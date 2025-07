Investissement dans la recherche et développement des entreprises - Plus de 33 M$ pour financer 91 projets collaboratifs soutenus par les regroupements sectoriels de recherche industrielle

MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce plus de 33 millions de dollars aux neuf regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) pour appuyer 91 projets collaboratifs dans des secteurs stratégiques de l'économie québécoise1.

Les RSRI du Québec sont mandatés pour regrouper les forces vives de l'innovation dans des domaines ciblés. Leur principale mission consiste à financer les projets de recherche et développement (R-D) des entreprises en mobilisant les chercheurs des établissements de recherche du Québec. Cette approche favorise une collaboration étroite entre ce milieu et l'industrie, au service de l'innovation et de l'économie québécoise.

Citation :

« Les RSRI jouent un rôle essentiel dans la valorisation de la recherche et de l'innovation. En connectant les acteurs du cycle de l'innovation évoluant dans divers domaines, ils contribuent de manière importante à la croissance économique du Québec. Notre gouvernement est fier de pouvoir aider à financer des projets aux avenues prometteuses pour notre société. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Les crédits budgétaires pour ce financement sont notamment prévus à travers l'action 3 de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI 2 ), soit le transfert et la valorisation des résultats de la recherche.

), soit le transfert et la valorisation des résultats de la recherche. La SQRI 2 offre une vision d'avenir, celle d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

offre une vision d'avenir, celle d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. De 2018 à 2023, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a investi 379 millions de dollars dans les RSRI pour favoriser leur fonctionnement et la réalisation de projets de R-D. Ce financement a permis de soutenir 1 087 projets de R-D portés par 776 entreprises, en collaboration avec 231 organismes et centres de recherche actifs dans l'ensemble des secteurs stratégiques du Québec.



_______________

1 Le détail du financement est présenté en annexe.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Annexe 1

Détail du financement accordé aux RSRI du Québec pour le soutien à des projets collaboratifs

RSRI Secteur d'activité Nombre de projets collaboratifs soutenus Financement accordé Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) Sciences de la vie 17 6 626 013 $ Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA) Transformation de l'aluminium 5 1 088 153 $ Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) Aérospatiale 14 5 078 222 $ Consortium de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) Bioéconomie 16 5 379 361 $ Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM) Transformation métallique 11 2 383 876 $ Consortium d'innovation en énergie électrique (InnovÉÉ) Énergie et transports électriques et intelligents 1 44 491 $ Consortium de recherche industrielle et d'innovation en technologies médicales du Québec (MEDTEQ+) Technologies de la santé 2 2 079 280 $ Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés au Québec (PRIMA Québec) Matériaux avancés 12 4 489 313 $ Partenariat de recherche orientée en microélectronique, photonique et télécommunications (PROMPT) Technologies numériques 13 5 907 724 $ Total 91 33 076 433 $

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]