WINNIPEG, MB, le 26 juin 2025 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui une modification du niveau de risque du Portefeuille pour contribuables américains IG - Équilibré mondial à revenu fixe, entrée en vigueur le 25 juin 2025.

Au moins une fois par année, IG étudie le niveau de risque et apporte des modifications conformément à la méthode de classification du risque mandatée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Le 25 juin 2025, le niveau de risque du fonds a été modifié de la façon présentée ci-dessous. Aucun changement n'a été apporté à l'objectif, à la stratégie ou à la méthode de gestion du fonds.

Nom du fonds Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque Portefeuille pour contribuables américains IG - Équilibré mondial à revenu fixe Faible Faible à moyen

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 143,7 milliards de dollars au 31 mai 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 278,8 milliards de dollars au 31 mai 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.

