Le rapport de mi-année de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision indique que Bell a observé la plus importante réduction du nombre de plaintes de consommateurs parmi les fournisseurs nationaux pour la sixième année consécutive.

Bell respecte son impératif stratégique visant à promouvoir l'expérience client en investissant dans de nouvelles méthodes agiles et efficaces pour offrir du service et du soutien.

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW/ - Bell est à la tête de l'industrie nationale des télécommunications en matière de réduction du nombre de plaintes de consommateurs pour la sixième année consécutive, comme annoncé dans le rapport de mi-année de 2021 de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) publié aujourd'hui. Tandis que Bell faisait face aux répercussions de la COVID-19 en investissant davantage dans ses services, notamment en accélérant les investissements dans son réseau et en offrant davantage d'options de soutien en ligne, le nombre de plaintes des consommateurs a diminué de 17 % entre août 2020 et janvier 2021.

« Les résultats présentés par la CPRST aujourd'hui montrent que l'équipe Bell se concentre chaque jour à promouvoir l'expérience client, notamment par un investissement incomparable dans la portée, la vitesse et la capacité du réseau. Nous sommes fiers de voir que nos clients sont reconnaissants de ces efforts, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. L'équipe Bell est déterminée à garder les Canadiens connectés et informés dans toute situation, et elle est fière de promouvoir l'expérience client grâce à l'innovation constante dans les façons dont elle offre du service et du soutien. »

Le rapport d'août à janvier de la CPRST est le reflet d'une période où les Canadiens partout au pays se fiaient aux services de communications et aux réseaux plus que jamais, particulièrement pour le télétravail et l'apprentissage à distance. Bell a répondu à la demande en accélérant les déploiements de réseau à large bande, tant dans les régions urbaines que rurales. Elle a aussi investi dans la capacité et la redondance du réseau ainsi que dans les améliorations du service, que ce soit par l'installation de produits à distance ou par des plateformes libre-service optimisées qui permettent aux clients de contrôler leur expérience.

Dans la même période que celle du rapport de la CPRST, le nombre total de transactions de clients de Bell sur les plateformes numériques a augmenté de plus de 50 %, alors que Bell continuait d'améliorer les options de libre-service en ligne et sur applications, notamment sur les sites Web MonBell.ca, Virgin Canada et Lucky Mobile, et dans les applications MonBell, Virgin Canada et Lucky Mobile.

Bell a également continué de développer ses plateformes de soutien de prochaine génération pour les clients des services résidentiels et les entreprises, dont le Valet de déménagement Bell, qui assure le transfert simple des services Internet, de télé et de téléphonie lorsque les clients déménagent et le Bureau Virtuel de Bell, offert par Bell Marchés Affaires, qui fournit aux clients d'entreprises de nouvelles façons de communiquer et d'interagir à distance avec leurs employés.

Nous avons récemment ajouté l'outil Gérez votre rendez-vous de Bell à l'application Mon compte de Virgin Mobile, laquelle a reçu le titre de la meilleure application de télécommunications mobile de l'année lors de la remise des prix MobileWebAwards. Cet outil permet aux clients de modifier leurs rendez-vous de service, de communiquer directement avec les techniciens des services Internet et de télé et d'évaluer leur service.

L'engagement de Bell à promouvoir l'expérience client aide à augmenter la valeur pour notre entreprise et tous nos partenaires : le récent rapport de Brand Finance montre que Bell est restée la marque de communications ayant la plus grande valeur au Canada, avec une augmentation de 3 % dans la dernière année.

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure, fournit des services mobiles, Télé, Internet et des services de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et territoires.

Bell favorise la prospérité sociale et économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus fortes et en santé. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause, qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et les mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

