Santé et sécurité du travail pour les salarié-es en santé, services sociaux et éducation - Le gouvernement Legault : irresponsable et sexiste

QUÉBEC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Des centaines de travailleuses et de travailleurs du réseau de la santé et de services sociaux se sont rassemblés aujourd'hui devant l'Assemblée nationale afin de protester contre le choix du gouvernement Legault qui, à travers son projet de loi 101, soustrait plusieurs établissements en santé et services sociaux et en éducation à l'application des mécanismes de participation en santé et sécurité du travail.

« Le plus grand employeur de la province, le gouvernement du Québec, refuse de bien protéger ses salarié-es. C'est dangereux et irresponsable », déclare Judith Huot, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). « Nous dénonçons cette attaque frontale envers les travailleuses et les travailleurs de la santé et des services sociaux, dont 80 % sont des femmes. Ce gouvernement fait preuve de mépris en les traitant comme des employé-es de second rang ».

David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN, rappelle que les mécanismes de participation ont pourtant fait leurs preuves dans tous les secteurs d'activités où ils sont implantés. « Cette décision gouvernementale est d'autant plus inacceptable au regard des risques de lésions professionnelles présents dans ces secteurs. Cela fera en sorte qu'une travailleuse de la santé, si elle est exposée à des risques d'infection, de blessure ou de violence, n'aura pas accès aux mêmes mécanismes de prévention qu'une serveuse dans un restaurant. C'est totalement illogique », martèle le vice-président.

En terminant, Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, souligne que l'obsession de l'austérité rend aveugle le gouvernement Legault. « Pour des économies de bouts de chandelle, le gouvernement met en danger des centaines de milliers de travailleuses. Cette manie de vouloir couper partout dans le secteur public invisibilise les dangers auxquels ces femmes sont soumises. La CSN continuera de se mobiliser pour renverser cette fâcheuse tendance prise par nos décideurs », conclut Mme Poirier.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est la plus grande organisation syndicale du réseau public. Elle compte près de 145 000 membres dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Pour info: Eve-Marie Lacasse, conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 809-7940, [email protected]