EMERSON, MB, le 27 juill. 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont déterminées à protéger notre pays et à empêcher les drogues illicites et dangereuses d'être vendues dans nos collectivités.

Le 14 juillet 2023, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada ont découvert et saisi plus de 63 kilogrammes de cocaïne présumée à la suite d'un examen d'un camion commercial effectué au point d'entrée d'Emerson au sud du Manitoba. Une équipe du Service des chiens détecteurs de l'Agence des services frontaliers du Canada a participé à la fouille et à la découverte des stupéfiants présumés. La valeur marchande approximative de la drogue présumée saisie est de 6 000 000 $ CA; il s'agit de la plus importante saisie de stupéfiants présumés effectuée par l'Agence des services frontaliers du Canada à un point d'entrée du Manitoba au cours des cinq dernières années.

Varinder Kaushik, un résident de Winnipeg, au Manitoba, a été arrêté par l'Agence des services frontaliers du Canada et placé en détention par la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba. Les stupéfiants présumés ont été saisis.

Le 14 juillet 2023, la Gendarmerie royale du Canada a accusé le conducteur de 31 ans des infractions suivantes :

importation d'une substance désignée, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; possession d'une substance désignée en vue du trafic, en contravention du paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

M. Kaushik a comparu devant la Cour fédérale à Winnipeg le 19 juillet 2023 et a été mis en liberté sous conditions.

« Nous sommes fiers du travail accompli par nos agents des services frontaliers pour garantir la sécurité et le mieux-être des Canadiens et des Canadiennes. Je tiens à remercier les employés de l'Agence des services frontaliers du Canada de leur action rapide et décisive continue et des efforts qu'ils déploient en tout temps pour protéger notre pays contre les drogues illicites. »

- Lisa Laurencelle-Peace, directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

« Cette saisie montre que les efforts concertés des organismes d'exécution de la loi comptent pour beaucoup. Toute perturbation de la circulation de drogues dans notre pays a des effets d'une grande portée et une incidence importante sur la sécurité de nos collectivités. La Gendarmerie royale du Canada demeure déterminée à appliquer les lois liées à la lutte contre les drogues illicites dans toute la mesure permise. »

- Commissaire adjoint Rob Hill, commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Les contrevenants étrangers pourraient être renvoyés du Canada et interdits de territoire.

peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Les contrevenants étrangers pourraient être renvoyés du et interdits de territoire. Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants et l'exécution de la loi, visitez la page suivante : Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités transfrontalières suspectes est prié d'appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'Agence des services frontaliers du Canada , au 1-888-502-9060, ou de faire un signalement en ligne.

