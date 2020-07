Le gouvernement du Canada appuie le Musée d'archéologie de Roussillon à La Prairie

LA PRAIRIE, QC, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Les institutions culturelles et patrimoniales jouent un rôle essentiel dans la société canadienne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada veille à ce qu'elles soient fortes et se renouvellent afin d'offrir une variété de contenu enrichissant, éducatif et divertissant à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 138 204 dollars à la MRC de Roussillon pour soutenir les activités du Musée d'archéologie de Roussillon à La Prairie.

Cet appui est attribué par l'entremise du Programme d'aide aux musées. La première portion de cette enveloppe, soit 123 204 dollars, permettra au Musée d'archéologie de Roussillon de produire une exposition itinérante bilingue intitulée « L'archéologie judiciaire ». Elle fera découvrir aux visiteurs le rôle des bioarchéologues et des anthropologues sur des scènes de crimes ainsi que leur importance dans l'avancement de la justice sociale.

Le reste du financement permettra au Musée d'accueillir l'exposition itinérante « À l'abordage, corsaires et pirates en Gaspésie », mise en circulation par le Musée acadien du Québec.

Citations

« Notre gouvernement est fier de participer à la relance des activités du milieu culturel en offrant son soutien à des projets rassembleurs pour les communautés d'un bout à l'autre du pays. La création et l'accueil d'expositions au Musée d'archéologie de Roussillon permettront aux gens de La Prairie et aux visiteurs de la région d'en apprendre plus sur des sujets passionnants qui témoignent de l'histoire et du riche patrimoine du Canada. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Au-delà des intrigues dignes des meilleurs romans policiers, l'archéologie judiciaire constitue un véritable métier. Nous sommes très heureux que cette exposition puisse compter sur ce soutien financier pour faire connaître des réalités aussi étranges que surprenantes. Cette exposition itinérante saura faire rayonner l'expertise archéologique de Roussillon partout au Québec. »

- M. Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson

Les faits en bref

Fondée en 1981, la Municipalité régionale de comté de Roussillon est une entité administrative qui regroupe 11 municipalités de la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent en Montérégie. Elle gère le Musée d'archéologie de Roussillon, lequel a été créé en 2013. Le Musée a comme mission de conserver, de diffuser et de mettre en valeur les collections archéologiques du territoire de la Municipalité régionale de comté de Roussillon. Celles-ci comprennent plus de 200 000 artefacts, dont ceux provenant du site patrimonial de La Prairie, considéré d'intérêt national.

Grâce à des témoignages et dispositifs interactifs, l'exposition itinérante bilingue « L'archéologie judiciaire » ' adoptera une position scientifique afin d'explorer le thème de l'archéologie judiciaire. L'exposition sera produite avec l'appui d'un comité scientifique formé de chercheurs universitaires. Après sa présentation au Musée d'archéologie de Roussillon à La Prairie, l'exposition voyagera dans trois villes québécoises, soit au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, au Musée de la civilisation de Québec et au Musée POP de Trois-Rivières.

L'exposition itinérante « À l'abordage, corsaires et pirates en Gaspésie », mise en circulation par le Musée acadien du Québec, s'adresse au public de tout âge. Elle 'présente l'histoire des pirates et des corsaires dont le passage en Gaspésie a laissé des traces'. Elle s'articule autour de huit sections portant sur la première attaque des corsaires, la résistance acadienne, les raids, le pirate gaspésien Pierre-Léon Roussy, les corsaires américains, Jack le pirate et le vaisseau fantôme. Présentée du 1er juin 2020 au 5 juillet 2021, l'exposition sera également accompagnée d'une programmation culturelle et éducative.

Le gouvernement du Canada a mis sur pied un fonds d'urgence de 500 millions de dollars pour aider à alléger les pressions financières subies par les organismes des secteurs de la culture, du patrimoine et du sport qui sont confrontés à des pertes importantes en raison de la pandémie de la COVID-19. Ce fonds sert à maintenir des emplois et à favoriser la continuité des activités des organismes dont la viabilité a été touchée.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux principales fonctions muséales.

Liens connexes

Musée d'archéologie de Roussillon

Programme d'aide aux musées

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca