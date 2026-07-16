Pour un meilleur accès aux services de première ligne - Québec reconnaît la première clinique IPS-OBNL au sein de la Coopérative SABSA et dresse un bilan positif du déploiement des cliniques IPS

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Afin d'améliorer l'accès aux services de première ligne, de répondre aux besoins de la population, notamment des personnes en situation de vulnérabilité, et de poursuivre le déploiement des cliniques publiques d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) au Québec, le gouvernement du Québec reconnaît la Coopérative de solidarité SABSA comme la première clinique publique d'IPS de type OBNL ayant une mission particulière au Québec.

Cette reconnaissance s'appuie sur un modèle de soins de proximité développé par SABSA depuis plus d'une décennie. Elle permet d'en assurer la pérennité tout en préservant la mission, la gouvernance, l'autonomie décisionnelle et l'identité de l'organisme.

Le réseau des cliniques IPS poursuit sa croissance

Déjà implantées dans plusieurs régions, les cliniques publiques d'IPS produisent des résultats concrets et contribuent à améliorer l'accès aux soins de première ligne pour des milliers de personnes sans médecin de famille. Ainsi, dans la région de la Capitale-Nationale, les cliniques publiques d'IPS de Limoilou et de Saint-Sauveur, ainsi que leurs deux sites satellites situés en Haute-Ville et en Basse-Ville, assurent actuellement la prise en charge de près de 3 000 usagers et usagères. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, la clinique publique d'IPS de Lévis offre depuis octobre 2025 une prise en charge aux personnes sans médecin de famille des secteurs de Lévis, alors qu'en Montérégie-Ouest, l'ouverture progressive d'une première clinique publique d'IPS de niveau 3 est prévue dès septembre 2026 à Delson.

Depuis le lancement des premières cliniques publiques d'IPS en 2022, la mise en place de ce modèle novateur se poursuit partout au Québec. Le réseau compte aujourd'hui 18 cliniques publiques d'IPS et 7 sites satellites actifs, pour un total de 25 points de services offrant des soins de proximité à la population.

Citations :

« Les infirmières praticiennes spécialisées ont un rôle essentiel à jouer pour améliorer l'accès aux soins de première ligne. En leur donnant toute la place qui leur revient et les moyens d'exercer pleinement leur rôle, nous permettons à plus de Québécois et de Québécoises d'obtenir les soins dont ils ont besoin, au bon moment. La mise en place des cliniques publiques d'IPS partout au Québec démontre tout le potentiel de cette approche. La reconnaissance de SABSA s'inscrit pleinement dans cette vision. Elle nous permet de préserver un modèle de proximité qui répond aux besoins des personnes les plus vulnérables, tout en poursuivant le développement d'un réseau de cliniques d'IPS accessible partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« L'annonce d'aujourd'hui marque un tournant important pour SABSA. Elle reconnaît la pertinence d'un modèle développé sur le terrain depuis plus de dix ans et assure enfin la pérennité de notre clinique de proximité. C'est une excellente nouvelle pour notre organisation, et encore plus pour les personnes qui comptent sur nos soins. Cette reconnaissance est le fruit d'un effort collectif porté par notre équipe, nos partenaires, la Fondation SABSA et nos donateurs et donatrices, qui ont cru en notre mission et nous ont permis d'arriver jusqu'ici. »

Marie-Christine Leclerc, infirmière clinicienne et responsable des volets de service, Coopérative de solidarité SABSA

Faits saillants :

La clinique SABSA devient la première clinique publique d'IPS de type OBNL au Québec, un modèle novateur développé en partenariat avec le milieu communautaire, qui permet de préserver la mission, l'autonomie et la gouvernance de l'organisme, tout en renforçant son offre de soins de première ligne. Cette reconnaissance s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'accès aux services de proximité et de mieux répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.

Afin d'assurer la pérennité de la clinique et d'élargir l'accès aux soins, un financement a été accordé pour l'année financière 2025-2026, auquel s'ajoute le financement distinct des postes d'IPS.

Devant les résultats obtenus, le gouvernement a rehaussé en mars 2026 son objectif de mise en place à 26 cliniques publiques d'IPS d'ici 2030. De nouvelles cliniques ouvriront notamment en Estrie, dans Lanaudière, dans la Chaudière-Appalaches, dans les Laurentides, en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et en Montérégie.

Rappelons que grâce à l'expertise des IPS et à une approche interdisciplinaire adaptée aux réalités des personnes accompagnées, la clinique SABSA offre des services à bas seuil d'accès, des plages sans rendez-vous, des interventions dans la communauté et un accompagnement favorisant l'accès et la continuité des soins.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. Tél. : 514 554-4170