L'ASFC saisit 187 kg de cocaïne au pont Blue Water

POINT EDWARD, ON, le 24 juin 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui une importante saisie de cocaïne au point d'entrée du pont Blue Water, à Point Edward, en Ontario.

Saisie de cocaïne présumée au pont Blue Water, le 12 juin 2025. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le 12 juin 2025, un camion commercial est arrivé des États-Unis au point d'entrée du pont Blue Water et a été renvoyé pour un examen secondaire. Lors de l'inspection de la remorque, les agents des services frontaliers, avec l'aide d'un chien détecteur, ont découvert 161 briques de cocaïne présumée contenues dans 6 boîtes. Le poids total des stupéfiants présumés était de 187 kg, et leur valeur marchande était estimée à 23,3 millions de dollars.

L'ASFC a arrêté Karamveer Singh, 27 ans, de Brampton, en Ontario, et l'a transféré, ainsi que les stupéfiants présumés, à la garde de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Singh a été accusé par la GRC d'importation de cocaïne et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L'enquête se poursuit.

À ce jour cette année, les agents des services frontaliers ont saisi un total de 978 kg de cocaïne aux points d'entrée du Sud de l'Ontario.

Citations

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. Cette saisie démontre le rôle crucial que jouent l'ASFC et la GRC pour empêcher la contrebande d'entrer dans nos collectivités. Les agents et agentes ont fait un travail exceptionnel. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC prend très au sérieux ses responsabilités en matière de protection des frontières, et nos agents et agentes travaillent avec diligence avec la GRC pour prévenir la contrebande à nos frontières. C'est la quatrième fois qu'une quantité importante de cocaïne en provenance des États-Unis est saisie au pont Blue Water cette année, ce qui démontre l'excellent travail accompli par nos équipes des services frontaliers et leur efficacité à protéger nos frontières. »

- An Nguyen, directeur, Opérations du district de St. Clair, Agence des services frontaliers du Canada

« Cette saisie souligne l'importance vitale de la collaboration interagences et souligne le travail fantastique de l'ASFC et de la GRC de l'Ontario pour protéger les collectivités canadiennes contre la contrebande de stupéfiants interdits au Canada. »

- Dale Foote, surintendant, officier responsable de l'intégrité des frontières de la région centrale de la GRC

Quelques faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des renseignements sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des renseignements sur le Plan frontalier sont disponibles ici : frontalier du Gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration. La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au Canada.

peuvent entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au Canada. Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants, consultez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes , veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

, veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Toute personne ayant des renseignements sur des activités criminelles est priée de communiquer avec son service de police local, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

