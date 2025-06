AVIS AUX MÉDIAS - Santé et sécurité du travail pour les salarié-es en santé, services sociaux et éducation - Des centaines de travailleuses et de travailleurs de la santé protestent à Québec

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que des centaines de travailleuses et de travailleurs du réseau de la santé affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) se rassembleront devant l'Assemblée nationale à Québec le mercredi 11 juin à compter de 12h. Ce rassemblement est organisé afin de protester contre la décision du gouvernement Legault qui, à travers son projet de loi 101, soustrait plusieurs établissements en santé et services sociaux et en éducation de l'application des mécanismes de participation en santé et sécurité du travail.

Prendront la parole :

Davis Bergeron-Cyr , vice-président de la CSN

, vice-président de la CSN Barbara Poirier , présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN

, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN Judith Huot , vice-présidente de la FSSS-CSN

Les porte-parole seront disponibles pour entrevue.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Mercredi 11 juin 2025



HEURE : 12 h 00



LIEU : 1150, avenue Honoré-Mercier,

Québec, QC

G1A 1A3

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est la plus grande organisation syndicale du réseau public. Elle compte près de 145 000 membres dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Pour info : Eve-Marie Lacasse, conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 809-7940, [email protected]