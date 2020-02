L'entreprise familiale Café Faro continue d'innover pour accroître sa productivité

SHERBROOKE, QC, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Créée en 1982, Café Faro inc. est une entreprise familiale disposant d'une usine de transformation à Sherbrooke et de dix points de vente au Québec. Elle a développé ses propres recettes de café spécialisé, des produits haut de gamme, et compte sur une clientèle diversifiée : distributeurs alimentaires, chaînes de restaurants, épiceries, en plus de ses propres boutiques. Ses produits sont disponibles en grains, moulus, en dosettes et sous forme de boissons froides. Misant sur l'innovation pour diversifier l'économie de la région sherbrookoise, elle crée des emplois et commercialise son offre de qualité pour les amateurs de café, réalisant avec fierté 6 % de ses ventes à l'étranger en 2018.

Café Faro s'est dotée d'une politique environnementale visant à réduire son empreinte écologique. À titre d'exemple, en 2019, l'entreprise a lancé son « Plan de transition vert » en adoptant des gobelets 100 % compostables, éliminant ainsi l'enfouissement de plus de 1,5 million de contenants par année.

Désireuse de poursuivre sa croissance en comptant sur la qualité de sa production de café de spécialité, elle entend développer ses ventes à l'international, notamment aux États-Unis, par l'entremise d'un distributeur américain.

La bosse des affaires

La clientèle de Café Faro, à l'instar de celle du reste du Québec, privilégie l'achat local ‒ un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Comme la proximité du lieu de production est devenue un critère dominant pour le consommateur québécois, l'entreprise a su au fil du temps saisir cette occasion et investir dans des équipements technologiques afin d'améliorer sa productivité, sa capacité de production et la qualité de ses activités de transformation.

Ainsi, en 2016, la PME sherbrookoise achetait et installait un four de torréfaction de haute technologie et mettait en place une stratégie de commercialisation, entre autres grâce à une contribution remboursable de 200 000 dollars de DEC. Ce projet lui a rapidement permis d'augmenter son chiffre d'affaires, de créer cinq emplois et de contribuer à l'accroissement de la présence de ses produits sur le marché américain!

Aujourd'hui, Maxime Fabi, directeur général de Café Faro, a reçu la visite d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles. DEC ayant récemment accordé une nouvelle contribution remboursable à l'entreprise, l'occasion était idéale pour discuter de développement régional. Le soutien du gouvernement, cette fois à la hauteur de 250 000 dollars, servira, en particulier, à l'acquisition et à l'installation d'équipement de production numérique et au réaménagement de l'usine, permettant à l'entreprise de consolider ses opérations et d'assurer sa croissance pour les années à venir. À terme, Café Faro aura encore amélioré sa productivité et aura pu développer davantage les marchés canadiens et américains.

« Ce projet majeur d'une PME de Sherbrooke, d'ailleurs en processus de relève, s'intègre aux priorités du gouvernement du Canada quant à l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. L'automatisation et la robotisation des procédés de Café Faro lui permettront d'être mieux outillée pour répondre aux exigences d'un nouveau contrat américain, ce qui contribuera certainement à une croissance de ses exportations. Je me réjouis que DEC offre son appui à la croissance d'une entreprise innovante bien de chez nous. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Café Faro a su démontrer avec brio son savoir-faire et s'adapter à la réalité d'un marché à la clientèle exigeante. DEC vise, entre autres, à soutenir la compétitivité de ces entreprises innovantes, notamment par l'acquisition d'équipements numériques. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes; nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles demeurent compétitives. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Pour toute l'équipe de FARO, ces investissements sont vitaux pour garder notre compétitivité et continuer d'améliorer notre productivité. Grâce à DEC, nous sentons un réel soutien aux entreprises d'ici en région. Notre démarche d'amélioration est rendue possible avec l'aide octroyée aujourd'hui. C'est le deuxième projet que nous avons avec DEC comme partenaire financier et lorsque nous regardons dans le miroir, il est intéressant de voir le chemin parcouru par notre équipe. Le processus d'automatisation vise non seulement à améliorer nos processus, mais à se doter de nouvelles certifications pour l'exportation. Nous tenons donc à remercier DEC qui croit en nous et à nos projets. »

Maxime Fabi, directeur général, Café Faro

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

