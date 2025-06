OTTAWA, ON, le 23 juin 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de planifier bien à l'avance lorsqu'ils traverseront la frontière cet été.

Chaque jour, l'ASFC travaille d'arrache-pied pour protéger les Canadiens, soutenir l'économie et assurer la circulation sécuritaire et efficace des personnes et des produits à la frontière. En 2024, nous avons accueilli plus de 93,4 millions de voyageurs, empêché l'entrée de plus de 34 400 kg de drogues illégales dans nos collectivités et tenu loin de nos rues plus de 17 200 armes et 930 armes à feu.

L'ASFC planifie et se prépare en vue des longues fins de semaine et des voyages estivaux. Nous surveillons le volume de voyageurs et accordons la priorité au traitement efficace des voyageurs aux points d'entrée terrestres et dans les aéroports internationaux, sans compromettre la sécurité. Si vous constatez des temps d'attente à la frontière, c'est probablement parce que nous travaillons en coulisse pour effectuer des examens, saisir des drogues, des armes à feu ou des véhicules volés, ou empêcher les personnes à haut risque d'entrer au Canada.

Voici quelques conseils pour vous aider à planifier votre voyage :

Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

Pas sûr? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut déclarer, n'hésitez pas à demander !

Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'ASFC ou appelez-nous au 1-800-461-9999.

