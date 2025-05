Investir dans nos PME en région - 10 M$ pour la construction du nouveau siège de Doppelmayr Canada à Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 26 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, annoncent un investissement de 10 millions de dollars dans Doppelmayr Canada, une entreprise manufacturière d'équipements de transport par câble, tels que des remontées mécaniques. Cet investissement vise à soutenir la construction d'un nouveau siège social à Saint-Jérôme. Il permettra la création de 29 emplois de qualité, en plus d'en consolider 52 autres.

Évalué à plus de 50 millions de dollars, ce projet d'expansion de Doppelmayr Canada prévoit l'agrandissement de ses espaces de production et d'entreposage, la rénovation de son centre de formation destiné à la clientèle et l'acquisition de nouveaux équipements spécialisés. Grâce à des installations à la fine pointe de la technologie, l'entreprise pourra gagner en efficacité, diversifier ses produits et renforcer davantage sa présence au Québec.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la croissance et la productivité des entreprises pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans des secteurs stratégiques comme le domaine manufacturier.

Citations :

« Nous sommes fiers d'accompagner Doppelmayr Canada, le seul fabricant d'équipements de transport par câble au Québec et au Canada, dans cette étape importante de sa croissance. Cet investissement de 10 millions de dollars permettra à l'entreprise d'être encore plus productive et de demeurer compétitive dans le contexte actuel. Encourager la productivité, c'est une façon efficace de protéger nos PME, nos filiales bien implantées au Québec et notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Les entreprises manufacturières contribuent à la vitalité économique de la région des Laurentides. En s'engageant dans des projets d'expansion, elles créent de la richesse au bénéfice de toute notre collectivité. Je félicite l'équipe de Doppelmayr Canada pour cette initiative, qui va propulser son efficacité et accroître sa présence sur le marché nord-américain. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le soutien financier accordé par le gouvernement du Québec a été déterminant pour finaliser le financement de notre projet de modernisation à Saint-Jérôme. Cette contribution renforce notre engagement à long terme envers nos clients, notre personnel et nos partenaires de longue date. »

Luc Guy, président-directeur général de Doppelmayr Canada

Faits saillants :

Fondée en 1978, Doppelmayr Canada est la filiale canadienne du groupe autrichien Doppelmayr, un leader international dans le secteur de la fabrication d'équipements de transport par câble.

Le soutien financier constitue un prêt de 10 millions de dollars octroyé par l'entremise du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

