Plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes n'ont actuellement pas de plan successoral.

La principale raison invoquée pour l'absence de plan successoral est le sentiment de ne pas avoir suffisamment de patrimoine personnel.

Au Canada , quatre personnes sur dix seulement ont pris des dispositions pour assurer leur avenir financier en cas de déclin cognitif.

WINNIPEG, MB, le 21 mai 2025 /CNW/ - Selon l'étude annuelle d'IG Gestion de patrimoine sur la planification successorale, plus de la moitié (54 pour cent) des Canadiens et Canadiennes n'ont actuellement pas de plan successoral, malgré le fait que notre pays connaît un transfert intergénérationnel de patrimoine record de 1 000 milliards de dollars.

Un plan successoral comprend plusieurs éléments, notamment un testament, une désignation de bénéficiaires, une assurance vie personnelle, des directives de soins de santé et la désignation d'un mandataire.

« Il est préoccupant qu'une majorité de Canadiens et de Canadiennes ne soient pas préparés pour leur avenir », a déclaré Christine Van Cauwenberghe, cheffe, Planification financière, IG Gestion de patrimoine. « Un plan successoral bien conçu peut vous aider à vous préparer à votre décès et à ce que vos avoirs soient répartis conformément à vos souhaits d'une manière fiscalement avantageuse, et cela s'applique à tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe leur valeur nette. C'est particulièrement important compte tenu que nous assistons au plus grand transfert de richesse de l'histoire du Canada. »

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a également révélé ce qui suit :

Au Canada , beaucoup ne connaissent pas bien les aspects clés liés à la planification successorale; environ la moitié de la population (55 pour cent) affirme ne pas être familière avec les aspects fiscaux, les avantages d'avoir une assurance vie (47 pour cent) ainsi que les conséquences de ne pas avoir de testament (47 pour cent) ou de mandataire (44 pour cent).

, beaucoup ne connaissent pas bien les aspects clés liés à la planification successorale; environ la moitié de la population (55 pour cent) affirme ne pas être familière avec les aspects fiscaux, les avantages d'avoir une assurance vie (47 pour cent) ainsi que les conséquences de ne pas avoir de testament (47 pour cent) ou de mandataire (44 pour cent). La principale raison citée pour ne pas avoir de plan successoral est un patrimoine personnel insuffisant (29 %), suivie par le sentiment d'être trop jeune pour avoir un plan successoral (14 %) et le coût pour faire élaborer un tel plan (13 %).

Un plan successoral doit aborder la détérioration éventuelle des fonctions cognitives

Un aspect essentiel de la planification successorale consiste à se préparer à une éventuelle déficience neurologique. Toutefois, l'étude a révélé que seulement 40 % des Canadiens et des Canadiennes ont préparé des documents juridiques pour protéger leur avenir financier dans l'éventualité où un déclin cognitif leur serait diagnostiqué. Par ailleurs, en cas de déclin cognitif, seulement 37 % des personnes interrogées ont prévu ce qu'il adviendra de leurs avoirs et seulement 39 % d'entre elles ont prévu qui gérera leurs finances.

« Des problèmes médicaux comme la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de troubles neurocognitifs peuvent toucher n'importe qui à tout moment, et beaucoup sous-estiment les coûts qui leur sont associés » a ajouté Mme Van Cauwenberghe. « Nous aidons notre clientèle à élaborer un plan successoral complet et cohérent qui prend en compte la possibilité d'une déficience cognitive, afin que rien ne soit laissé au hasard. En tant que conseillers et conseillères, il est de notre responsabilité d'aider notre clientèle à atteindre le bien-être financier et à être bien préparée à tout ce qui pourrait arriver. »

À propos de l'étude Pollara

Cette étude a été réalisée par Pollara Strategic Insights, sous la forme d'un sondage en ligne mené auprès de 1017 Canadiens et Canadiennes d'âge adulte entre le 10 et le 21 avril 2025. Un échantillon de cette taille comporte une marge d'erreur de plus ou moins ±3,1 %, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 139 milliards de dollars au 30 avril 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 270 milliards de dollars au 30 janvier 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca .

