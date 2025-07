Le secrétaire parlementaire David Myles annonce un financement pluriannuel pour soutenir l'infrastructure et la formation au sein de la plus ancienne et de la plus importante organisation artistique du pays pour personnes en situation de handicap.

CALGARY, AB, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Il est essentiel de proposer des espaces inclusifs et accessibles ainsi que des possibilités de formation pour que les personnes de toutes les capacités au Canada puissent exprimer leur créativité et participer pleinement au secteur canadien de la culture.

Aujourd'hui, David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), a annoncé un investissement de 1,35 million de dollars destiné au National accessArts Centre (NaAC). Il a fait cette annonce après une visite des installations, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Le NaAC recevra 750 000 $ dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de rénover l'ancien bâtiment de Scouts Canada à Calgary, un édifice patrimonial de 8 600 pieds carrés (connu sous le nom de bâtiment West Hillhurst) ainsi qu'un centre multidisciplinaire spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap. Ces lieux formeront le nouveau centre d'apprentissage artistique du NaAC. Grâce aux travaux, du matériel spécialisé pourra être entreposé, des cloisons seront ajoutées pour créer des studios, l'éclairage sera optimisé, et des espaces entièrement accessibles consacrés aux arts visuels seront aménagés. Une fois les travaux terminés, le bâtiment West Hillhurst offrira un meilleur accès et une capacité de programmation accrue, en plus de permettre au NaAC de soutenir un plus grand nombre d'artistes grâce à des cours communautaires et à des programmes scolaires.

De plus, le NaAC recevra 600 000 $ sur 3 ans (2025-2028) dans le cadre du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts. Cette somme appuie le maintien des programmes de formation professionnelle du NaAC. Ces parcours de développement des artistes offrent une formation spécialisée de premier ordre en arts visuels, en danse, en musique et en interprétation, ainsi que des résidences, du mentorat, des spectacles et du perfectionnement du leadership. Personnalisé selon le parcours de chaque participant et participante, ce programme intensif soutiendra plus de 20 artistes émergents ou établis qui sont en situation de handicap, en les accompagnant dans l'évolution de leur démarche artistique, toutes disciplines confondues.

Ce financement fait partie d'un investissement plus large du gouvernement du Canada dans le secteur des arts et de la culture de l'Alberta. Au total, dix autres projets de la province reçoivent également une aide, soit 1,94 million de dollars du Fonds du Canada pour les espaces culturels et 2,67 millions de dollars du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts. (Voir le document d'information ci-joint.)

« Notre gouvernement est fier d'appuyer un organisme qui redéfinit l'excellence artistique inclusive au Canada. Ce financement aidera le National accessArts Centre à créer plus de possibilités pour que les artistes qui vivent avec un handicap s'épanouissent, prospèrent et fassent entendre leur voix dans un espace véritablement inclusif et accessible. Je félicite le centre pour ses 50 années de leadership audacieux dans le domaine des arts dirigés par des personnes en situation de handicap ainsi que son engagement en faveur de l'équité, de la créativité et de la représentation dans notre paysage culturel. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Depuis 50 ans, le National accessArts Centre fait figure de pionnier dans le domaine des arts inclusifs dirigés par des personnes en situation de handicap au Canada. Cet investissement assure la continuité et l'essor d'un héritage artistique foisonnant. L'annonce d'aujourd'hui va bien au-delà d'une question d'infrastructure : elle trace la voie vers un avenir où tous les artistes ont accès aux outils, aux espaces et aux occasions nécessaires pour s'épanouir. En tant qu'artiste de longue date, je mesure pleinement l'importance de soutenir la créativité, l'accessibilité et le perfectionnement professionnel. Je suis très heureux que le gouvernement du Canada investisse pour rendre le secteur culturel plus fort, plus dynamique et véritablement inclusif, et plus représentatif de toute la diversité artistique du pays. »

- David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature)

