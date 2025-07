Le gouvernement du Canada soutient la programmation artistique axée sur l'inclusion

CALGARY, AB, le 4 juill. 2025 /CNW/ - David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), visitera lundi un organisme artistique communautaire axé sur l'inclusion et l'accessibilité. Après quoi, il sera disponible pour répondre aux questions des journalistes.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le lundi 7 juillet 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 7 juillet 2025

HEURE :

11 h 15

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]