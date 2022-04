Développement économique Canada pour les régions du Québec favorise la revitalisation des communautés et crée les conditions pour que les économies locales prospèrent et puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

MANIWAKI, QC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs, comme les pistes cyclables et les rampes de mise à l'eau, sont au cœur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au Canada, ces espaces ont connu une réduction importante de leur utilisation alors que les Canadiens prenaient des précautions pour se protéger contre la COVID‑19.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices à l'interaction sociale et à l'activité physique et donnent accès à des installations et à des programmes récréatifs. Aussi, ces éléments font partie intégrante du bien-être individuel, familial et communautaire. Notre reprise économique dépend entre autres de la vitalité de nos communautés locales et de leurs espaces communs.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, accompagnée de Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé des investissements totalisant 811 153 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour deux projets dans la région de La Vallée-de-la-Gatineau.

Les contributions se détaillent comme suit :

La Municipalité régionale de comté La Vallée-de-la-Gatineau bénéficie d'une contribution non remboursable de 711 700 $. L'aide de DEC lui permettra d'améliorer la piste cyclable de 72 kilomètres, la Véloroute des Draveurs, afin de réinventer les espaces extérieurs. Ce projet permettra à la collectivité de relancer son développement en stimulant la croissance économique locale et en améliorant la qualité de vie de la population.

La Municipalité de Grand-Remous bénéficie d'une contribution non remboursable de 99 453 $. L'aide de DEC permettra des travaux de réfection et de réparation de la rampe de mise à l'eau qui donnera un accès au réservoir Baskatong. Ce projet permettra d'améliorer ou de réinventer les espaces extérieurs ainsi qu'améliorer l'accessibilité d'un espace public aux personnes handicapées de la municipalité.

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Le fonds verse une somme de 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional du Canada (ADR) pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Cette initiative témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement économique des collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions. Nous avons aidé les petites et moyennes entreprises à reprendre leurs activités. Il est maintenant temps d'investir dans les espaces publics communs qui rassembleront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités à grandir et à prospérer à l'avenir. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Je suis ravie que le gouvernement du Canada soutienne les entreprises et les organismes comme la Municipalité régionale de comté La Vallée-de-la-Gatineau pour investir dans leurs espaces publics communs et inclusifs. Le gouvernement reconnaît que les investissements dans les infrastructures communautaires sont essentiels pour faire croître le potentiel économique du secteur touristique de la région et amener une prospérité pour tous. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« La Véloroute des Draveurs est un incontournable pour la Vallée-de-la-Gatineau. Cet axe cyclable est utilisé par les citoyens, les villégiateurs et les nombreux touristes qui peuvent profiter des paysages enchanteurs qu'offre notre magnifique région. Le parc linéaire est aussi un excellent moyen de rester en bonne santé et de profiter de la nature. Le soutien financier du gouvernement du Canada témoigne aujourd'hui de l'importance de ces infrastructures pour nos régions. »

Chantal Lamarche, préfète, MRC La Vallée-de-la-Gatineau

« C'est avec un immense plaisir que nous accueillons cette contribution qui va nous permettre de réaliser la réfection de la rampe de mise à l'eau pour avoir accès à notre beau plan d'eau qu'est le réservoir Baskatong. Nous serons ainsi en mesure de recevoir nos nombreux touristes et de permettre à nos concitoyens d'utiliser la rampe de mise à l'eau de façon sécuritaire. Merci spécial à notre députée pour son implication et la rapidité de son action. »

Jocelyne Lirette, mairesse, Grand-Remous

Faits en bref

Le financement aide les communautés :

à adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique ;



à aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est livré en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC continue de fournir un soutien ciblé à la reprise économique dans les régions. On peut soumettre une demande à DEC pour le Fonds canadien de revitalisation des communautés via le formulaire de demande d'aide financière du FCRC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

