La CSN réclame la démission de la ministre Déry

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Alors que le gouvernement procède au « démantèlement tranquille » du réseau de l'enseignement supérieur à coups de compressions, de gels d'embauche et d'ingérence politique dans la liberté académique, l'austérité frappe de plein fouet nos universités et nos cégeps, menaçant leur capacité même à assurer leurs missions fondamentales de formation, de recherche et de développement social. En pleine période de crise, la ministre Pascale Déry a choisi non pas de défendre le réseau qu'elle a la responsabilité de protéger, mais plutôt de le fragiliser encore davantage. La CSN réclame dès lors sa démission.

« Quand on affame les établissements, qu'on piétine la liberté académique et qu'on abandonne les étudiantes et les étudiants les plus vulnérables, on ne peut plus prétendre défendre l'enseignement supérieur. L'ampleur significative des compressions qui sont imposées au réseau collégial ces jours-ci est la goutte qui fait déborder le vase. Il est temps que Mme Déry cède sa place à quelqu'un qui en sera digne », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Austérité caquiste

Lors des récents crédits budgétaires, nous apprenions que le gouvernement a demandé aux universités de réduire leurs budgets de 0,7 %. Plusieurs universités auront ainsi un budget déficitaire cette année et devront faire certains choix difficiles pour ne pas aggraver leur situation financière.

L'austérité est également en marche dans les cégeps : nous apprenions très récemment que le réseau devra subir des compressions de 151 M$ en 2025-2026.

« On s'attendrait à une ministre qui se bat pour l'enseignement supérieur au lieu d'affaiblir les cégeps et les universités en pleine guerre commerciale », fulmine Benoît Lacoursière, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), qui représente la forte majorité des chargé•es de cours universitaires et du personnel enseignant dans les cégeps.

L'austérité avait déjà pointé le bout de son nez avec un gel d'embauche qui touchait toutes celles et ceux qui, soi-disant « n'offrent pas un service direct aux étudiantes et aux étudiants ». « En plus du gel d'embauche qui affecte directement le personnel de soutien, les budgets d'investissement et le MAOB (mobilier, appareillage, outillage et bibliothèque) ont subi des coupes draconiennes, lesquelles retardent des travaux d'amélioration des établissements, privant les bibliothèques de nouveaux ouvrages et gelant l'achat d'équipement de laboratoire et de matériel pédagogique essentiels à la formation technique et scientifique », fait valoir Frédéric Brun, président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Depuis des années, les universités manquent de financement et doivent trouver toute sor te de moyens pour boucler leur budget. « Chaque personne qui n'est pas remplacée laisse derrière elle une charge de travail qui devra bien être reprise par quelqu'un d'autre. Soit la ministre fait preuve de pensée magique et elle croit sincèrement que le gel d'embauche et cette nouvelle vague de coupes n'auront pas d'effets néfastes sur les services aux étudiantes et aux étudiants, soit elle nous prend pour des valises », ajoute Jessica Goldschleger, présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), qui représente près de 1500 professeur-es d'universités.

Liberté académique compromise

La ministre Déry s'est par ailleurs ingérée dans le programme des cégeps Dawson et Vanier sans aucune raison valable. « Il n'est pas acceptable que le gouvernement qui a voté une loi pour la liberté académique dans les universités impose le contraire aux cégeps. Le président Trump ne doit pas nous servir d'exemple, renchérit la présidente de la CSN. Cette ingérence est particulièrement troublante quand on la met en parallèle avec les coupes dans les bibliothèques, les laboratoires et le gel d'embauche du personnel qui accompagne les étudiantes et étudiants en dehors des cours. L'État restreint activement l'accès libre et démocratique au savoir », dénonce-t-elle.

Les étudiantes et étudiants écopent

Notons également que la ministre Déry a laissé tomber les étudiantes et étudiants en abolissant les bourses Perspective Québec sans réinjecter l'argent dans le programme général de prêts et bourses, qui devrait pourtant être bonifié. Comble de l'insulte, Pascale Déry recule sur sa volonté de rémunérer les stages des futurs enseignants.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 85 % des professeur-es de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 45 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. La FNEEQ représente aussi près de 6000 étudiant-es salarié-es des universités.

Avec ses 6300 membres travaillant dans le soutien au niveau collégial, répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) représente plus de 70 % du personnel de soutien dans les cégeps au Québec.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) représente quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens de partout au Québec, dont plus de 750 professionnèles du réseau collégial et universitaire et près de 1500 professeur-es d'université.

