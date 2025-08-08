Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN participera au défilé de Fierté Indomptable cette année

MONTRÉAL, le 8 août 2025 /CNW/ - Alors que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN participe au défilé de Fierté Montréal depuis sa création, l'organisation syndicale a pris la décision de marcher avec Fierté Indomptable cette année.

Ce sont les récentes volte-face politiques de Fierté Montréal qui ont motivés cette décision.

« Dans un contexte mondial de montée de l'extrême droite, il est essentiel que nos actions soient en phase avec des positions politiques claires, sans ambiguïté et cohérentes. C'est la raison pour laquelle nous marcherons cette année aux côtés de Fierté Indomptable, qui partagent les valeurs de justice sociale, de paix, de solidarité, et qui les affirment haut et fort, sans nuance. Face à la montée de l'intolérance, il est inconcevable de faire des compromis », affirme Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Le CCMM-CSN a décidé de se placer du bon côté de l'histoire. Nous ne pouvons tolérer de souligner la Fierté, un évènement qui vise à reconnaitre les droits des communautés 2ELGBTQIA+ dans la société, aux côtés de groupes en niant l'existence du génocide en Palestine ou qui en tirent profit, ignorant ainsi les droits humains. Nous devons demeurer fidèles aux valeurs qui nous animent depuis toujours » de poursuivre M. Guibord.

« Fierté Indomptable est l'événement qui correspond à nos valeurs de solidarité et de lutte collective. Celui-ci est organisé par et pour la communauté, en marge des influences corporatistes. Il met de l'avant une perspective intersectionnelle à laquelle nous adhérons et qui nous paraît nécessaire afin de poursuivre la lutte pour la libération de toutes les personnes, et en particulier des plus marginalisées », ajoute Geneviève Lapointe, responsable du comité DSPG du CCMM-CSN.

Le CCMM-CSN invite tous les membres de ses syndicats affiliés à joindre les rangs de son contingent lors de la Fierté Indomptable afin de manifester leur solidarité envers les membres de la communauté 2ELGBTQIA+.

« Le seul moyen de faire avancer les droits humains et sociaux est de mener une lutte solidaire, populaire, féministe, antiraciste, décoloniale, anticapitaliste et intersectionnelle. Toutes nos luttes sont liées : c'est une conviction profonde que nous partageons avec les organisateurs-trices de la Fierté Indomptable. Nous ne serons véritablement libres que lorsque plus personne ne sera soumis à l'oppression et à la domination d'autrui, partout sur la planète », de conclure M. Guibord.

À propos

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM­-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités.

Son comité Diversité sexuelle et pluralité des genres est un acteur reconnu sur la scène 2ELGBTQIA+ depuis 1991. Il souhaite que l'égalité juridique des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre s'accompagne d'une réelle égalité sociale, exempte de discrimination.

