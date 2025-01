Invitation aux médias - Après 7 mois, les travailleuses du CHU Ste-Justine n'en peuvent plus d'attendre leurs primes

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le 16 juin 2024 est une date importante. C'est la date à laquelle la convention collective du secteur public entrait en fonction. Après des mois de négociation et 11 jours de grève, les travailleuses et travailleurs du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ste-Justine et de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux devaient enfin pouvoir bénéficier des avancées de leur nouveau contrat de travail durement gagnées. Des avancées qui allaient permettre de valoriser le réseau public en rapatriant du personnel d'agence vers les centres hospitaliers.

« Malheureusement, sept mois plus tard, rien n'est encore mis en place. Nous n'avons même pas une lueur d'échéancier à court ou moyen long terme. Notre moyen de pression : les griefs réclamant le respect de notre convention collective et des intérêts légaux prévu au Code du travail, des intérêts payés par les contribuables... » de s'indigner l'ensemble des représentant-es des trois syndicats CSN du CHU Ste-Justine.

Quoi : Point de presse lors d'un rassemblement festif

Où : Devant le CHU Ste-Justine, 3175 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal

Quand : 29 janvier 2025 à 12h15

Prendront la parole :

Elisabeth Gagnon-Tremblay , Inhalothérapeute et présidente du syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (SPSIC-CSN)

, Inhalothérapeute et présidente du syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (SPSIC-CSN) Stéphane Payette, président du Syndicat national des employés-es du CHU Sainte-Justine (SNE-CSN)

Arianne Carmel-Pelosse , 2e vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

À propos

Le syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (SPSIC-CSN) compte près de 1850 membres, le Syndicat national des employés-es du CHU Sainte-Justine près de 2300 membres, et le Syndicat des techniciens-nes et professionnels-les de la santé et des services sociaux du Québec (STEPSQ-CSN) compte plus de 950 membres. Ils sont soutenus dans leurs revendications par le conseil central du Montréal métropolitain-CSN qui rassemble plus de 105 000 membres ainsi que par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et par la Fédération des profesionnèles (FP-CSN).

