Abolition du titre d'emploi de technicien•ne de laboratoire médical diplômé•e - Les syndicats dénoncent un faux remède à la pénurie de personnel

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a récemment annoncé son intention d'abolir le titre d'emploi de technicien•ne de laboratoire médical diplômé•e, sous prétexte de remédier à la pénurie de personnel dans certains services de laboratoires en forçant ces personnes à occuper des emplois de technologistes médicales et technologistes médicaux. Les organisations syndicales représentant les travailleuses et travailleurs du réseau public - l'APTS, la FSSS-CSN, la FP-CSN, la FIQ, la FSQ-CSQ, le SCFP et le SQEES - répliquent en dénonçant unanimement une décision injustifiée, inefficace et qui ne réglera pas la crise actuelle dans les laboratoires.

Pour ces sept organisations, le projet ministériel ne ferait qu'aggraver la situation. Plutôt que d'ajouter du personnel dans les laboratoires, il forcerait des centaines de personnes à adhérer à un ordre professionnel pour des responsabilités qui ne l'exigent pas, sans pour autant améliorer les services ni reconnaître l'expertise en place. Imposer une telle adhésion à des salarié•e•s n'effectuant pas d'actes réservés constitue une pression inutile sur un système déjà fragile et pourrait même pousser plusieurs technicien•ne•s à quitter le réseau, ce qui accentuerait encore les problèmes de rétention.

« Cette mesure ne règle rien. Elle ne fait que déplacer le problème sans s'attaquer aux causes profondes de la pénurie dans les laboratoires : des conditions de travail difficiles, un manque de reconnaissance professionnelle et une organisation du travail déficiente », affirment d'une seule voix les porte-parole des sept organisations syndicales, Robert Comeau (APTS), Réjean Leclerc (FSSS-CSN), Jessica Goldschleger (FP-CSN), Julie Bouchard (FIQ), Isabelle Dumaine (FSQ-CSQ), Fanny Demontigny (SCFP) et Sylvie Nelson (SQEES-FTQ).

Les organisations syndicales rappellent que le MSSS avait déjà tenté de mettre en œuvre une mesure similaire au printemps 2023, avant de reculer face à la mobilisation syndicale et aux arguments présentés. Elles estiment que rien n'a changé depuis. Ce projet reste aussi mal avisé et inefficace qu'il l'était il y a deux ans, et c'est pourquoi elles entendent user de tous les moyens à leur disposition pour faire de nouveau entendre raison au MSSS et prévenir l'abolition de ce titre d'emploi.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

