hausse des demandes de services en santé mentale occasionnée par la COVID-19, a expliqué Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Cette nouvelle application mobile permettra à plus de gens de partout au pays d'obtenir l'aide dont ils ont besoin, plus rapidement, et ce, peu importe où ils vivent. »

L'application conviviale permettra à l'Institut des Familles Solides d'offrir ses services à plus de personnes vivant dans des collectivités rurales et éloignées, ainsi qu'aux militaires canadiens et à leurs familles vivant à l'étranger. Les familles, les jeunes et les adultes pourront utiliser l'application de l'IFS pour accéder à des services en santé mentale en ligne et profiter d'une expérience de programme en ligne, et ce, même hors ligne.

« La demande pour les services de l'Institut des Familles Solides a beaucoup augmenté en raison de la crise de la COVID-19, puisque plus de personnes ont besoin d'accéder à des services en santé mentale, a affirmé la Dre Patricia Lingley-Pottie, présidente et chef de la direction de l'Institut des Familles Solides. Grâce au don de Bell Cause pour la cause, nous sommes en mesure d'offrir un accès à nos programmes à plus de Canadiens, peu importe où ils habitent. Comme ils peuvent bénéficier des compétences de l'Institut des Familles Solides au bout de leurs doigts, ils peuvent obtenir l'aide dont ils ont besoin pour améliorer leur mieux-être mental, où et quand ils en ont besoin. »

L'organisme de bienfaisance primé Institut des Familles Solides fournit des services fondés sur des données probantes aux enfants, aux jeunes, aux adultes et à leurs familles qui souhaitent obtenir de l'aide en matière de santé mentale et pour d'autres problèmes susceptibles d'avoir des répercussions sur leur santé et leur mieux-être. L'organisme, qui célèbre dix ans d'aide aux Canadiens, offre des soins personnalisés et opportuns en armant les gens de précieuses habiletés fondamentales par l'intermédiaire d'une approche unique d'encadrement à distance, apportant ainsi un soutien aux familles dans le confort et l'intimité de leur propre foyer.

En proposant une application facile d'accès, l'organisme espère joindre plus de 13 000 personnes supplémentaires en 2021 et en 2022. Les familles, les adultes et les jeunes auront un accès rapide à des informations basées sur les compétences, à un soutien motivationnel et à des conseils sur les habiletés pour les aider à gérer les problèmes ayant un

impact sur leur santé mentale et leur mieux-être. L'application de l'Institut des Familles Solides est téléchargeable dans les boutiques d'Apple et de Google.

En 2020, Bell a annoncé une augmentation de cinq millions de dollars du financement de Bell Cause pour la cause en réponse à la crise de la COVID-19, avec un soutien immédiat à cinq organismes fournissant un soutien urgent en matière de santé mentale aux intervenants de première ligne des collectivités canadiennes, dont un don de 600 000 dollars à l'Institut des Familles Solides. Ce dernier s'ajoute à un don antérieur de 250 000 dollars à l'organisme pour soutenir les mesures prises en raison de la COVID-19.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause, le plus important engagement d'entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada, repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos de l'Institut des Familles Solides

L'Institut des Familles Solides est un organisme de bienfaisance primé qui offre des programmes éprouvés en vue d'améliorer la santé mentale et le bien-être en tirant parti des avantages provenant de conseillers hautement qualifiés et d'une technologie novatrice. L'Institut des Familles Solidesélimine les obstacles aux soins afin que les gens puissent y avoir accès rapidement, peu importe l'endroit où ils vivent. Grâce à l'approche centrée sur la famille de l'Institut des Familles Solides, les appels d'encadrement ne sont effectués qu'à des heures accommodantes, de jour comme de nuit. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer et qu'il n'y a pas de temps perdu au travail ou à l'école; les services sont gratuits pour les familles et la stigmatisation est virtuellement éliminée. Les conseillers en accompagnement téléphonique sont formés sur les compétences culturelles et sont à l'écoute, créant un espace sécuritaire, sans jugement, et personnalisent les soins qu'ils prodiguent pour répondre aux besoins et aux situations propres à chaque individu. Les compétences acquises dans le cadre du programme de l'Institut des Familles Solides ont une incidence percutante sur la vie des enfants, des jeunes, des adultes et des familles devant relever les défis que posent les problèmes de comportements,l'anxiété, la dépression et l'énurésie nocturne. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://famillessolides.com/.

