L'appui financier du gouvernement du Canada permettra à l'entreprise d'augmenter sa productivité et de créer 25 emplois.

La marque ATTITUDE, fondée en 2006, est une PME innovante, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien ménager et de soins corporels naturels, écologiques et sans ingrédient inquiétant.

L'entreprise établie à Montréal et à Sherbrooke distribue plus de 250 produits dans plus de 45 pays. ATTITUDE aspire à rehausser sa performance par l'amélioration de sa productivité et l'augmentation de sa capacité de production. La PME désire également développer sa présence sur le marché international et devenir un chef de file incontournable parmi les fabricants de produits de consommation écologiques.

Pour atteindre ses objectifs, ATTITUDE vise à automatiser ses deux lignes de production existantes, faire l'ajout d'une troisième ligne de production automatisée puis agrandir son entrepôt. L'entreprise planifiait réaliser cette stratégie dans quelques années, mais elle a été devancée principalement en raison de la forte demande causée notamment par la pandémie de COVID-19.

Pour concrétiser cette occasion d'affaires, ATTITUDE bénéficiera d'une contribution remboursable de 750 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Compton‒Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly.

DEC renouvelle ainsi son appui à ce chef de file dans le domaine des produits écoresponsables, puisque ATTITUDE avait pu compter sur une contribution de 500 000 $ pour implanter une nouvelle usine à Sherbrooke et pour l'ajout d'une ligne de production pour le vrac.

Entreprise phare pour la filière des technologies propres

ATTITUDE se démarque par sa capacité à constamment développer de nouvelles alternatives écologiques aux produits ménagers et de soins corporels conventionnels, tout en maintenant des prix compétitifs pour le consommateur. ATTITUDE compte actuellement 105 employés et à terme, le projet annoncé aujourd'hui créera 25 nouveaux emplois.

L'entreprise possède plus de 10 000 points de vente au Canada et aux États-Unis, et les produits portent tous la certification écologique gouvernementale ECOLOGO et l'Environmental Working Group (EWG) pour les États-Unis.

Pour assurer le développement économique durable des communautés, alors que la deuxième vague de la pandémie sévit, il faut continuer de soutenir les entreprises partout au Québec. Les régions comptent des milliers de commerçants et d'entrepreneurs aux idées novatrices qui contribuent à la vitalité et au dynamisme de leurs collectivités. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec eux pour reconstruire une économie encore plus forte.

Citations

« L'entreprise ATTITUDE a su s'adapter, innover, développer son offre et ses marchés, ici même, dans les Cantons-de-l'Est. En appuyant l'expansion des PME, le gouvernement du Canada soutient ainsi le développement économique durable de nos régions. Je vous invite d'ailleurs à faire de même en achetant local et de façon écoresponsable. Ça permet d'aider nos entrepreneurs, nos travailleurs et nos communautés à mieux traverser la pandémie et à relancer l'économie. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En ces temps de crise, nous sommes là pour appuyer les PME canadiennes et les travailleurs à s'adapter au contexte changeant et à saisir les opportunités de croissance. DEC soutient les entreprises qui misent sur l'innovation, moteur d'une relance économique forte. En renouvelant notre appui à l'entreprise ATTITUDE, notre objectif est de poursuivre notre collaboration avec une PME qui crée de bons emplois en région et qui contribue à rebâtir une économie canadienne plus compétitive et plus verte. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous aimerions remercier DEC pour le financement de notre projet d'automatisation et d'agrandissement de l'usine. Ce prêt nous donnera l'opportunité d'augmenter la capacité de production et d'entreposage ainsi que d'engager de nouveaux employés, le tout ayant comme résultat l'augmentation de la performance de fabrication, un réel bénéfice pour l'économie locale. Malgré le contexte actuel, nous sommes privilégiés, car notre entreprise va bien et connaît une croissance rapide. Nous éprouvons une immense gratitude de pouvoir continuer à faire ce que nous aimons, selon nos valeurs, et ainsi continuer de répondre aux besoins de la population. »

Jean-François Bernier, président et cofondateur, ATTITUDE

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

