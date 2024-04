LONDON, ON, le 15 avril 2024 /CNW/ - La Canada Vie, IG Gestion de patrimoine et Power Corporation du Canada ont annoncé aujourd'hui le versement d'un don de 500 000 $ en soutien au Health & Homelessness Fund for Change pour honorer les plus de 40 années de service de Jeff Macoun à la Canada Vie. Le Fund for Change vient appuyer des solutions en réponse à la crise de l'itinérance à London par le développement de solutions transformatrices en vue de changer la vie de centaines de résidents marginalisés de la ville.

« Le Fund for Change est une initiative extrêmement importante pour London et nous sommes heureux de la soutenir », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco et Canada Vie. « L'engagement de M. Macoun au profit de la collectivité a été une pierre angulaire de ses valeurs personnelles et une marque de son leadership à la Canada Vie. À l'approche de sa retraite, il n'y a pas de façon plus juste de rendre hommage à son héritage qu'un investissement dans une initiative communautaire qu'il promeut avec passion. »

Le don versé à la campagne de jumelage de dons appuiera la mise en place d'interventions en matière de santé et de lutte contre l'itinérance. Tous les fonds réunis serviront aux efforts de création d'un nouveau système transformateur destiné à aider les personnes à sortir de la rue en toute sécurité, à stabiliser leur situation, à accéder à du soutien et à être dirigées vers un logement adéquat pour elles.

« Au fil de nombreuses années, Jeff Macoun a été un catalyseur du succès de la Canada Vie. Je tiens à le remercier du dévouement dont il a fait preuve envers l'organisation et London », a exprimé Jeffrey Orr, président et chef de la direction, Power Corporation du Canada, et président du conseil d'administration de Great-West Lifeco Inc. « Ce succès se reflète dans les longs antécédents et les racines profondes de la Canada Vie ici à London. Nous sommes fiers d'appuyer M. Macoun quant à cette initiative. »

Toute personne désireuse de soutenir la campagne Health & Homelessness Movement for Change est encouragée à participer à cet effort communautaire collectif et à donner à la campagne de jumelage de dons « Fund for Change » de la London Community Foundation. Dans le cadre de cette campagne, chaque don d'un dollar est doublé.

« La London Community Foundation est honorée d'accepter cette généreuse contribution au Health & Homelessness Fund for Change, versée en reconnaissance du mandat extraordinaire accompli par Jeff Macoun à la Canada Vie », a affirmé Diane Silva, directrice de la philanthropie, London Community Foundation. « Nous lui sommes reconnaissants de sa direction du comité communautaire du Fund for Change responsable de la collecte de fonds, lequel a amassé plus de 4,1 millions de dollars. M. Macoun est intervenu de façon désintéressée à un moment critique de notre collecte de fonds. Il a su rallier les résidents de London de tous les horizons afin qu'ils appuient la cause vitale pour mettre fin à la crise de la santé et de l'itinérance. »

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

La Canada Vie tient compte de toutes les façons dont elle peut soutenir les collectivités et les aider à atteindre leur plein potentiel, chaque jour. Nous travaillons avec des organismes avant-gardistes et solidaires pour que nos efforts aient une incidence positive. Chaque année, nous sommes fiers de soutenir des organismes sans but lucratif, des organismes de bienfaisance et des organismes communautaires grâce à nos dons en espèces, en nature, ou encore par l'entremise de nos employés qui font du bénévolat. Cela comprend 11,1 millions de dollars en dons de bienfaisance versés en 2023.

Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir approximativement 14,3 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 128 milliards de dollars au 31 mars 2024 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 252 milliards de dollars en date du 31 mars 2024.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

