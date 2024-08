Investissements en matière d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,1 M$ à Sainte-Hélène-de-Chester

SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER, QC, le 26 août 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, est fier d'annoncer qu'une somme de 3 173 520 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester pour la construction d'un hôtel de ville et d'une salle multifonctionnelle, qui accueillera notamment la nouvelle bibliothèque.

Le bâtiment, doté d'une structure principale en bois et ayant une superficie approximative de 710 mètres carrés, sera érigé au 218, rue Guillemette. Au terme des travaux, on y retrouvera notamment une salle polyvalente, des bureaux administratifs, une salle d'archives et des espaces utilitaires. L'aménagement extérieur comprendra, entre autres, une terrasse, des surfaces piétonnières, un espace pour les vélos et un stationnement de 40 places.

La nouvelle bibliothèque occupera 20 % de la superficie du bâtiment et en partagera les espaces communs. Ce sera un lieu de rassemblement et de socialisation ouvert à toutes et tous, grâce à son accessibilité universelle, à ses zones aménagées pour toutes les tranches d'âge, ainsi qu'à son mobilier moderne.

Ce projet permettra à Sainte-Hélène-de-Chester d'offrir un espace polyvalent et des services pérennes aux citoyennes et citoyens.

« Par le biais de divers programmes, notre gouvernement soutient concrètement les municipalités de toutes les tailles, partout au Québec, ayant différentes initiatives qui visent à améliorer les milieux de vie. Grâce à cet important investissement de plus de 3 millions de dollars, je suis persuadée que le dynamisme et la vitalité de Sainte-Hélène-de-Chester se refléteront dans cette infrastructure collective. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les sommes annoncées aujourd'hui représentent une contribution directe du gouvernement du Québec à l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Sainte-Hélène-de-Chester. Cet investissement majeur permettra à la Municipalité de répondre aux attentes de la population, notamment sur le plan culturel, grâce à la nouvelle bibliothèque. Je suis convaincu que les familles et les jeunes ont déjà très hâte à son ouverture! Mes félicitations à la Municipalité pour ce formidable projet! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

« Les travaux sont entamés; sous peu, les nouvelles installations municipales répondront mieux aux besoins de la population. Je suis ravi de savoir que les citoyennes et citoyens ainsi que le personnel municipal de Sainte-Hélène-de-Chester pourront bientôt profiter de nouveaux espaces modernes, sécuritaires et polyvalents. Merci à toutes les personnes impliquées dans ce projet. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Ce projet représente un pas important pour notre communauté; en rassemblant sous un même toit nos bureaux administratifs, une salle multifonctionnelle et notre bibliothèque, on pourra répondre aux besoins présents et futurs de notre population. Nous sommes profondément reconnaissants de l'aide apportée par les différents programmes de financement, sans lesquels notre municipalité n'aurait pu aller de l'avant avec ce projet d'avenir et de dynamisation. »

Christian Massé, maire de Sainte-Hélène-de-Chester

Pour la construction de l'hôtel de ville et de la salle multifonctionnelle, une aide financière de 2 850 220 $ est accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Ce soutien provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière du MAMH comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Pour l'aménagement de la bibliothèque, une aide financière de 273 300 $ est octroyée par le ministère de la Culture et des Communications (MCC), par le biais du Programme d'aide aux immobilisations. S'ajoute à ce montant un investissement de 50 000 $ du MAMH provenant de l'Aide à des projets locaux de vitalisation du Fonds régions et ruralité.