« Les investissements du gouvernement du Canada dans le développement de nos programmes de formation professionnelle et de notre campus artistique multidisciplinaire à Calgary renforceront les programmes du National accessArts Centre qui placent les Canadiennes et les Canadiens en situation de handicap au cœur de notre identité culturelle et de notre économie créative. À une époque où nos valeurs communes de diversité et d'inclusion sont de plus en plus menacées, nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral de son appui indéfectible aux personnes en situation de handicap au Canada et à l'ensemble du milieu artistique. »

- Jung-Suk Ryu, président et chef, National accessArts Centre

Fondé en 1975 sous le nom de In-Definite Arts Centre, le National accessArts Centre (NaAC) est la plus ancienne et la plus importante organisation artistique pour personnes en situation de handicap au Canada. Il soutient les artistes canadiens vivant avec un handicap en leur offrant des occasions de formation, de création, d'exposition et de diffusion, accessibles sur place ou en ligne. Avec son emplacement principal à Calgary et un studio-galerie satellite à Toronto, le NaAC propose une programmation annuelle diversifiée alliant formation professionnelle, stages rémunérés, expositions, tables rondes et classes de maître dans plusieurs disciplines artistiques.

Une fois les travaux terminés, le NaAC deviendra le tout premier campus d'apprentissage artistique entièrement accessible en Amérique du Nord, spécialement conçu pour les artistes en situation de handicap. Le projet réunira deux installations : le bâtiment West Hillhurst et un nouveau centre multidisciplinaire pour les personnes en situation de handicap et les arts communautaires.

Ces deux bâtiments remplaceront les installations actuelles du NaAC, en service depuis 2007. L'installation actuelle se trouve sur le site de l'ancien aréna Fairview, démolie après l'effondrement du toit en 2018, qui avait été causé par des dommages structurels majeurs. Endommagé au moment de l'incident, le bâtiment du NaAC sera démoli dès que les nouvelles installations seront mises en service.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

Le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts appuie la formation en arts au Canada et contribue au développement de futurs artistes et leaders culturels. Le Fonds offre du soutien financier aux opérations des organismes artistiques canadiens qui se spécialisent dans la formation d'artistes se destinant à une carrière professionnelle nationale ou internationale aux plus hauts niveaux.

Projets artistiques et culturels de l'Alberta qui reçoivent une aide par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels et du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts

CALGARY, le 7 juillet 2025

En plus de l'investissement annoncé aujourd'hui pour le National accessArts Centre par David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), les organismes ci-dessous reçoivent également une aide pour la réalisation de leurs projets.

Projets artistiques et culturels de l'Alberta

Programme Bénéficiaires Description du projet Somme allouée Fonds du Canada pour les espaces culturels Banff Centre for Arts and Creativity Analyse de la structure de l'arrière-salle, installation d'un plancher de scène résilient et achat d'équipement technique pour les salles de spectacle du Banff Centre 750 000 $ Fonds du Canada pour les espaces culturels Citadel Theatre Toilettes accessibles au Citadel Theatre 500 000 $ Fonds du Canada pour les espaces culturels City of Lethbridge Améliorations des installations de la Southern Alberta Art Gallery 500 000 $ Fonds du Canada pour les espaces culturels The Confluence Historic Site and Parkland Society Mise à jour des vitrines d'exposition autochtones du Traité no 7 70 000 $ Fonds du Canada pour les espaces culturels Peoples' Museum Society of/de St. Paul and District Rénovation de la station CP 26 413 $ Fonds du Canada pour les espaces culturels Siksika Nation Tonnelle commémorative Siksika Piiksapi : étude de faisabilité et de conception 100 000 $ Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts Alberta Ballet Company Formation dans les arts 200 000 $ Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts Banff Centre for Arts and Creativity Formation dans les arts 2 135 000 $ Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts Calgary Opera Association Formation dans les arts 200 000 $ Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts Friends of Medalta Society Formation dans les arts 140 000 $

