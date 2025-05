WINNIPEG, MB, le 13 mai 2025 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) et Red River College Polytechnic (RRC Polytech) ont aujourd'hui dévoilé le nom des dix récipiendaires de la bourse d'études pour les Autochtones IG Soyez maître de votre avenir.

La bourse d'études de 2025 comprend un soutien financier de 12 000 $ pour permettre à chaque étudiant et chaque étudiante de poursuivre ses études, un stage d'intégration professionnelle rémunéré au siège social d'IG à Winnipeg et diverses mesures de soutien tout au long de l'année, comme l'exploration des options et services de garde d'enfants, les ressources en santé mentale et en mieux-être, et le perfectionnement professionnel. De plus, RRC Polytech crée des occasions pour les récipiendaires de développer leurs compétences générales et spécialisées en leur proposant des ateliers et des conférences locales.

La bourse d'études, qui fait partie du programme IG Soyez maître de votre avenir de RRC Polytech, a initialement été annoncée en janvier 2024. Chaque année, le programme soutient jusqu'à 300 étudiants et étudiantes autochtones au sein de l'école de commerce, de technologie de l'information et d'arts créatifs, et aussi dans l'école d'hôtellerie et d'arts culinaires. Les étudiants et étudiantes bénéficient du soutien d'un mentor ou d'une mentore IG Soyez maître de votre avenir, qui les aide tout au long de leur parcours scolaire, qui veille à leur bien-être global et qui leur offre des occasions d'accompagnement professionnel et de mentorat.

Les dix récipiendaires des bourses d'études IG Soyez maître de votre avenir 2025 sont :

Kaya Barkman

Tristan Bickel

Michael Delorme

Jordan Fontaine

Sage King

Hevyn-Lee Martens

Tyler Nykiforuk

Matthew Paul

Brandon Selkirk

Cathrine Van Damme

« Je voudrais féliciter les récipiendaires et remercier RRC Polytech de faire équipe avec nous pour offrir aux étudiants et étudiantes autochtones le soutien nécessaire pour s'épanouir sur le plan académique et professionnel, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. J'ai hâte d'accueillir le groupe à IG cet été. Je suis certain que les étudiants et étudiantes apporteront une belle contribution à notre entreprise et tireront parti de l'expérience. »

Les récipiendaires de la bourse travailleront dans différents services au sein d'IG cet été et acquerront une expérience professionnelle précieuse grâce à un engagement actif au sein de l'entreprise. Les membres du personnel d'IG auront aussi la possibilité de tisser des liens durables avec les talents autochtones en vue des occasions qui se présenteront.

« Il est fort inspirant de voir nos partenaires répondre activement aux appels de la vérité et de la réconciliation en investissant dans la réussite des étudiants et étudiantes autochtones, a mentionné Jamie Wilson, vice-président, Stratégie pour les Autochtones, Recherche et développement des affaires, RRC Polytech. Grâce au soutien d'IG, nous faisons plus que célébrer les premiers récipiendaires; nous constatons que des partenariats comme celui-ci leur permettent de s'épanouir pendant leurs études et de réussir dans les professions qui les intéressent. Un tel soutien financier aide les étudiants et étudiantes à surmonter les défis quand vient le temps de quitter leurs communautés, notamment le coût élevé de la vie dans un centre urbain, les droits de scolarité et les dépenses liées aux études, comme les livres et le matériel, ainsi que les frais de transport et de garde d'enfants. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 139 milliards de dollars au 30 avril 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 270 milliards de dollars au 30 avril 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca .

À propos de Red River College Polytech

RRC Polytech est le plus grand institut d'enseignement et de recherche appliquée du Manitoba, avec plus de 150 programmes à temps plein et à temps partiel menant à un diplôme ou à un certificat. Grâce à des formations pratiques, à des occasions de formation en ligne et à un enseignement de pointe, nous préparons nos étudiant(e)s à devenir des leaders dans leur domaine, tout en veillant à ce qu'ils et elles puissent répondre à l'évolution des demandes de l'industrie et contribuer à la croissance économique de la province.

