Claudine Bouchard nommée présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec nomme Mme Claudine Bouchard à titre de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Elle entrera en fonction le 5 juillet. Cette nomination fait suite à la recommandation du conseil d'administration de la société d'État.

Vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation et des infrastructures d'Hydro-Québec depuis septembre 2023, Claudine Bouchard travaille au sein de la société d'État depuis plus de 25 ans, dont 5 en tant que membre de la haute direction. Leader visionnaire et stratégique, Mme Bouchard pilote depuis plusieurs années la modernisation et le développement de notre système énergétique. Elle est l'une des architectes du Plan d'action 2035.

Citations

« Hydro-Québec joue un rôle central dans l'avenir économique du Québec, avec notamment son plan de 200 milliards de dollars qu'on continue de faire avancer. On poursuit les projets d'éolien dans les régions du Québec. On finalise l'entente historique avec Terre-Neuve-et-Labrador. On a donc besoin d'un leadership solide et capable de livrer des résultats. Claudine Bouchard connait très bien la société d'État. Elle a démontré qu'elle sait faire avancer les choses, rassembler les équipes et mener des transformations concrètes. Je suis convaincu qu'elle a tout ce qu'il faut pour diriger Hydro-Québec dans cette nouvelle phase de son développement. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le parcours de Mme Bouchard est impressionnant. Peu de gens connaissent autant Hydro-Québec que sa nouvelle PDG. Je suis très heureuse que Mme Bouchard, une personne à la fois visionnaire et pragmatique, prenne la tête de cette grande institution à un moment névralgique de son développement. Ensemble, nous poursuivrons la mise en œuvre de notre ambitieux plan d'action qui amènera Hydro-Québec à être le fer de lance de la transition énergétique, à rehausser et à diversifier la production énergétique et à générer des retombées économiques d'importance pour le Québec. Ensemble, nous ferons du Québec un endroit encore plus vert et plus prospère. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous sommes ravis que Claudine Bouchard ait accepté la présidence d'Hydro-Québec à un moment charnière de notre histoire. La grande priorité des prochaines années est la réalisation du Plan d'action et du développement hydroélectrique du fleuve Churchill. Grâce à son leadership et à son expérience, Claudine est la personne idéale pour réussir ces grands projets structurants. Elle maîtrise la complexité technique des opérations et elle incarne la mission sociale de notre grande institution publique. Son leadership éprouvé, sa vision stratégique et son engagement envers les valeurs d'excellence et de responsabilité seront déterminants pour conduire notre croissance dans un environnement énergétique en mutation. »

Manon Brouillette, présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec

« Je suis honorée du mandat qui m'est confié. C'est un grand privilège de diriger cette entreprise qui a si profondément marqué l'histoire du Québec et qui joue un rôle névralgique dans son développement pour les prochaines décennies. Je suis profondément attachée à la vision qui guide notre plan et, avec nos équipes, je vais travailler avec enthousiasme dans sa mise en œuvre, au bénéfice de nos clients et de l'ensemble des Québécoises et des Québécois. »

Claudine Bouchard, nouvelle présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451